Dovolj besed, čas je za dejanja in sporočilo: Katar, prihajamo!

Slovenija danes s tekmo proti Hrvaški začenja kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. V Stožicah je želja zmaga, neuspeh pa, sploh ob dobri igri, proti svetovnim podprvakom zagotovo ne bi bil niti remi. Slovenci trdijo, da so pripravljeni. Zdaj bo to treba potrditi tudi na igrišču.

Slovenija – Hrvaška (danes ob 20.45)

Kvalifikacije za SP 2022, 1. krog. Stadion Stožice, brez gledalcev. Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



Medsebojne tekme: trije remiji, pet zmag Hrvaške

Zadnja medsebojna tekma: Slovenija : Hrvaška 2:3 (prijateljska tekma, 2008)

"Ne bo dovolj samo borbenost, treba bo kaj tudi pokazati," je dan pred tekmo s Hrvaško govoril selektor Matjaž Kek, ki vstopa v svoj drugi kvalifikacijski ciklus svojega drugega obdobja na klopi Slovenije. V prvem je zdržal tri cikluse. Zanimivo, tako kot nazadnje je bil neuspešen v kvalifikacijah za evropski prvenstvi, velik podvig pa je Mariborčanu uspel v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010. Zadnje veliko tekmovanje, na katerem je Slovenija igrala. Naj bo tudi tokrat podobno.

Od takrat bo leta 2022, ko naj bi se – tega pač v teh časih z gotovostjo na žalost ne moremo govoriti – začelo naslednje svetovno prvenstvo, minilo že 12 let, kar je tudi za Slovenijo absolutno preveč. Keka konec leta 2018, ko se je vrnil za krmilo slovenske reprezentance, predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in najožji sodelavci namreč niso pripeljali, da bi leporečil, ampak predvsem naredil rezultat.

Če se je v zadnjih kvalifikacijah še lahko izgovarjal, da gradi, je zdaj drugače. Na tekmah, ki so pred njim, takšnih izgovorov ne more in ne sme biti več. Slovenija je v zadnjih dveh letih gradila in v ligi narodov postavila temelje. V C-razredu novega reprezentančnega razreda je v svoji skupini osvojila prvo mesto in navdušila predvsem v obrambi. Na šestih tekmah je prejela vsega en zadetek. Jan Oblak, "El Muro" iz Madrida, je zid, kot ga radi kličejo navijači Atletica, postal tudi v slovenskem dresu.

Prvi dobitnik zlate žoge, ki bo gostoval v Stožicah

Foto: Reuters Toda – tudi to je Kek povedal večer pred tekmo – Grčija, Kosovo in Moldavija, tekmeci iz skupine C lige narodov, so eno, Hrvaška, finalist zadnjega svetovnega prvenstva, pa drugo.

Stožice bodo imele na nazadnje čast sploh prvič gostiti nogometaša, ki se je vpisal med nesmrtne. Dobitnika zlate žoge Luko Modrića, verjetno najboljšega nogometaša vseh časov s teh prostorov. Najboljšega igralca svetovnega prvenstva v Rusiji, petkratnega evropskega prvaka z Real Madridom … Da drugih podvigov nogometnega mojstra, ki je tudi pri 35 letih gonilna sila Hrvaške, niti ne naštevamo.

Tekmo v Stožicah si bo, ne glede na končni razplet, zapomnil za vedno. Na tej tekmi bo namreč izenačil hrvaški rekord. S 134. nastopom se bo zdajšnji hrvaški kapetan na vrhu lestvice nogometašev z največ nastopi za Hrvaško izenačil z nekdanjim dolgoletnim kapetanom Dariem Srno.

Toda bolj kot to Zlatka Dalića in tudi zvezdnika madridskega Reala zanima, kakšno bo nekaj pred 23. uro zvečer, ko bo njegov znanec iz španske lige Antonio Mateu Lahoz zapiskal konec tekme, stanje na lestvici skupine H, v kateri so še Rusija, Ciper in Malta.

