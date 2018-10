Vsi se smejijo branilcu Uniteda

Phil Jones je bil tragična figura izpada Manchester Uniteda, ki je sredi preteklega tedna izpadel iz ligaškega pokala. Na Old Traffordu je rdeče vrage po enajstmetrovkah izločil Derby County, edino na srečanju pa je zgrešil ravno angleški branilec.

Strel za slovo od ligaškega pokala:

lmao Phil Jones pic.twitter.com/eEHBJrt3v1 — Arthur Kogan (@TheRealArturK) September 25, 2018

Slabo izvedeno enajstmetrovko niso dobro sprejeli niti navijači Uniteda:

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣



‘PHIL JONES!!!’



Probably the funniest video EVER of Goldbridge after Phil Jones misses for United knocking them out of the Cup 🤣😂💉💉💉 BREATHE IT IN! pic.twitter.com/w5Mt7Al0uE — Goldbridge World™ (@GoldbridgeWorld) September 25, 2018

To pa ni bilo vse, saj je Jones tako kot že nekajkrat v preteklosti med tekmo s svojimi edinstvenimi potezami skrbel za smeh pri ljubiteljih nogometa. Tako se je najprej s pomočjo nasprotnega igralca zvalil v jarek štadionu na Old Traffordu ...

Phil Jones’ Man Utd career summed up in one picture: pic.twitter.com/5BB0KvMHk2 — Footy Humour (@FootyHumour) September 25, 2018

... nato pa še zanimivo padel. No, tudi tukaj mu je malce pomagal nogometaš Derbyja:

Phil Jones doing a Phil Jones pic.twitter.com/1XwhpRyfXs — ᴄʏᴍᴏʜ ™ 🇰🇪|| ᴊᴇsᴜs sᴀᴠᴇs || (@ProfCymOh254_) September 25, 2018

Šal na njegov račun po tekmi ni manjkalo:

📸 PHOTOSHOPPERS ASSEMBLE 📸

Do your best work with this photo of Phil Jones.

We'll RT the best ones 👍 pic.twitter.com/71qIWviezk — Soccer AM (@SoccerAM) September 26, 2018

Phil Jones' car just heard about his penalty miss. pic.twitter.com/XrjzqmTDVt — DaKeB (@Dakeb_MCFC) September 25, 2018

Njegova zanimive grimase v preteklosti:

Of course it was Phil Jones, of course pic.twitter.com/MmJ37oTWS5 — 888sport (@888sport) September 25, 2018

Odbojko so gledali tudi nogometaši Bayerna

Nedeljski finale v odbojki so gledali tudi nogometaši Bayerna. Nad zmago svojih rojakov je bil navdušen tudi napadalec Bavarcev Robert Lewandowski, ki se je posmehoval soigralcu, Brazilcu Rafinhi. Poljaki so v finalu odbojkarskega SP premagali ravno Brazilce in še tretjič postali svetovni prvaki.

Robert Lewandowski mocks Rafinha after Poland's win against Brazil in the Volleyball world championship final. pic.twitter.com/ncXofozigN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 1, 2018

Poglejte, kaj je zgrešil kolumbijski tiger

Francoski podprvak Monaco je v hudi krizi. Tako hudi, da je trenutno na mestih, ki vodijo v drugo ligo. Na zadnjih osmih tekmah so kat petkrat izgubili in trikrat remizirali. V slabi formi so vsi, tudi njihov prvi napadalec Radamel Falcao, ki je proti ekipi Roberta Berića in zaostanku z 0:1 zgrešil nemogoče. Ko ne gre, res ne gre.

Eh?! Who are you and what have you done with the real Radamel Falcao? 😂



The Monaco man somehow failed to score during his side's Ligue 1 clash with Saint-Etienne.#ASM #Ligue1 pic.twitter.com/r0bKazeE9m — Goal UK (@GoalUK) October 1, 2018

Dame in gospodje, Diego Armando Maradona

Sloviti Argentinec je na klopi mehiškega drugoligaša Dorados po dveh zaporednih porazih spet dočakal zmago. Ni kazalo najbolje, potem pa so njegovi izbranci dva zadetka dosegli v sodnikovem dodatki in razveselili svojega trenerja, ki je zmago proslavil na svoj način. Že na igrišču je poskakoval ob napevih navijačev, v slačilnici pa tudi zaplesal …

Tako je med tekmo trpel Argentinec in se na koncu razveselil kot otrok …

Los momentos mas importantes de la victoria de ayer. pic.twitter.com/BDrEZ66Vuo — Dorados 🐠 (@Dorargdos) September 30, 2018

… v slačilnici ni šlo niti brez plesa:

Ni se mogel upreti

Ronaldinho se je pretekle dni na dobrodelnem dogodku Cruyffove fundacije družil z nekdanjim soigralcem pri Barceloni, Carlesom Puyolom. Upokojeni nogometni čarovnik je med pogovorom z legendo katalonskega velikana zagledal žogo ter jo poslal med noge nekdanjega kapetana Barcelone in ga navihano z nasmehom na obrazu ''osramotil''.

Zakaj osramotil? V nogometu menda ni večje sramote, kot da ti nekdo pošlje žogo med nogami. Sliši se čudno in nič kaj logično, a mlajša generacija žogobrcarjev je o tem slepo prepričana.

