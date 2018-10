Gesta Mourinha, zaradi katere si na Otoku belijo glave

Nor prizor: v rokah je nosil 8 kozarcev piva in še klobaso!

V Nemčiji je zakrožil posnetek dogajanja med polčasom ene izmed tekem tamkajšnjega prvoligaša Schalkeja, na katerem se neki neznani navijač, ki na sebi nosi dres beograjske Crvene zvezde, bojuje z zakoni fizike in poskuša narediti vse, da mu po tleh ne bi padel dragocen tovor, ki ga je nosil v rokah.

Med polčasom tekme se je namreč opremil s kar osmimi velikimi kozarci piva, ob tem pa imel v rokah tudi sendvič z znamenito nemško klobaso, ki ga je jedel. In bil je uspešen! Tudi zaradi navijačev Schalkeja, ki so priskočili na pomoč.

Kako bi bilo, če bi nogomet igrali s traktorji?

Nogomet je že desetletja šport, za katerim nori na stotine milijonov ljudi po vsem svetu. Pravila so znana. Za igranje ne potrebujemo veliko. Le igrišče, dva gola, narisane linije igrišča in seveda žogo. Kaj pa, če bi za nogomet potrebovali še traktor? V ZDA so preizkusili tudi to. Kako bi bilo? Oglejte si video.

Enajstmetrovka, da te kap. Česa takega zagotovo še niste videli!

Po spletu je v teh dneh zakrožila enajstmetrovka, kot je še niste videli. Za njo je poskrbel Armenec Norik Avdalijan, ki je član mladega moštva ruskega Rubina Kazana, a za člane, čeprav je star 22 let, še ni nastopil. Morda se bo zdaj, ko je zanj slišalo kar nekaj ljudi, to spremenilo in bo priložnost dočakal tudi v članski konkurenci.

Po zapravljeni priložnosti za zmago na Anfieldu je ponorel

V nedeljo je bil v angleški premier ligi velik derbi na Anfieldu, na katerem sta se udarila trenutno glavna favorita za naslov Liverpool in branilec naslova Manchester City. Čeprav sta to ekipi, ki pogosto ponujata spektakel, tokrat ni bilo tako.

Vse do 85. minute namreč ni bilo večjega razburjenja, potem pa je imela ekipa Josepa Guardiole izjemno priložnost za gol in pomembno zmago. Na voljo je imela namreč enajstmetrovko. Odgovornost je na presenečenje številnih prevzel novopečeni zvezdnik Cityja Riyad Mahrez, ki je pred tem v Leicester Cityju zapravil kar štiri od sedmih enajstmetrovk.

Tudi tokrat je bil nenatančen in s tem ob živce spravil marsikaterega navijača angleških prvakov. No, enega zagotovo, saj se je v trenutkih usodne enajstmetrovke snemal, potem pa posnetek objavil na spletu in seveda postal spletni hit.

Every fucker that films themselves at a football game should have to endure an eternity of penalty misses https://t.co/LMpGHaR3dk — arseblog (@arseblog) October 8, 2018

Gesta Mourinha, zaradi katere si na Otoku belijo glave

Mourinho po tekmi z Valencio. Foto: zajem zaslona Joseju Mourinhu z Manchester Unitedom v tej sezoni ne gre najbolje. V angleški premier ligi je po osmih odigranih tekmah šele na osmem mestu, zato ne preseneča, da so se prejšnji teden pojavile govorice, da bo se njegov trenerski stolček pošteno trese. Nekateri so šli celo tako daleč, da so trdili, da bo odšel ne glede na razplet sobotne prvenstvene tekme proti Newcastle Unitedu.

Prejšnji teden sta Mourinha sicer čakali dve tekmi. Najprej je v torek v ligi prvakov doma remiziral proti Valencii z 0:0, kar je bila četrta tekma v nizu Manchester Uniteda brez zmage. Po tekmi so Portugalca kamere ujele, kako je v njihove objektive pokazal mezinček.

Mourinho po tekmi z Newcastlom. Foto: zajem zaslona Za podobno gesto pa se je odločil tudi po sobotni tekmi proti Newcastlu, proti kateremu je ob polčasu zaostajal z 0:2, a nato prišel do velikega preobrata in v zadnji minuti tudi do zmage s 3 :2.

To gesto, s katero je postregel po zadnjih dveh tekmah, je opazil marsikdo, zato ne čudi, da ga je po tekmi z Newcastlom doletelo vprašanje o tem.

"To je prst, tako kot so vsi ostali, samo da je malce manjši," pa jim je v svojem slogu odgovoril Mourinho in poskrbel, da si bodo na Otoku (pa tudi marsikje drugje) še nekaj časa belili glave z vprašanjem, kaj je sloviti portugalski trener s dvignjenim mezinčkom mislil.

