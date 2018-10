Pri angleškem tabloidu "razkrili", zakaj se je Oblak sprl s Kavčičem

Še ena gesta s slovenskih zelenic, ki si zasluži globok poklon

O gesti Gorice, ki je na sobotni prvenstveni tekmi v Novi Gorici, kjer so gostovali nogometaši Maribora, poskrbela, da so nogometaše obeh ekip na igrišče pospremili starostniki iz tamkajšnjega doma starejših občanov, smo že pisali.

Prav posebne goste pa so imeli v nedeljo tudi nogometaši Celja, ki so po preobratu premagali Krško pred domačimi navijači in zmagali z 2:1. Na tribunah so zanje navijali tudi člani društva Sožitje Celje, ki pomaga osebam z motnjami v duševnem razvoju. Še ena gesta s slovenskih prvoligaških nogometnih prizorišč, ki si zasluži globok poklon in glasen aplavz.

..včeraj smo do zmage prišli tudi z njimi, ki so zmag navajeni in zmagujejo vsak dan. Društvo Sožitje Celje, hvala za včerajšnjo podporo. Upamo, da ste se imeli lepo in da nam boste pomagali še kdaj. Na Stadionu Z’dežele ste vedno dobrodošli..#MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/BdvN5x2Cxm — NK Celje (@NKCelje) October 22, 2018

Tako dober, da je zasenčil tudi Messija

V soboto je Barcelona v derbiju 9. kroga španskega prvenstva doma premagala Sevillo s 4:2 in utrdila prvo mesto na lestvici. To je bila tekma, na kateri je bil v središču pozornosti Lionel Messi. Najprej zaradi tega, ker je po 12 minutah igre Barcelona predvsem po njegovi zaslugi vodila že z 2:0, potem ko je poskrbel za podajo in gol, potem pa seveda tudi zato, ker se je sredi prvega polčasa poškodoval in zaradi zloma roke ne bo mogel nastopiti na nedeljskem el clasicu proti Real Madridu.

Toda kljub novi sijajni predstavi Argentinca in njegovi poškodbi je bil po koncu tekme v središču pozornosti tudi vratar Barcelone Marc Andre Ter Stegen, ki je bil po koncu tekme izbran tudi za najboljšega posameznika tekme. Zbral je številne obrambe, nekatere pa so bile tako spektakularne, da bodo verjetno kandidirale v izborih za obrambe sezone. Poglejte, zakaj.

Bizaren incident na treningu Reala, kapetan se je že opravičil

Pri Real Madridu po katastrofalnem nizu petih tekem, v katerih je evropski prvak nanizal štiri poraze in remi, v soboto pa doma doživel boleč poraz proti Levanteju z 1:2, je vroče. Jasno je, da trenerju Julenu Lopeteguiju gori pod nogama, in zanimivo bo videti, ali bo sploh dočakal nedeljski el clasico v Barceloni, vse pa kaže, da so živčni tudi nogometaši.

Kako si drugače razlagati potezo Sergia Ramosa z zadnjega treninga Reala, ki so jo vedno pozorni španski mediji posneli in je seveda hitro zakrožila po spletu. Kapetan Reala je namreč povsem izgubil živce, ker je pri eni izmed iger mladi branilec Reala Sergio Reguilon žogo hotel prestreči z rokama, skočil mimo njega in ga ob tem menda s komolcem oplazil po nosu.

Izkušeni španski reprezentant je po tem vzel žogo v roke in jo močno nabil v smeri 21-letnega soigralca, ta je do zdaj za Real odigral le eno tekmo (zaigral je pri porazu proti moskovskemu CSKA slovenskega reprezentanta Jake Bijola), a ga k sreči ni zadel. Reguilon je ob tem le sklonil glavo in bil tiho, slovitega Ramosa, ki se tokrat ni odzval nič kaj kapetansko, pa so pozneje mirili soigralci. Precej bizaren dogodek ...

Incident Sergia Ramosa:

While playing handball during training today, an over-excited Reguilon caught Sergio Ramos' nose with a flying shoulder. Not the behaviour you would expect to see from your captain and least of all towards a youngster pic.twitter.com/E8gE28AEwy — Mootaz Chehade (@MHChehade) October 22, 2018

Ramos se je po incidentu, ki je požel ogromno pozornosti, že javil in na Twitterju zapisal, da so takšni dogodki nekaj povsem običajnega, a ob tem dodal, da nanj ni ponosen, zato se je za svoje dejanje opravičil. Ob tem pa je objavil še fotografijo, na kateri pozira skupaj s soigralci, med katerimi je tudi nesrečni Reguilon.

Real bo v torek v ligi prvakov sicer gostil Viktorio Plzen, poskušal prekiniti negativen niz in prvič po 22. septembru, ko je bil v španskem prvenstvu boljši od Espanyola z 1:0, zmagati.

Opravičilo Sergia Ramosa:

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! 😜🤥😜🤥

Carpetazo 📂 y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 22, 2018

Nogometne vragolije, ki jemljejo sapo. In to kar s telefonom!