Never leave your legs open around Ronaldinho. Especially if you're Carles Puyol... pic.twitter.com/MdBMyIf6Cb — Sporting Index (@sportingindex) September 28, 2018

Z rokami premagal lastnega vratarja

Da, živemu človeku se zgodi vse. Tudi zadetek, ki smo ga videli v nemški bundesligi na tekmi med Suttgartom in Werderjem, je dokaz za to. Domači so vodili z 1:0, ko je avt izvajal Hrvat Borna Sosa in na dremežu ujel svojega vratarja Rona-Roberta Zielerja. Nekdanji vratar Manchester Uniteda si je popravljal nogavice, ko je žoga švignila mimo njega, te pa nato ni mogel več ujeti.

''Težko je razložiti, nekaj takega se zgodi na vsakih 100 let,'' je dela 20-letni hrvaški branilec. ''Bil sem popolnoma pretresen, saj nisem mogel verjeti, kaj se je zgodilo. Na koncu smo se zadetku smejali, saj smo vseeno zmagali,'' je še dodal.

Navijači Stuttgarta so se le prijeli za glavo, na koncu pa ta velika napaka Hrvata in Nemca na koncu ni vplivala na končni rezultat. Domačini so se po šokantnem zadetku hitro zbrali in le sedem minut kasneje prek Gonzala Castra zadeli za novo vodstvo in tudi končno zmago z 2:1.

The most bizarre own goal you'll see this season!



Stuttgart's Ron-Robert Zieler with an absolute howler 🙈 pic.twitter.com/1P83jBKlYm — DW Sports (@dw_sports) October 1, 2018

Če bi tak zadetek dosegel Messi …

Da, vemo, da je to že zelo oguljena fraza, ampak zato ni nič manj resnična. Če bi Leo Messi storil to, kar je Portugalec Eder v ruskem pokalu, bi mu že zdaj na dom dostavili nagrado Puškaš. Portugalski napadalec je po strelu na gol Tarasa Mihalika žogo sprejel in jo v zraku s polškarjicami poslal za hrbet vratarja Baltike. Žoga je presenetila vse, tudi vratarja Jevgenija Pomazana, ki se je lahko le kot kegelj prevrnil na hrbet.

Absolute filth! You won't see many goals better than this one from Eder...🔥😱 pic.twitter.com/r5IRAvWgZN — Football Stuff (@FootbalIStuff) September 30, 2018

Tudi tole ni kar tako. Sploh ne!

Enako kot pri zgodnjem opisu velja tudi za zadetek Angleža Adama Reacha, ki tik pred koncem prvega polčasa z magičnim zadetkom svojo Sheffield Wednesday popeljal v vodstvo. Zadetek si velja ogledati večkrat. Vrhunski je.

WATCH: Adam Reach scores a wonder-goal on the stroke of half-time to put Sheffield Wednesday in front against Leeds! 😱



That was unstoppable! 🚀



Watch it live on Sky Sports Football and Main Event or follow it here: https://t.co/DLCQZG5nOm pic.twitter.com/NCX2KZ2jZo — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 28, 2018

Daniju Alvesu na bolniškem dopustu ni dolgčas

Nekdanji zvezdnik Barcelone Dani Alves trenutno ne igra za PSG, saj celi poškodbo kolena. No, vsaj tako piše na uradnem bolniškem spričevalu Brazilca, a izkušenemu bočnemu branilcu na bolniškem dopustu ni hudega.

Prepeva in miga ob brazilski popevkah, ob tem pa iz dolgčasa obuje tudi petke svoje žene Joane Sanz in pokaže, da zna, tako kot njegova žena, hoditi kot prava manekenka. Da, prav ste prebrali.

Alves poje uspešnico Wesleyja Safadãa - Só Pra Castigar:

Alves in petke. Zagotovo jih ni nosil prvič:

Navijači Spartaka so se ustrašili za ubogo Julijo

Čeprav ruska lepotica Julija Ušakova ot ena izmed novinark klubske televizije bolj kot z nogometnim klubom Spartaka k sodeluje s tisto hokejsko različico, so se zanjo po objavi njene fotografije s povitim gležnjem ustrašili prav vsi navijači Spartaka, tako hokejski kot nogometni.

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 24, 2018

''Poškodba spodnjega dela telesa naše Julije Ušakove,'' je ob zanimivi fotografiji Spartak zapisal na udarnem tviter profilu. Po številnih kritikah feminističnih organizacij, ki so Spartak nemudoma obtožile seksizma, je Julija prav to fotografijo delila tudi na svojem uradnih profilih.

''Imam zvit gleženj in dva zlomljena nohta. Nič kaj spodbuden začetek tedna,'' je zapisala Rusinja in dodala, da bo najprej snela povoj, nato pa šla na manikiro. ''Imejte se lepo,'' je še pozdravila.

Da poškodba ni prehuda in da je bil strah navijače odveč, je hitro potrdila tudi sama. Nekdanjo prvakinjo v bodibildingu bomo kmalu spet videvali na štadionih hokejske in nogometne ekipe Spartaka. Poškodba gležnja je že zgodovina.