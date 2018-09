Video nogometnega milijonarja iz stranišča, ki je šokiral svet

Ponedeljkov večer je rezerviran za Sportalov izbor z družabnih omrežij, ki je tudi tokrat zelo zanimiv in ponuja marsikaj, v njem pa so se znašli tako nekateri največji zvezdniki svetovnega nogometa kot tudi nekateri iz našega, lokalnega okolja. Kdo in zakaj? Sprehodite se med desetimi, ki smo jih izbrali tokrat.

Slovitemu Joseju Mourinhu se zaradi tega smeji ves svet

Sloviti portugalski trener Jose Mourinho, ki je zdaj že nekaj časa trener Manchester Uniteda, v tej vlogi pa nenehno skrbi za pozornost, saj nemalokrat obračunava s tamkajšnjimi mediji, si je v soboto s tribun kultnega Wembleyja ogledal tekmo lige narodov med Anglijo in Španijo, ki so jo Španci dobili z 2:1.

To seveda sploh ni kdo ve kakšna novica, na tribunah so bili prisotni še mnogi drugi pomembneži, a nihče ni nase opozoril tako, kot je to uspelo trenerju, ki se ponaša z evropskima naslovoma s Portom in milanskim Interjem.

Mourinho je namreč ob prihodu na sloviti štadion ob spremljanju televizijskih kadrov, ki so na preži za vsakim njegovim korakom, telebnil, kolikor je dolg in širok. Poglejte, zakaj se slovitemu Portugalcu danes smeji ves svet.

Jose Mourinho’s arrival for England vs. Spain couldn’t have gone much worse… pic.twitter.com/AOBSPbrbR0 — ESPN FC (@ESPNFC) September 10, 2018

Kontroverzni Danec v hudih težavah, taksistu je zlomil čeljust

Nekdanji dolgoletni napadalec londonskega Arsenala, ki je pozneje srečo preizkusil tudi pri Juventusu in še nekaterih evropskih klubih, zdaj pa že nekaj časa igra na Norveškem in zabija gole za tamkajšnji Rosenborg, Nicklas Bendtner, se je v domačem Köbenhavnu zapletel v hud incident.

Z Danske prihajajo novice, da je 30-letni napadalec, ki je v reprezentanci zabil že 30 golov, pretepel enega izmed taksistov in končal na policiji, zdaj pa mu grozi huda kazen. Nesrečnežu je namreč povzročil hude telesne poškodbe in mu zlomil čeljust. Zdelo se je, da se je kontroverzni napadalec umiril, a zdaj je dokazal, da nori dnevi še niso za njim. Vprašanje je samo, kako jo bo po tem incidentu odnesel.

🇩🇰🚔 Nicklas Bendtner has been reportedly arrested last night after a taxi driver's jaw was broken in Denmark! pic.twitter.com/rJi4Tcr8yZ — The Sportsman (@TheSportsman) September 9, 2018

Slovo, kot ga zagotovo še niste videli

V nedeljo je na prijateljski tekmi med Nizozemsko in Perujem v Amsterdamu Wesley Sneijder 134. in zadnjič zaigral v reprezentanci, za katero je neprekinjeno igral od leta 2003 in bil z njo leta 2010 tudi svetovni podprvak.

Za Nizozemce je pri 34 letih ob zmagi z 2:1 odigral 62 minut, v mestu, kjer je kot član tamkajšnjega Ajaxa zakorakal v profesionalni nogomet in prvič opozoril nase, pa so mu pripravili slovo, kot ga ne vidimo vsak dan.

Na sredini igrišča štadiona, ki nosi ime po slovitem in žal pokojnem Johanu Cruyffu, so mu postavili improvizirano dnevno sobo, v kateri je v družbi najbližjih ugodno nameščen na kavču buljil v televizijski ekran, na katerem so se vrteli vrhunci njegove bogate reprezentančne poti, ob tem pa so mu čustvene nagovore pripravili njegovi številni soigralci. Slovo, ki ga ofenzivni vezist, ki si zdaj kruh služi v Katarju in še igra, ne bo pozabil kar tako.

