Nasmejani Matjaž Kek je poslal jasno sporočilo svojim nogometašem

Na zunaj zelo sproščen in nasmejan, v sebi pa verjetno nekoliko manj, je selektor stopil pred kamere in na virtualni novinarski konferenci nagovoril slovensko sedmo silo. Pred njim je največji izpit, odkar se je novembra 2018 vrnil na slovensko klop. Prva tekma leta, pa že takoj tekma leta, če se malce poigramo z besedami.

Že na začetku novega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 derbi. Obračun s sosedsko Hrvaško, ki je že tako poln naboja, za nameček naši sosedje tokrat v Slovenijo prvič prihajajo v vlogi svetovnih podprvakov. Slovenija na drugi strani v nove kvalifikacije vstopa kot zmagovalka svoje skupine C-lige narodov, ampak, kot je iskreno povedal tudi selektor: "C-liga je eno, svetovni podprvak, Hrvaška, pa drugo."

Hrvaška, udeleženka A-lige narodov, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji zgodovino spisala na novo in osvojila srebro, v Slovenijo, jasno, prihaja nadaljevat sijajen niz. Proti Sloveniji v osmih dozdajšnjih medsebojnih obračunih namreč še ni izgubila. Petkrat je zmagala, trikrat pa remizirala. Hrvati v Stožice, ki bodo na žalost prazne, prihajajo po tri točke. Na poln izplen pa upajo tudi Slovenci. Oboji bi bili z remijem, verjetno, delno zadovoljni.

Zdajšnjega selektorja čaka drugi obračun s Hrvaško. Prvega je izgubil. Leta 2008 je Hrvaška v prijateljski tekmi v Mariboru njegovo Slovenijo premagala s 3:2. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vesel, da se bo že na začetku zaiskrilo

"Čaka nas res pravi začetek. Že večkrat sem omenil, da mi je ljubše začeti na tak način. Zavedamo se, kdo gostuje v Stožicah. Kakovosti Hrvatov ne gre poudarjati. Izjemno spoštujem njihove rezultate, način vodenja … O posamezni kakovosti nima smisla izgubljati besed. V Ljubljano prihajajo nogometaši, ki jih lahko spremljamo vsak torek, sredo in četrtek, ko nastopajo v Evropi. Smo pa v položaju, ko imamo res malo časa za pripravo, tako da je treba razmišljati predvsem o sebi," pred tekmo pravi Matjaž Kek, selektorski podpisnik zadnje od osmih tekem Slovenije proti Hrvaški. Leta 2008 je na prijateljski tekmi v Mariboru izgubil z 2:3.

Časa za pripravo res ni bilo veliko. V nedeljo je treniral del ekipe, ki je na tokratni zbor pripotoval najhitreje. Slovenski nogometaši so dopoldne in popoldne trenirali v ponedeljek, a ne v polni zasedbi. To se je zgodilo šele na današnjem zadnjem, uradnem treningu pred jutrišnjo tekmo, ko sta na zelenico stopila tudi prvi zvezdnik Slovenije Jan Oblak in napadalec Andraž Šporar.

Tudi specifične razmere povedo, kdo si

"Dokler ni vseh, je težko karkoli govoriti. Sem pa zadovoljen z odnosom, ki ga kažejo fantje na igrišču in ob njem. Zadovoljen sem s tem, kar kažejo. Spremljali smo tudi njihove igre v klubih. Za Slovenijo to nikoli ne bo idealno, a s pravim delom in odnosom je mogoče narediti marsikaj. Z organizacijo in odnosom v reprezentanci res ni težav. Imamo zelo malo časa, a tako je tudi za druge. Tudi v takšnih specifičnih razmerah se vidi kakovost ekipe in posameznika. Kako se znaš prilagoditi razmeram. Škoda, da stadion ne bo poln, a po drugi strani smo lahko veseli, da igramo nogomet. Tudi nogomet poskuša zagato, s katero se človeštvo zdaj ubada že več kot eno leto, popeljati v neko drugo, pozitivno smer," se je v svojem slogu razgovoril selektor, ki je lahko zadovoljen, da, vsaj za zdaj, v ekipi ni nobenih zdravstvenih težav. Vsi fantje, na katere računa, so prišli in so zdravi.

Slovenska reprezentanca je pred tekmo s Hrvaško samo enkrat trenirala v polni postavi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Posebna tekma, ampak samo zato, ker igramo proti top ekipi

"Za zdaj ni igralca, ki bi bil vprašljiv," je razveselil Kek, ki pa ima, vsaj tako pravi, še nekaj dilem o začetni enajsterici. "V glavi imam določene različice. Časa za spremembe ni veliko. Imam še vprašanje ali dve, ki ju bom morda razrešil na današnjem treningu, v jutrišnji aktivaciji ali pa seveda ob razmišljanju o taktiki, ki je tudi zelo pomembna," je dejal Kek, ki se je zaradi svojega dolgoletnega in zelo uspešnega delovanja na klopi Rijeke v zadnjem času seveda znašel na udaru hrvaških novinarjev, a pravi, da je ta tekma zanj takšna, kot so vse druge.

"Posebna je samo zaradi tega, ker igramo proti top ekipi. To je vedno velik izziv. Na koncu pa je vedno tako, da moraš za rezultat na takšnih tekmah pokazati nekaj več. Jasno je, kje smo mi in kje Hrvati, a v nogometu ne zmaga vedno tisti, ki je boljši na papirju. Ob vsem spoštovanju, ki si ga gostje zaslužijo, imamo veliko željo po uspehu. Premalo bo, če bomo samo borbeni. Treba bo biti organiziran, zbran in v trenutkih, ko imamo žogo, kaj narediti. Če upaš na rezultat proti takšnemu nasprotniku, moraš biti na maksimumu," je jasno sporočilo svojim nogometašem pred zadnjim treningom v obdobju priprav na tekmo s Hrvaško poslal selektor Kek.