Jasno je, da bi zmaga kateregakoli pomenila odskočno desko pred nadaljevanjem kvalifikacij, v katerih naj bi se za prvi dve mesti ob Hrvaški, Rusiji in Slovaški potegovala tudi Slovenija, ki jo že tri dni pozneje čaka zahtevno gostovanje v Sočiju. Če bi morda ostala praznih rok tako proti Hrvaški kot Rusiji, bi bila skoraj že v izgubljenem položaju.

Zadnja priložnost za Josipa Iličića?

Foto: Guliverimage Kvalifikacije, ki so pred nami, so verjetno zadnja priložnost za enega od najboljših slovenskih nogometašev vseh časov Josipa Iličića, da se uvrsti na veliko tekmovanje.

Zvezdnik italijanskega (in v prejšnji sezoni nedvomno tudi evropskega) nogometa je že pred časom namignil, da bi se lahko iz reprezentance umaknil po kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Po neuspehu v njih je slovenske navijače razveselil in najavil, da bo vztrajal še naprej. Pri 33 letih se zdi, da še zadnjič. Res škoda bi bilo, da ne bi dočakal, česar si želi in si z njim želimo vsi.

Tokrat bodo vanj uprte vse oči. Medtem ko je obramba Slovenije na čelu z Oblakom v zadnjem obdobju delovala kot dobro utečen stroj, v napadu ni bilo niti malo tako. Slovenija je v letu 2020, upoštevajoč tudi dve prijateljski tekmi, na osmih tekmah prejela zgolj en samcat gol. Zabila jih je 12.

Ne sliši se tako malo, a zabijala je reprezentancam, kot so Kosovo, San Marino in Moldavija. Na prijateljski tekmi se je s 4:0 znesla nad San Marinom in z istim rezultatom v ligi narodov v gosteh odpihnila Moldavijo. Na preostalih šestih tekmah je zmogla doseči samo štiri gole.

Učinkovitost je velika težava, tudi klubska forma napadalcev v tej sezoni ne vzbuja optimizma, pa tudi trenutni Iličićev klubski status ne, a ko beseda nanese na zvezdnika Atalante, je tako jasno, da lahko v vsakem trenutku poskrbi za luknjo v nasprotnikovi obrambi in poskrbi za gol. S preigravanjem, strelom ali pa podajo. Sploh ko je v okolju, v katerem se čuti cenjenega, je mogoče računati na to, da poskrbi za čarovnijo ali dve. V Sloveniji to vsekakor je. Že en njegov preblisk pa bi bil ob ohranitvi trdnega zida pred slovenskim golom lahko dovolj.

S tole simpatično gesto so se mladim reprezentantom, ki jih danes čaka začetek domačega evropskega prvenstva do 21 let, poklonili članski reprezentanti. Napis pa v veliki meri velja tudi zanje. Tudi pred njimi je morda ključnih sedem dni. Foto: Vid Ponikvar

Upanje na dober rezultat, škodil ne bi niti dober vtis

Slovenija nujno potrebuje dober rezultat, škodil pa ne bi niti dober vtis, ki bi poskrbel za dobro voljo in dodatno energijo pred preostalima marčevskima tekmama. Potem sledi dolg, skoraj polletni premor, v katerem lahko uspe marsikaj. Upajmo tudi na to, da se bodo na tribune vrnili navijači. Stožice, ki bi danes pokale po šivih, bodo namreč spet žalostno samevale.

Septembra sledi nov paket treh tekem, domača obračuna s Slovaško in Malto, potem še gostovanje na Hrvaškem. Že zdaj pa je čas, da slovenski fantje preidejo od besed k dejanjem in na čelu s selektorjem dokažejo, kaj so v zadnjem letu res zgradili. Da že v naslednjem tednu naberejo čim več točk in jasno sporočijo: "Katar, prihajamo!"

Fotogalerija s ponedeljkovega treninga (foto Vid Ponikvar/Sportida):