Navijači se norčujejo iz trebuha nesojenega slovenskega selektorja

Medtem ko je Tomaž Kavčič z ligo narodov na klopi Slovenije v ligi C začel katastrofalno, z dvema porazoma, je njegovemu protikandidatu, ki je na koncu pristal na selektorskem stolčku Bosne in Hercegovine, Robertu Prosinečkemu, v ligi B steklo. Za začetek je v soboto zmagal v Belfastu in Severno Irsko na njenem igrišču premagal z 2:1.

Nekoč slovitega nogometaša Barcelone, Real Madrida in hrvaške reprezentance, ki je v majici Portsmoutha pečat pustil tudi na Otoku, so nekateri tamkajšnji navijači videli prvič po dolgem času in bili šokirani. Pred leti je navduševal in preigraval do onemoglosti, danes pa ima kar nekaj kilogramov preveč in nikakor ne daje vtisa, da je bil pred leti vrhunski nogometaš.

"To je Robi?! Pa saj je videti, kot da bi pojedel nogometno žogo," so se norčevali navijači iz danes 49-letnega trenerja. Pogled na fotografijo, posneto med tekmo na Severnem Irskem, pa vam bo hitro razkril, zakaj.

Robert Prosinečki med tekmo v Belfastu. Foto: Reuters

Tako bogat, da je pozabil na četrt milijona vrednega lamborghinija

Senegalski napadalec Diafra Sakho je med letoma 2014 in 2018, ko je januarja odšel najprej v francoski Rennes, potem pa pred enim tednom prestopil v turški Bursaspor, gole zabijal za West Ham United in v Londonu služil odlično plačo.

Očitno je bilo denarja preveč. Kako si drugače razložiti, kaj se je zgodilo temu 28-letnemu afriškemu nogometašu. Sakho je namreč na parkirišču pred trening kampom West Ham Uniteda več kot pol leta pustil samevati četrt milijona vreden luksuzni avtomobil znamke lamborghini in se nanj spomnil šele, ko so ga njegovi nekdanji delodajalci v Londonu spomnili, da se na njem nabira prah in ga pobarali, kaj misli z njim storiti.

So Diafra Sakho has left a super car at Rush Green... Sell it to Andy Carroll or Aaron Cresswell with that Number Plate.... pic.twitter.com/gEbqSY506G — Ⓟⓗⓘⓛⓘⓟ 父 Ⓦⓘⓛⓚⓘⓝⓢⓞⓝ 父 (@PW57WHU) September 5, 2018

Video nogometnega milijonarja iz stranišča, ki je šokiral svet

Še ena zgodba o senegalskem nogometašu, a tokrat o nekoliko bolj slovitem, a zato tudi veliko skromnejšem. Zvezdnika Liverpoola Sadia Maneja so namreč kamere ujele, kako le nekaj ur po tem, ko je zadel za prvenstveno zmago svojega moštva proti Leicester Cityju, pomaga čistiti stranišče ene izmed lokalnih mošej.

Ko se je posnetek pojavil na spletu, je seveda z bliskovito hitrostjo zaokrožil po svetu, že tako zelo priljubljeni napadalec Liverpoola pa je postal še priljubljenejši. Ne samo pri navijačih svojega kluba, s takšnim ravnanjem si je nekaj oboževalcev prav gotovo priskrbel tudi drugje.

Liverpool star Sadio Mane has been pictured helping to clean the toilets at his mosque - just hours after he helped Liverpool maintain their 100% start to the season.



Read more on his act of goodwill here: https://t.co/QViUHm7gIk pic.twitter.com/tcHp6tbN0k — Sky News (@SkyNews) September 3, 2018

Neverjetno naključje, ob katerem je v Angliji marsikoga spreletel srh

Watford je klub, ki v Angliji prav gotovo ne spada med velikane, zato je veliko presenečenje, ker je po prvih štirih tekmah nove sezone premier lige z maksimalnim izkupičkom štirih zmag s štirih tekem celo na vrhu. Pred prvakom Manchester Cityjem, Manchester Unitedom, Arsenalom in Tottenhamom, ob boku finalista lige prvakov Liverpoola in prvaka iz sezone 2016/17 Chelseaja.

