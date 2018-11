Kdor se zadnji smeje: kapetan Španije zaprl usta primitivnemu Hrvatu

Ponedeljkov večer je in ne, nismo pozabili. Čas za Sportalov izbor z družabnih omrežij in deset dogodkov iz nogometnega sveta, ki smo jih ujeli na spletu. Gostje pa Sergio Ramos in Dejan Lovren, Mohamed Salah, Paul Pogba, Sadio Mane, kakopak sta zraven tudi Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Pa tudi Simon Rožman.

Se je Afričan osmešil tako, kot se pred njim ni še nihče?

V kvalifikacijah za afriški pokal narodov sta se udarila Lesoto in Tanzanija. Prvi, ki je igral pred domačimi navijači, je zmagal z 1:0, njegova zmaga pa bi bila lahko še višja. Če bi napadalec Lesota Tume Khutlang izkoristil veliko priložnost, ki se mu je ponudila pri izidu 0:0, prav gotovo. Poglejte, kaj je uspelo zgrešiti temu 23-letniku. In to ne enkrat, ampak kar dvakrat v isti akciji!

Meanwhile in Africapic.twitter.com/CrkgFZKjpj — Troll Sports (@TroIISports) November 18, 2018

Vas zanima, koliko je za zaročni prstan odštel Cristiano Ronaldo?

Pisali smo že o tem, da je petkratni najboljši nogometaš leta na svetu Cristiano Ronaldo ta teden za roko zaprosil svojo izbranko Georgino Rodriguez. To naj bi storil na večerji v Londonu, kjer si je s tribun v družbi svoje srčne izbranke ogledal teniški zaključek najboljše osmerice, zdaj pa so na dan prišle tudi informacije, koliko naj bi za zaročni prstan, s katerim se je lepa Rodriguezova že pohvalila na Instagramu, odštel.

Cena je malce višja od tiste, ki jo za podobne priložnosti odštejejo "navadni" smrtniki. Novopečeni zvezdnik torinskega Juventusa je v žep segel malce globlje. Prstan je namreč vreden več kot 700 tisoč evrov ...

Cristiano Ronaldo ‘is engaged to girlfriend Georgina Rodriguez’ after two years of dating https://t.co/mODJ3ie8Sk pic.twitter.com/ZPAhGo9ywo — 9jaunlocked (@9jaunlocked) November 15, 2018

Ko udari karma

Po spletu je prejšnji teden zaokrožil posnetek, ki nazorno prikazuje, kaj je to karma. Neki mladenič je poskušal z žogo v zadnjico zadeti tri prijatelje, ki so sklonjeni stali pred njim. Udaril je močno, da bi bilo čim bolj boleče, a potem …. No, poglejte si v spodnjem posnetku.

Zvezdnik Liverpoola se je zaradi žvižgov zjokal na igrišču

V soboto je Senegal v Ekvatorialni Gvineji igral kvalifikacijsko tekmo za afriški pokal narodov in zmagal z 1:0. O tej tekmi bi bilo v nogometnem svetu bolj malo govora, če se med njo v središču pozornosti ne bi znašel največji zvezdnik na igrišču.

Napadalec Liverpoola Sadio Mane, ki se je ravno te dni znašel na najožjem seznamu kandidatov za afriškega nogometaša leta, je namreč na igrišču kar zajokal, to pa je počel tako neutolažljivo, da so ga morali tolažiti soigralci. Zakaj je jokal, če je njegova ekipa zmagala? Menda zato, ker so mu navijači žvižgali po eni izmed priložnosti, ki jih je zapravil.

Ni kaj, očitno 26-letni zvezdnik Senegala, v dresu katerega je do zdaj zbral 57 nastopov in zabil 15 golov, proti kritikam ni najbolj imun …

Seems odd but...



"Local media outlet Metrodakar report that there is no indication of an injury and Sadio Mane was merely upset at criticism he received from the terraces during the tie" #LFCpic.twitter.com/dcCqGv49yZ — Roar Of The Kop (@_RoarOfTheKop_) November 17, 2018

Simon Rožman "pomiril" navijače Barcelone: Brez skrbi …

Obdobje reprezentančnega premora je čas, ko si lahko marsikateri nogometaš in tudi trener vzame dan ali dva počitka in privošči skok na krajši izlet. To je storil tudi mladi trener slovenskega prvoligaša Domžal Simon Rožman, ki je odpotoval v Barcelono na krajše izobraževanje.

