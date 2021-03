Negativen fenomen Slovenije proti Hrvaški, ki ga je težko razumeti

Je to zgolj naključje ali ne? Pomemben delček odgovora na to vprašanje bo podala prav današnja tekma v praznih Stožicah. Za zdaj so gostitelji vsakič, ko sta se članski zasedbi Slovenije in Hrvaške pomerili na slovenskih tleh, potegnili krajšo. Tako se je zgodilo kar štirikrat. V hrvaških beležnicah celo petkrat, saj južni sosedje, aktualni svetovni podprvaki, za razliko od Nogometne zveze Slovenije (NZS) med "uradne" tekme štejejo tudi tisto, odigrano 20. junija 1991 v Murski Soboti.

Takrat je Hrvaška zmagala z 1:0, zadetek za zmago je dosegel rezervist Fabijan Komljenović, tudi poznejši športni direktor Olimpije, na dvoboju pa je zaigralo kar nekaj "prvokategornikov". Pri domačih denimo Džoni Novak, Gregor Židan, Aleš Čeh, Marinko Galić, Primož Gliha in Marko Simeunović, pri gostih pa Zvonimir Boban, Aljoša Asanović, Zoran Vulić, Dražen Ladić in Nikola Jurčević.

Trije porazi za Bežigradom

Primož Gliha je pogosto zadeval proti Hrvaški. Večkrat je bil v obrambi zanj zadolžen Dario Šimić. Foto: Reuters Nato pa se je začelo "zares". Prva domača tekma Slovenije proti Hrvaški, ko sta bili obe reprezentanci že priznani s strani Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in Evropske nogometne zveze (Uefa), se je zgodila 15. novembra 1995, na dvoboju pa so se delile kvalifikacijske točke za EP 1996. Začelo se je imenitno za domačo ekipo. Primož Gliha je popeljal Slovenijo v vodstvo in navijače za kultnim Bežigradom spravil na noge, a sta nato Davor Šuker in Nikola Jurčević poskrbela za preobrat. Hrvaška je upravičila vlogo favorita, leto dni pozneje pa na Euru nesrečno izpadla v četrtfinalu evropskega prvenstva proti bodočim prvakom Nemcem.

Dve leti pozneje, sosedski derbi v Ljubljani je ponovno potekal na dotrajanem Plečnikovem objektu, je bila Hrvaška še prepričljivejša. Tokrat so slovensko mrežo zatresli Davor Šuker (zdajšnji predsednik HNS je zadel proti Sloveniji tudi na nedavni humanitarni tekmi proti legendam Slovenije v Petrinji, op. p.), Zvonimir Soldo in Alen Bokšić, nato pa je Zlatko Zahović, najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance, v 72. minuti s častnim zadetkom postavil končnih 1:3. Zmaga je kockastim, ki so se s tem Slovencem maščevali za šokantnih 3:3 v Splitu, pomagala do preboja na SP 1998, kjer so nato šokirali svetovno javnost in se povzpeli vse do tretjega mesta!

Leta 2003, znova je bil prizorišče neudoben, a za Slovenijo neprecenljivi Bežigrad, sta se sosedi udarili za daleč najpomembnejšo nagrado. Odigrali sta povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za Euro 2004. Sloveniji, takrat jo je vodil Bojan Prašnikar, se je nasmihal izjemen uspeh. V Zagrebu je remizirala z 1:1, v Ljubljani pa je v drugi polčas vstopila z rezultatom 0:0, nato pa je rdeči karton pri gostih prejel še Igor Tudor.

Slovenija je na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za Euro 2004 zapravila izjemno izhodišče iz Zagreba (1:1) in po domačem porazu s Hrvaško (0:1) ostala brez novega nastopa na evropskem prvenstvu. Foto: Reuters

Gostitelji izključitve Dalmatinca, ki bi lahko v primeru, če bo Andrea Pirlo v bližnji prihodnosti izgubil stolček pri Juventusu, do konca sezone vodil Staro damo, niso znali izkoristiti v svoj prid. Dolgolasi Dado Pršo je premagal Mladena Dabanovića, trenutek nezbranosti je sanje Slovencev o tretjem zaporednem nastopu na velikem tekmovanju razblinil v prah. To je bil tudi najbolj boleč poraz Slovenije proti Hrvaški.

Slovenija dvakrat vodila v Ljudskem vrtu, a …

Nazadnje je Hrvaška na sončni strani Alp gostovala v Mariboru. V Ljudskem vrtu se je mudila 20. avgusta 2008, nedolgo po mučni izkušnji na Euru, ko jo je na Dunaju od polfinala proti žilavi Turčiji delilo le nekaj sekund. Prijateljska tekma je v sproščenem vzdušju ponudila veliko zanimivega. Slovenija se je dvakrat znašla na pragu zgodovinskega dosežka, saj je dvakrat vodila. Najprej po zadetku Marka Šulerja, zdajšnjega športnega direktorja NK Maribor, z 1:0, nato pa še po strelu z bele točke Mirnesa Šišića, Velenjčana, ki se je v zadnjem času navdušil nad footgolfom, z 2:1.