"Presenečenje z začetka sezone. Kmalu bo Watford padel tja, kamor spada. Na mesta, na katerih se borijo za obstanek," si ob tem verjetno misli marsikdo in nihče mu ne more zameriti. Watford igra šele peto sezono v elitni angleški premier ligi, najvišje v njej pa je končal na 13. mestu.

Toda po tem, ko so na dan prišle skorajda malce srhljive statistične podrobnosti ter predvsem podobnosti z Leicester Cityjem in njegovo neverjetno sezono 2015/16, ko je ta klub, ki na Otoku prav tako velja za palčka, poskrbel za morda največji nogometni čudež vseh časov in postal prvak, se marsikdo sprašuje: "Se čudež lahko ponovi?!"

Leicester City je namreč sezono, preden je postal prvak, v premier ligi pristal na 14. mestu, zbral pa 11 zmag, 8 remijev in 19 porazov.

Uvrstitev Watforda v prejšnji sezoni premier lige? Končal je na 14. mestu. Statistika? Natanko 11 zmag, 8 remijev in 19 porazov, trenutno pa je z maksimalnim izkupičkom na vrhu lestvice, zatorej: "Se čudeži na istem mestu res ponovijo dvakrat?!"

Novogoričani so celo noč potovali, potem pa zjutraj trenirali?!

Nogometaši Gorice so reprezentančni premor tudi za prijateljsko tekmo v Perugii, kjer so se pomerili s tamkajšnjim drugoligašem, ki ga s klopi vodi nekdanji legendarni italijanski branilec Alessandro Nesta, in izgubili z 1:2.

Po nedeljski tekmi so se takoj napotili na več kot 500 kilometrov dolgo pot in v Novo Gorico pripotovali v ponedeljek zgodaj zjutraj, potem pa, če gre soditi po njihovi objavi na klubskem Twitterju, še preden je posijalo sonce, opravili trening. Zanimiva odločitev Mirana Srebrniča in sodelavcev, ni kaj.

Ob zgodnjem jutranjem povratku iz Perugie namesto domov, na trening. 😁 pic.twitter.com/qWMvUup42i — ND Gorica (@NDGorica) September 10, 2018

Takole je zvezdnik Barcelone osmešil Oblakovega soigralca

Brazilska reprezentanca je v soboto odigrala prijateljsko tekmo proti ZDA in jih premagala z 2:0, zdaj pa se tam pripravlja še na prijateljsko tekmo proti El Salvadorju.

Na treningih Brazilcev, med katerimi seveda ne manjka največjih mojstrov nogometne igre, je vedno pestro in zabavno. Tudi tokrat je bilo, za to pa je poskrbel zvezdnik Barcelone Philippe Coutinho, ki si je privoščil soigralca Jana Oblaka iz madridskega Atletica Filipeja Luisa in ga pošteno osmešil, ob tem pa pošteno nasmejal tudi kapetana in največjega zvezdnika Brazilije Neymarja.

Not sure what's better, Coutinho's nutmeg or Neymar's reaction... 🔥👀😂 pic.twitter.com/Vj64K9kEtD — COPA90 (@COPA90) September 10, 2018

Takole je, ko počiva Cristiano Ronaldo

Portugalska je v četrtek odigrala prijateljsko tekmo proti svetovni podprvakinji Hrvaški in remizirala z 1:1. Danes jo čaka prva tekma lige narodov, ko bo gostila Italijo. Na obeh tekmah ne more računati na svojega z naskokom prvega zvezdnika Cristiana Ronalda.

Njen kapetan in najboljši strelec v zgodovini, ki jo je pred dvema letoma popeljal do naslova evropskega prvaka, se je namreč odločil, da si bo pri 33 letih po prestopu iz madridskega Reala v torinski Juventus, pri katerem še čaka na prvi zadetek, privoščil nekaj počitnic. Takole pa petkratni najboljši nogometaš leta na svetu uživa, medtem ko se njegovi soigralci potijo. Ne moremo reči, da ni zasluženo …