Seveda se je ustavil tudi na slovitem Camp Nouu, na katerem iz tedna v teden navdušujejo Lionel Messi in preostali zvezdniki svetovnega nogometa. Ob tem pa na svojem Twitterjevem profilu objavil fotografijo, na kateri sedi na klopi Barcelone. Na mestu, kjer v zadnjem času lahko opazimo Ernesta Valverdeja.

Je nadarjeni slovenski trener postal trener Barcelone? Seveda ne. "Brez skrbi. Trener Barcelone je še vedno Ernesto Valverde," je navijače Barcelone (in tudi Domžal) z duhovitim zapisom "pomiril" trener Domžalčanov.

Kdor se zadnji smeje: kapetan Španije zaprl usta primitivnemu Hrvatu

V zadnjem tednu sta nogometni svet zabavala dva branilca, ki spadata med boljše na svetu, Španec Sergio Ramos in Hrvat Dejan Lovren. Branilec Liverpoola je najprej kapetana Real Madrida in Španije označil za precenjenega in dejal, da zagotovo ni najboljši na svetu, kot o 32-letnem Špancu govorijo mnogi.

Pred četrtkovo tekmo A lige narodov v Zagrebu, na kateri sta med seboj obračunala na igrišču, je "žogico" vrnil Ramos. "Ne bom odgovarjal na provokacije ljudi, ki si prek mene želijo delati reklamo," je na novinarski konferenci odgovoril steber obrambe Reala, ko ga je eden izmed novinarjev prosil za komentar Lovrenovih besed.

Po tekmi, na kateri so Hrvati Špance premagali s 3:2, se je spet javil Lovren, ki je v preteklosti na podoben način že dvigoval prah. "Vesel sem. S komolcem sem ga 'ubil'. Aha, 3:2. Pa ti govori, mojster, na novinarski konferenci. To so navadne pi…," se je na Instagramu takoj po tekmi s Španijo na primitiven način javil Lovren, ki je nekaj žaljivk Špancem namenil tudi v pogovoru z novinarji.

Primitiven izpad Dejana Lovrena:

💪🏽😡 Dejan Lovren siguió el pique con @SergioRamos en un directo en su cuenta de Instagram.



➡️ “Le di un buen codazo ¡Ja, ja! ¡3-2!”



➡️ “Sal y habla ahora colega, son una panda de cobardes”



📹 @xDavorka_xpic.twitter.com/PE1KInCGQc — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 16, 2018

Toda … Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Hrvaška je v nedeljo izgubila v Londonu z 1:2, zaostala za Španijo in izpadla iz A-lige. Ob tem se je zagotovo smejalo Ramosu, ta je to dal tudi vedeti in, spet na Instagramu, hrvaškemu branilcu Liverpoola na domiseln in eleganten način zaprl usta.

Všečkal je namreč fotografijo, posneto po letošnjem finalu lige prvakov v Kijevu, na kateri kot kapetan Reala lovoriko za naslov evropskega prvaka visoko dviguje v zrak, medtem ko v ospredju stoji Lovren, ki si ob razočaranju obraz prekriva z dlanmi. Zagotovo se to ni zgodilo naključno …

Fotografija, ki jo je všečkal Sergio Ramos:

Sergio Ramos liked this picture on Instagram after Lovren made fun of Ramos on video saying “I killed him with an elbow” and mocked the Spanish flag, “Only Croatia’s is worthy” [marca] pic.twitter.com/I3Fi5TxGQu — SB (@Realmadridplace) November 19, 2018

Kaj se zgodi, če križaš Mbappeja in Dembeleja?

Francozi so letos poleti postali svetovni prvaki, mnogi pa so prepričani, da bodo v prihodnosti poskrbeli za še veliko lovorik. Predvsem zaradi tega, ker imajo res sijajne mlade nogometaše.

Med najbolj znane med njimi zagotovo spadata napadalec PSG Kylian Mbappe, za katerim je sijajno leto, in tudi zvezdnik Barcelone Ousmane Dembele, ki mu gre v zadnjem času sicer malce slabše in pozornost zbuja predvsem z nedisciplino, a je vseeno jasno, da gre za odličnega napadalca.