Kako je Jose Mourinho odgovoril na vprašanje o mezinčku (pri 0:44):

Zvezdnik Chelseaja šokiral svojo navijačico

Na spletu se je pojavila zgodba neke navijačice Chelseaja, ki jo je presenetil eden izmed glavnih zvezdnikov Londončanov, brazilski branilec David Luiz, in se pojavil na njenem rojstnem dnevu, ki ga je praznovala. Zanjo in za njene prijatelje si je vzel kar nekaj časa in poskrbel, da zdaj med njimi ni več niti najmanjšega dvoma, kdo je njihov najljubši igralec med varovanci novega trenerja Maurizija Sarrija.

If Carlsberg did birthday parties ... well I went to David’s party so he decided to come to mine. All a well-kept secret. What a guy! 🤗💙⚽️ pic.twitter.com/NPA85PoojT — Carol Ann Wood (@CFCPinky) September 30, 2018

It’s Hug A Geezer time 🤗😍 pic.twitter.com/ww0pTDI0Vz — Carol Ann Wood (@CFCPinky) September 30, 2018

Naslovnica, ki je zaokrožila po spletu: Ronaldo, ki beži pred policisti

Cristiano Ronaldo se je pojavil na naslovnicah oziroma platnicah računalniške video igrice FIFA19, ki je izšla pred dnevi in so jo številni po svetu, tako kot vsako leto ob podobnem času, nestrpno pričakovali že nekaj tednov.

Pri EA Sports, ki na prodajne police vsako leto pošlje to v nogometnem svetu zelo priljubljeno igrico, so po resnih obtožbah o posilstvu iz leta 2009 njegovo podobo umaknili s svoje spletne strani, a se niso mogli dovolj hitro odzvati, da bi ga odstranili tudi z naslovnice te zelo priljubljene igrice. Nič zato.

Hitro se je na spletu našel nekdo, ki je poskrbel za novo, malce spremenjeno, in nastalo je tole:

Nogometaši pred tekmo v družbi, zaradi katere se je marsikomu orosilo oko

Pred sobotno tekmo prve italijanske lige med Cagliarijem in Bologno na Sardiniji so se pri domačem klubu spomnili prav posebne domislice. Nogometaši obeh ekip so namreč pred prvim sodnikovim žvižgom pozirali v družbi svojih starih staršev. Res lepa gesta, zaradi katere se je marsikomu orosilo oko. In komu je prinesla več sreče? Nogometašem Cagliarija, ki so zmagali z 2:0.

Giocatori in campo con i nonni 🚀 #CagliariBologna pic.twitter.com/JwVq05rCFB — Paolo Vigo (@Pagolo) October 6, 2018

Poteza Rome, ki je pošteno nasmejala

Roma je sredi tedna v ligi prvakov navdušila in Viktorio Plzen premagala s 5:0. S tem so Rimljani pomagali zaokrožiti stoodstoten izkupiček italijanskih klubov v drugem krogu skupinskega dela tekmovanja elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Prejšnji teden so namreč do polnih izkupičkov prišli tudi pri Juventusu, Interju in Napoliju.

Pri Romi so ob tem na Twitterju poskrbeli za čestitko za svoje konkurente iz domačega prvenstva, ob tem pa pošteno nasmejali. Spodaj boste videli, zakaj.

"Čestitka" Rome za tekmece iz Italije:

Really, really happy that Juventus, Inter and Napoli all also won in the Champions League this week… great news for Italian football! 🇮🇹 pic.twitter.com/3lvr5Pb88l — AS Roma English (@ASRomaEN) October 4, 2018

Izraz na obrazu Neymarja, ki pove vse

Ko je Neymar pred letom dni za kar 222 milijonov evrov iz Barcelone prestopil v PSG in postal najdražji nogometaš vseh časov, kar je še danes, je Katalonijo menda zapustil le zaradi tega, ker je želel izstopiti iz sence Lionela Messija. Toda če je bil v prvi sezoni v Parizu še glavni car, bi se lahko v tej to spremenilo.

Vse boljši je namreč Kylian Mbappe, ki je poleti v dresu Francije navduševal na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je šel s soigralci do konca, na začetku te sezone pa navdušuje in je trenutno bolj v ospredju, kot je brazilski super zvezdnik. V nedeljo, na primer, je na derbiju proti Lyonu pri zmagi s 5:0 zabil kar štiri gole, za katere je potreboval vsega 14 minut in se spet znašel na naslovnicah. Je šel Neymar torej z dežja pod kap? Mbappe jih namreč šteje komaj 19 let ...

Da se tega zaveda tudi sam, pa je prepričan že marsikdo. Sploh po fotografiji, ki je nastala na tekmi proti Lyonu. Da je pod njo padlo nešteto komentarjev, ki so se norčevali iz brazilskega napadalca, pa verjetno ni treba poudarjati ...