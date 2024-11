Celjski strateg Albert Riera je na današnji novinarski konferenci uvodoma izpostavil prepričanje, da njegova ekipa lahko ponovi vrhunsko napadalno predstavo z druge tekme ligaškega dela konferenčne lige proti Istanbulu Basaksehirju.

"O tem ne dvomim, temveč sem v to celo prepričan. Menim, da ni bistveno, ali je Jagiellonia boljša od Basaksehirja, ampak je pomembno predvsem, kaj bomo naredili mi. Svojim igralcem popolnoma zaupam. Vem, da jim lahko uspe. Proti Betisu so dokazali, da lahko igrajo zelo dobro, zato ni treba, da se bojijo kateregakoli tekmeca," je bil samozavesten Riera.

Pričakuje fizično zahtevno tekmo

Španec na celjski klopi ob tem pričakuje fizično zahtevno tekmo z veliko dvoboji, pri čemer bo njegovo moštvo skušalo čim dlje zadržati žogo v svoji posesti in na ta način utruditi tekmeca. "Tudi, ko ne bomo imeli posesti, jim ne bomo smeli pustiti, da pridejo preblizu našega kazenskega prostora. Tekmo moramo imeti pod nadzorom in vsiliti svoj način igre," je povedal Riera in dodal, da Jagiellonia igra zelo napadalen nogomet, saj na trenutke napada kar s petimi igralci.

Poljaki trenutno v domačem prvenstvu z desetimi zmagami ob treh remijih in porazih zasedajo drugo mesto. Po Transfermarktu vrednost ekipe znaša 15,95 milijona evrov, kar je dobrega 1,5 milijona več od Celjanov. Njena najvrednejša igralca sta makedonski vezist Darko Čurlinov in angolsko-francoski napadalec Afimico Pululu. Njuna tržna vrednost trenutno znaša okoli 1,5 milijona evrov, s čimer sta za 500.000 evrov cenejša od najvrednejšega celjskega igralca Svita Sešlarja. Član poljskega predstavnika je tudi nekdanji celjski branilec Dušan Stojinović.

Dušan Stojinović se bo pomeril proti nekdanjemu moštvu. Foto: Guliverimage

Poljaki trenutno tretji, Celjani 20.

Jagiellonia je v konferenčni ligi zabeležila tri zmage, kar jo uvršča na tretje mesto na lestvici ligaškega dela. V gosteh je premagala Koebenhavn, doma pa je bila boljša od norveškega Moldeja in moldavskega Petrocuba.

Celjani z zmago in dvema porazoma zasedajo 20. mesto na lestvici omenjenega tekmovanja, a se s tem ne obremenjujejo preveč, saj igrajo iz tekme v tekmo bolje, kar je potrdil tudi celjski vezist Ivan Brnić. "Celje prvič igra v skupinskem delu kakšnega izmed evropskih tekmovanj. To je pomembno tako za klub kot tudi za igralce. Mislim, da smo precej bolje pripravljeni, kot smo bili na začetku sezone. Sčasoma moraš postajati vse boljši, saj v primeru, da ne napreduješ nekaj ni v redu. Verjamem v trenerja, soigralce in klub in se ničesar ne bojim," je dejal Brnić.

Hrvaški vezist je izrazil tudi zadovoljstvo nad sobotno zmago v državnem prvenstvu proti Kopru (1:0), h kateri je z edinim golom na tekmi pomembno prispeval tudi sam. Dodal je še, da nerad govori, da je ekipa 100-odstotno pripravljena, saj mora vedno biti prostor za napredek.

Armandas Kucys bo manjkal zaradi kartonov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Riera je pred novo evropsko preizkušnjo zelo zadovoljen s pripravljenostjo svojih varovancev, zaradi kartonov bo manjkal Armandas Kučys, ki pa bi tudi sicer izpustil tekmo zaradi poškodbe. "Na včerajšnjem in današnjem treningu mi ni bilo treba veliko spreminjati, saj me je prikazano navdajalo z zadovoljstvom. Najraje sedim na klopi in uživam v igri svojih varovancev. Všeč mi je, če razumejo način igre in vedo, kaj narediti z žogo," je povedal Riera.

Ob koncu je izrazil še željo, da bi bile tribune stadiona Z'dežele čim bolj polne. "Te podpore ne potrebujem jaz, ampak igralci. Ne govorimo zastonj, da so gledalci 12. igralec na igrišču. V veliko zadovoljstvo mi bo, če jih bodo spodbujali v velikem številu. Res pa je, da to ni v moji moči, saj se ukvarjam z igro svoje ekipe," je sklenil španski strateg.