Hrvaški selektor opozarja na nevarno Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška nogometna reprezentanca bo srebro iz Rusije 2018 začela braniti v sredo, ko se bo na prvi tekmi kvalifikacij za nastop na SP 2022 v Katarju pomerila s Slovenijo. "Slovenija je odlična ekipa, z velikim številom dobrih igralcev, prednjačita Jan Oblak in Josip Iličić, a vse bo odvisno od nas," je na novinarski konferenci pred jutrišnjo tekmo dejal hrvaški branilec Dejan Lovren.

Hrvati, ki jih v primerjavi s Slovenijo poleti čaka tudi nastop na evropskem prvenstvu, pravijo, da je pred njimi težka naloga, in poudarjajo, da bodo morali biti pravi ne le na tekmi proti Sloveniji, ampak tudi na prihajajočih dveh proti Cipru in Malti. Veseli bodo le, če bo v torek zvečer pred njihovim imenom na lestvici številka devet.

Dejan Lovren nikoli ni imel težav s samozavestjo, tudi tokrat ni nič drugače. Foto: Getty Images

"Proti Sloveniji bomo morali biti čvrsti in izkoristiti svoje priložnosti. Morali bomo pritisniti visoko, biti močni in pametni. Pred nami so tri zahtevne tekme. Posel želimo opraviti z odliko, nato pa se bomo v maju začeli pripravljati na Euro," je še dodal nekdanji branilec Liverpoola, ki si po novem kruh služi v Rusiji.

Ni Rebića, ni Petkovića, ni panike

"Slovenija ima moje veliko spoštovanje. Na domačem terenu bodo Slovenci zelo nevarni, zato v tekmo ne bomo smeli vstopiti z miselnostjo, da so tri točke že naše. Lahkih tekem ni, vse skupaj moramo vzeti z vso resnostjo," poudarja hrvaški selektor Zlatko Dalić.

Dalić ne bo mogel računati na vsa orožja. Zaradi poškodb ni Anteja Rebića in Bruna Petkovića, se pa vrača Šime Vrsaljko, V Stožicah ne bo manjkal niti zvezdnik Reala Luka Modrić, ki pri svojih 35 letih še vedno velja za gonilno silo svetovnih podprvakov.

Luka Modrić za člansko izbrano vrsto Hrvaške igra že vse od leta 2006. Zbral je 133 nastopov. Foto: Reuters

"Vedno, ko pride v reprezentanco, je srečen in zadovoljen. Luka je pravi čudež. Pravi profesionalec, za katerega vem, da bo tudi v dresu Hrvaške na ravni, ki ga kaže pri Realu. Verjamem in upam, v dobro hrvaškega nogometa, da bo Luka z nami ostal vse do Katarja," poudarja Dalić, manjkajoči duet pa bo zamenjal s preostalimi igralci. Kakovosti Hrvatom ne manjka.

"Kljub poškodbam Rebića in Petkovića imamo v svojih vrstah še vedno toliko dobrih igralcev, da ju lahko zamenjajo. Čeprav časa za priprave ni bilo, od svojih igralcev pričakujem, da bodo pokazali svojo moč. Pred nami so tri pomembne kvalifikacijske tekme, nato pa bomo začeli misliti na Euro," je v podobnem slogu kot Lovren sklenil hrvaški selektor.

Preberite še: