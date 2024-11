Riera po pestrem dogajanju: Jezen sem

Nogometaši Celja so v četrtem krogu konferenčne lige doma po dramatičnem razpletu remizirali s poljsko Jagiellonio 3:3 (1:1). "Jezen sem, saj imam občutek, da bi to tekmo morali zmagati," je po koncu za klubsko spletno stran dejal strateg Albert Riera.

Tekma, polna zadetkov in priložnosti, se je na stadionu Z'dežele končala z delitvijo točk. Celje ima zdaj štiri, Jagiellonia pa jih ima deset. Slovenski prvoligaš, ki je v napadu pogrešal kaznovanega in poškodovanega Armandasa Kučysa, je na svojem stadionu pričakal poljsko zasedbo, ki je v prvih treh krogih trikrat zmagala, a med drugim pogrešala kapetana Tarasa Romanczuka.

Celjane je odločen uvod nagradil v sedmi minuti, ko je iz bližine po podaji Marka Zabukovnika zadel David Zec za 1:0. Klemen Nemanič je nato v 33. minuti zakrivil enajstmetrovko, ko je podrl prodirajočega Lamina Diaby-Fadigaja. Z bele pike je streljal Pululu, Štubljar je strel ubranil, a je žoga spet končala pri napadalcu Jagiellonie, ki je v 34. minuti dosegel svoj peti gol v tekmovanju. Celje je v 54. minuti prišlo do vodstva, potem ko je Svit Sešlar podal na desno stran do Matka, ta je žogo poslal v sredino, kjer se je dobro znašel Juanjo Nieto za 2:1.

Celjani so na tekmi preobratov in zapravljenih priložnosti prišli do remija. Foto: Jure Banfi

Nadaljnje neizkoriščene priložnosti Celja so nato kaznovali gostje, ko so iz dveh protinapadov zadeli v 71. in 80. minuti in prišli do preobrata. Za konec pa so si Poljaki v 80. minuti zabili avtogol, po strelu Ivana Brnića je lastno mrežo zatresel Adrian Dieguez in postavil končni izid 3:3.

Številne zapravljene priložnosti

Celjani so se po koncu tepli po glavi zaradi zapravljenih priložnosti, na kar je opozoril tudi strateg Albert Riera. "Lahko rečem, da rezultat ni pravičen, saj smo imeli več zrelih in tistih pravih priložnosti za zadetke. Toda danes so se zgodile individualne napake, kar se seveda v nogometu dogaja. Res je, da je statistka precej izenačena, toda naše priložnosti za gol so bile zares lepe. Tri čiste priložnosti, ko smo bili od gola oddaljeni dva ali tri metre," je za klubsko spletno stran dejal Riera.

Celjski grofje Foto: Jure Banfi

"Jezen sem, saj imam občutek, da bi to tekmo morali zmagati. Tudi igralci se tako počutijo. Enostavno bi jo morali dobiti, saj smo imeli vse pogoje za to. To je negativna stran današnje tekme. Pozitivna pa je, da smo proti ekipi, ki je poljski prvak, dosegli točko. Ko smo se po končanem žrebu pogovarjali o možnostih, da bi Jagielloniji odščipnili kakšno točko, smo bili te ideje zelo veseli. Še posebej zaradi precej slabih rezultatov slovenskih ekip proti ekipam iz Poljske. S tega vidika smo danes spisali tudi delček zgodovine – končali smo niz porazov proti Poljakom. To še naprej dokazuje, da se lahko kosamo z vsako ekipo, četudi so na višji ravni. Na to moramo biti ponosni vsi. Predsednik, delujoči v klubu, igralci in navijači," je prepričan Španec.

"Včeraj smo govorili, da smo pripravljeni, da smo prepričani v svojo igro in da bomo Jagielloniji povzročali težave. Lahko rečemo, da je tako bilo. Toda v nogometu odločajo malenkosti in za zmago jih moraš storiti manj kot nasprotnik. Na tem nivoju se skoraj vse kaznuje. V obrambi moramo biti previdnejši, pred golom pa bolj osredotočeni. Ni prvič, da imamo težave z realizacijo, zato nam ne preostane nič drugega, kot da temu posvetimo še več časa," je po remiju še dodal Riera.

