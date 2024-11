Olimpija je po uvodnem porazu proti Heidenheimu zabeležila dve zmagi proti LASK Linzu in HJK. Ljubljančani so po treh tekmah s šestimi točkami na visokem desetem mestu, tako da bi jim zmaga proti na papirju doslej najlažjemu tekmecu v tej evropski jeseni na široko odprla vrata za prvo uvrstitev v izločilne boje v spomladanskem delu.

Foto: Aleš Fevžer

"Veselimo se že, da zgrabimo to priložnost"

"Zelo je razburljivo, saj je pred nami zelo dobra priložnost, da storimo nekaj zelo pomembnega v zgodovini kluba. Kot velik ljubitelj tenisa lahko rečem, da imamo s to tekmo zaključno žogico za niz. Verjetnost kaže, da imamo z devetimi točkami okoli 99 odstotkov možnosti, da se uvrstimo v naslednji krog. Veselimo se že, da zgrabimo to priložnost," je na današnji novinarski konferenci kluba dejal trener Sanchez.

Na zadnjih osmih tekmah ne poznajo poraza

Trenutno vodilna zasedba slovenskega prvenstva na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih ne pozna poraza. Varovanci španskega stratega so na teh osmih tekmah tudi sedemkrat zmagali in sedemkrat ohranili mrežo nedotaknjeno.

Na drugi strani jim bo v četrtek pred domačimi navijači stala severnoirska zasedba, ki je do zdaj izgubila vse tri tekme ligaškega dela konferenčne lige in je ena izmed štirih ekip, ki letos še nima točke v tretjem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Foto: www.alesfevzer.com

Informacij o nasprotniku imajo zelo malo

Nogometaši Larneja so klonili proti Moldeju, Shamrock Rovers in St. Gallnu ter prejeli skupaj devet golov. So tudi v precej slabši formi od slovenske ekipe, na zadnjih 12 tekmah so zmagali le petkrat. Vseeno pa ta statistika ne bo veliko povedala o četrtkovem dvoboju, saj se Larne v slovensko prestolnico podaja pod vodstvom novega trenerja Nathana Rooneyja.

"Igramo proti ekipi, o kateri imamo zelo malo informacij. Ko ena ekipa v nogometu zamenja trenerja, je vse, kar se je pred tem dogajalo, zgolj preteklost. Ne vemo, s kakšno taktiko se bomo morali soočiti, to bomo videli na začetku tekme in v takšnih pogojih se tudi pripravljamo na dvoboj," je nadaljeval trener zeleno-belih.

"Kot vedno zelo spoštujemo tekmeca in pričakujemo zelo dobro različico tako njihovih posameznikov kot ekipe. Skušali bomo pripraviti ekipo, ki bo premagala vse težave, ki bi nas lahko pričakale na tekmi, s ciljem po zmagi in zagotovitvi mesta v naslednjem krogu," je še dodal 48-letni Španec na klopi Olimpije.

Agustin Doffo Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi argentinski vezist Olimpije Agustin Doffo pravi, da je pomembna le zmaga: "To bo za nas težka tekma. Zelo pomembno je, da zmagamo ter obdržimo zmagovalno vzdušje in miselnost. Pokazati moramo svoj najboljši obraz."

"Moramo iti korak za korakom, potem bomo videli, do kod bomo prišli. Mislim, da se lahko merimo tudi z ekipami, ki imajo več kakovosti kot mi. Pokazali smo že, da jih lahko premagamo. Tudi v domačem prvenstvu velja enako, korak za korakom, da obdržimo prvo mesto in še naprej zmagujemo. V teh razmerah in vremenu bo zaradi igrišča vedno težje, zato moramo enostavno zmagovati še naprej," je še dodal 29-letni nogometaš.

Dvoboj Olimpije in Larneja se bo v Stožicah začel ob 21. uri.