Tako je Darijo Srna z bele točke premagal Samirja Handanovića in leta 2008 na prijateljski tekmi v Mariboru izenačil na 2:2. Foto: Reuters

Do konca je bilo še 35 minut, žal preveč, da bi Kekova četa zadržala prednost. Dokaj hitro je prek najstrožje kazni izenačil Darijo Srna (danes se bo kapetan "ognjenih" Luka Modrić z njim izenačil na večni lestvici, saj bo zbral 134. nastop za hrvaško reprezentanco, op. p.), nato pa je Ivan Rakitić z drugim zadetkom priigral gostom novo zmago v Sloveniji. Še četrto zapored. Oziroma peto, če štejemo po hrvaško. Zvezdnika Seville na srečo Slovenije ni več v hrvaški zasedbi, saj se je lani poslovil od državnega dresa, a lahko selektor Zlatko Dalić še vedno računa na zelo kakovostne kandidate, ki bodo v kvalifikacijskem ciklusu za SP 2022 skušali upravičiti vlogo prvega favorita skupine H.

Nesrečen splet naključij ali kaj več?

Slovenija tako do danes še ni dočakala prve zmage nad Hrvaško. Na osmih tekmah je zbrala tri remije in pet porazov, zanimivo pa je, da je neporažena vselej ostala na hrvaških tleh (enkrat v Splitu, dvakrat v Zagrebu). Doma je prvo zmago nad sosedi Hrvati neuspešno naskakovala štirikrat (petkrat), ni ji pomagalo niti to, da je imela na dveh tekmah prednost zadetka, na eni pa igralca več. Gostje z druge strani Kolpe so vedno našli rešitev in Slovenijo, včasih so imeli v Čatežu tudi pripravljalno bazo, zapuščali dobre volje.

Dozdajšnje tekme med Slovenijo in Hrvaško: 20. avgust 2008 (Maribor):

Slovenija : Hrvaška 2:3 (1:1) – prijateljska tekma

Šuler 4., Šišić 55./11-m; Rakitić 37., 64., Srna 59./11-m 19. november 2003 (Ljubljana):

Slovenija : Hrvaška 0:1 (0:0) – dodatne kvalifikacije za EP 2004

Pršo 61. 15. november 2003 (Zagreb):

Hrvaška : Slovenija 1:1 (1:1) – dodatne kvalifikacije za EP 2004

Pršo 5.; Šiljak 22. 27. marec 2002 (Zagreb):

Hrvaška : Slovenija 0:0 – prijateljska tekma 11. oktober 1997 (Ljubljana):

Slovenija : Hrvaška 1:3 (0:2) – kvalifikacije za SP 1998

Zahović 72.; Šuker 10., Soldo 40., Bokšić 50. 2. april 1997 (Split):

Hrvaška : Slovenija 3:3 (2:1) – kvalifikacije za SP 1998

Prosinečki 33., Boban 43., 60.; Gliha 45., 65., 66. 15. november 1995 (Ljubljana):

Slovenija : Hrvaška 1:2 (1:1) – kvalifikacije za EP 1996

Gliha 36.; Šuker 40./11-m, Jurčević 55. 26. april 1995 (Zagreb):

Hrvaška : Slovenija 2:0 (1:0) – kvalifikacije za EP 1996

Prosinečki 15., Šuker 90.

Kekova četa bo danes v Ljubljani ob 20.45 na papirju resda računala na prednost domačega igrišča, a bo prednost jalova, saj bodo tribune prazne, tako da ne bo glasne spodbude in pomoči navijačev. Slovenski nogometaši bodo vseeno v prednosti, saj veliko bolje poznajo zakonitosti zelenice v Stožicah od Hrvatov, pri katerih je na največjem slovenskem stadionu zaigral le malokdo.

Kekovi izbranci, ki so v torek opravili uradni trening v Stožicah, so danes pred zgodovinsko nalogo, saj lahko zadajo Hrvaški – v devetem poizkusu – prvi poraz. Foto: Vid Ponikvar

Najbolj pa prednost Slovenije ob domači tekmi zbledi ob pogledu na statistiko, ki namiguje, da se Hrvati na slovenskih tleh počutijo kot doma in vedno uresničijo svoj cilj. Najboljši slovenski nogometaši imajo priložnost, da danes dokažejo celotnemu svetu, da je bil vse skupaj zgolj nesrečen splet naključij.

