Jan Oblak, dve vprašanji in trije odgovori

"Pričakujem, da bomo v tekmo stopili, kot je treba. Borbeno in agresivno. O rezultatu za zdaj ne razmišljam. Normalno, da si vsi želimo dobrega rezultata. Najprej je pomembno, da damo vse od sebe. Vse, kar lahko. Potem te rezultat nagradi, če si delal dobro. Če nisi, te ne. Mislim, da bomo na tak način tudi šli na tekmo," je na virtualni novinarski konferenci pred tekmo s Hrvaško za uvod povedal v nogometnem svetu najbolj cenjeni nogometaš Slovenije Jan Oblak.

Za tržno z naskokom najvrednejšega slovenskega nogometaša, najdražjega in po mnenju številnih tudi najboljšega vratarja na svetu obračun z Luko Modrićem, Mateom Kovačićem in preostalimi hrvaškimi zvezdniki, v primerjavi z veliko večino njegovih reprezentančnih soigralcev, ne bo nič posebnega. Z njimi in tudi s številnimi drugimi najboljšimi nogometaši na svetu se v Španiji in v ligi prvakov srečuje vsak tretji dan. Na žalost v zadnjem letu vsak tretji dan igra tudi pred praznimi tribunami. Tako bo tudi v sredo zvečer v Stožicah.

Ekipni duh, nekoliko drugačen od tistega iz preteklosti

"Gotovo si vsi skupaj želeli igrati pred polnimi tribunami. Sploh na domačih tekmah ti dajo navijači dodatno moč. Ampak razmere so take, kot so. Še vedno smo brez gledalcev, že več kot eno leto. S tem se je treba spoprijeti, na to smo navajeni. Poln stadion na domačih tekmah ti da nekaj več. Verjamem, da lahko skupaj s soigralci naredimo to, da se bomo počutili, kot da bi imeli igralca več. Kot je, če so polne tribune na tvoji strani," je povedal zvezdnik slovenskega športa in svetovnega nogometa, ki je na tokratni zbor prišel s slabo in dobro popotnico. Prejšnji teden je najprej z Atleticom izpadel v ligi prvakov, potem pa v nedeljo tik pred koncem tekme obranil enajstmetrovko in Madridčanom prinesel prepotrebne tri točke v lovu na tako želen naslov.

"Največja kakovost slovenske reprezentance je zagotovo ekipni duh, na katerem smo gradili do zdaj. V ligi narodov in v zadnjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Sestavljali smo ekipo in dobili ekipni duh, ki ga je v preteklosti mogoče malce zmanjkalo. V ligi narodov smo sestavili ekipo. Garderoba deluje dobro na igrišču in tudi ob njem. Tudi v garderobi smo vsi stopili skupaj. Vsi smo kot eno. Samo tako lahko naredimo kaj za Slovenijo. Če bomo garali vsi za enega in eden za vse," je povedal 28-letni Škofjeločan, ki je z besedami tokrat odgovoril na le dve vprašanji novinarjev. S tem, da se je pojavil na novinarski konferenci dan pred tekmo, pa je najverjetneje odgovoril še na tretje vprašanje, in sicer to, kdo je pravi in prvi kapetan zdajšnje slovenske reprezentance.

Po novem prvi in pravi kapetan?

Potem ko je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 kapetanski trak nosil takrat, ko je bil odsoten Bojan Jokić, to pa se je zgodilo na petih tekmah, je bil lani v ligi narodov Oblak kapetan na vseh tekmah razen eni, ki jo je izpustil zaradi poškodbe. Jokića namreč, čeprav je v Rusiji redno igral, v zadnjem letu v reprezentanci sploh ni bilo.

Zdaj se je, na pragu 35. leta, vrnil v ekipo, a je vprašanje, ali tudi v prvo postavo. Medtem se je na levi strani slovenske obrambe namreč uveljavil Jure Balkovec, ki je v ligi narodov odigral vseh 540 minut. Tudi če bi Jokić, najizkušenejši slovenski reprezentant, v prvi postavi zaigral, je vprašanje, ali bi nastopil tudi v kapetanski vlogi. Ne več začasni, vse kaže, da bo Oblak že v novih kvalifikacijah tudi stalni kapetan Slovenije.

Spomnimo, leta 2018, ko je bil selektor še Tomaž Kavčič, je Oblak izpustil vseh devet tekem slovenske reprezentance. Uradno ga ni bilo zaradi poškodbe, čeprav je tistega leta za Atletico redno igral in z njim osvojil ligo Europa. Neuradno zaradi želene kapetanske vloge, ki je pod vodstvom takratnega selektorja ni dobil.

Zdaj je njegova. Kot kapetan, vodja in njen prvi obraz bo poskušal Slovenijo že jutri skupaj s svojim zaveznikom Matjažem Kekom, ki se s svojim prvim zvezdnikom rokuje precej bolje od svojega selektorskega predhodnika, uspešno popeljati na novo pot.

Če bo vsaj malo tako uspešen, kot je bil lani, ko na petih tekmah, v 450 in še nekaj minutah igre ni prejel niti samcatega zadetka, potem je to, kar je povedal ob koncu svojega tokratnega javljanja v javnosti, res. Pred slovensko nogometno reprezentanco je lepa prihodnost.