Kaj pa bi se zgodilo, če bi mladeniča križali? Zagotovo bi dobili super nogometaša, ki bi bil strah in trepet nasprotnikovih branilcev, to je jasno. Kakšen pa bi bil videti? Oglejte si spodaj in spoznajte Dembappeja.

Messi in Pogba sta se družila v Dubaju in jedla slovite zrezke

Lionel Messi, ki trenutno ne igra za Argentino, je reprezentančni premor izkoristil za skok z družino v Dubaj. Podobno si je kratek premor zamislil tudi zvezdnik Manchester Uniteda in francoske reprezentance Paul Pogba, oba pa sta tam obiskala tudi slovito restavracijo Salt Bae. Kraj za gurmane, ki je znan po zrezkih in predvsem po načinu, na katerega jih pripravi turški kuhar in lastnik restavracije Nusret Göcke, znan po imenu Salt Bae, zaradi katerega je že pred časom postal spletna senzacija.

Za dodatno reklamo tega kuharskega mojstra, za katerega ste gotovo že slišali, pa sta zdaj poskrbela tudi Messi in Pogba, ki sta se pri njem po naključju srečala in poskrbela, da so se vsi trije znašli v središču pozornosti, videoposnetki dogajanja iz restavracije Salt Bae so preplavili splet. Kako je bilo?

Pri Romi so spet nasmejali

Prejšnji teden se je v središču pozornosti znašel tudi vezist Manchester Uniteda Marouane Fellaini, ki je do zdaj nase opozarjal tudi z bujno pričesko. Zdaj ne bo več tako, Belgijec se je ostrigel, to pa so kot odlično priložnost, da spet nasmejijo, začutili pri italijanskem prvoligašu Romi.

Twitterjev profil Rome namreč velja za enega od najbolj zabavnih od vseh, na njem administrator(ji) pogosto skrbi(jo) za smeh. Tudi tokrat je bilo tako.

"Sporočamo veselo novico, da je pričeska Marouaneja Fellainija pripotovala," so zapisali in s fotomontažo z novo pričesko opremili srbskega branilca, ki igra za Rimljane, Aleksandra Kolarova.

Marouane Fellaini prej in potem:

Dear Manchester United fans, Marouane Fellaini cut his hair...



I repeat, FELLAINI HAIR DOWN!.



This is not a drill. The hair is gone! 😂 pic.twitter.com/Sb9FnAWBkQ — Uncle Next Door™ (@Raremaester) November 14, 2018

Zapis na Twitterjevem profilu Rome:

✂️ Pleased to report Marouane Fellaini's hair has turned up safe and well 🙏😂 pic.twitter.com/TWHesE7fXW — AS Roma English (@ASRomaEN) November 14, 2018

Mo Salah odgovoril mladi oboževalki in navdušil

Še ena zgodba iz Afrike, tokrat iz Egipta, kjer je, prav tako v kvalifikacijah za afriški pokal narodov, Egipt gostil Tunizijo in zmagal s 3:2. Gol za zmago Egipčanov je zabil kdo drug kot njihov največji zvezdnik, napadalec Liverpoola Mohamed Salah, ki je zmagovalca odločil z golom v 90. minuti.

Medtem je na tribuni sedela tudi simpatična mlada navijačica in v rokah držala list, na katerem je pisalo: "Salah, prosim zadeni. Hočem domov, saj imam domačo nalogo." Glas o njej in predvsem njeni "želji" je prišel tudi do Salaha, ki je v Egiptu zelo priljubljen, tokrat pa je poskrbel za potezo, s katero je zagotovo pridobil še nekaj oboževalcev.

"Res sem se trudil, da bi domov prišla zgodaj. Žal mi je, da si morala ostati do zadnje minute. Upam, da bo tvoja učiteljica razumela," je zapisal na Twitterju in poskrbel za navdušenje.

LOVE HIM OR HATE HIM.



BUT Mohamed Salah IS UNDOUBTEDLY A GREAT

HUMAN BEING!♥️🔥 pic.twitter.com/URDlJKd3fo — 8 Troll Football (@8TrollFootball) November 19, 2018