Videli smo že številne vragolije, ki jih nekateri počnejo z nogometno žogo. Pri tem so se izkazali tudi nekateri najbolj sloviti nogometaši na svetu, še več je takšnih, ki pozornost po spletu plenijo na podoben način, med amaterji. Nekaterim uspevajo prav neverjetne stvari, a do zdaj še nismo videli posnetka, ki je po svetu zakrožil zdaj. Poglejte, kako sta se akrobacij lotila dekle in fant v spodnjem videoposnetku.

If she can do this with her phone you can text me back. pic.twitter.com/iyMTAUACaI — Oh My Goal (@OhMyGoal_US) October 16, 2018

Darilo Ganca, zaradi katerega je mladi navijač Olimpije ponorel od veselja

Kingsley Boateng Olimpije je pri nedeljski zmagi Olimpije nad Triglavom iz Kranja v Stožicah na igrišče prišel s klopi in s četrtim golom sezone in tretjim v prejšnjem tednu, saj je dvakrat zadel med tednom pri visoki pokalni zmagi Ljubljančanov v Kopru s 5:0, postavil končni izid.

Ganski napadalec z italijanskim potnim listom je - čeprav za zdaj visokih napovedi o tem, kaj lahko od njega kot nekdanjega mladega italijanskega reprezentanta člana slovitega Milana pričakujemo, ni upravičil - med mladimi navijači očitno zelo priljubljen.

Eden izmed njih ga je po tekmi prosil dres in ga tudi dobil. Sledili pa so prizori velikega veselja mladega privrženca Olimpije, ki je od navdušenja z zelenim dresom v rokah kar norel po igrišču, nastali so prizori, ki si jih lahko ogledate v spodnjem videu.

Čestitka, ob katerem se je legendarnemu Francozu orosilo oko

Danes 68. rojstni dan praznuje Arsene Wenger. Trenutno brezposelni francoski trener, ki se je letos poleti po kar 22 letih poslovil od Arsenala. Londončani, ki jih zdaj s klopi vodi Španec Unai Emery, so se ob osebnem jubileju najdlje delujočega trenerja v svoji zgodovini spomnili na Francoza in mu pripravili video, ob katerem se je ta lahko zazrl v preteklost in vse, kar mu je na klopi uspelo, ob tem pa se mu je verjetno tudi orosilo oko.

Z Arsenalom je bil sicer trikrat državni prvak, se sedemkrat veselil zmage v pokalu FA in bil sedemkrat tudi zmagovalec angleškega superpokala, z Arsenalom pa je zaigral tudi v finalu lige prvakov.

“This is a love story for me - I will always support Arsenal for the rest of my life.”



Arsène Wenger ❤️ pic.twitter.com/eSDSmRGuc0 — Arsenal FC (@Arsenal) October 22, 2018

Pri Barceloni so objavili video, ki je v trenutku postal spletni hit

Barcelona se bo ta teden v ligi prvakov pomerila z milanskim Interjem, pri katerem se vse vrti okoli argentinskega zvezdnika Maura Icardija, ta bo zagotovo največja nevarnost za vrata Kataloncev. Napadalec, ki je z golom v zadnji minuti odločil tudi nedeljski veliki milanski derbi, pa je, zanimivo, nekoč igral za Barcelono. No, za njeno mladinsko ekipo, iz katere pa se nikoli ni prebil med člane, ampak se je pozneje preselil v Italijo in si tam ustvaril sloves.

Zdaj, ko se vrača v Barcelono, pa so se pri tamkajšnjem klubu spomnili na obdobje, ko je bil njihov član, in na spletu objavili kompilacijo posnetkov iz časov, ko je igral v majici katalonskega nogometnega ponosa. In poskrbeli za navdušenje. Video je namreč hitro zakrožil po spletu in postal hit.

Koreografiji navijačev v Milanu, ob katerih zastane dih

V nedeljo je bil na štadionu Giuseppeja Meazze, ki si ga Inter in Milan delita, na sporedu veliki milanski derbi, ki še vedno velja za enega od največjih na svetu, takšna pa je tudi navijaška kulisa, ki jo pripravijo navijači obeh italijanskih nogometnih velikanov.

Nič drugače ni bilo niti tokrat, tole pa sta koreografiji, za kateri so poskrbeli navijači Interja in Milana, tik preden se je tekma začela. Z 1:0 so jo pozneje sicer dobili Samir Handanović in soigralci, s tem pa poskrbeli, da so bili boljše navijači s spodnjega dela fotografije, ki jo najdete spodaj.

Inter and Milan fans have outdone themselves with their tifos today! Wow! 😯 pic.twitter.com/mNLIHauxqX — Cristian Nyari (@Cnyari) October 21, 2018

Pri angleškem tabloidu "razkrili", zakaj se je Oblak sprl s Kavčičem

Foto: printscreen Jan Oblak je tako zveneče ime svetovnega nogometa, da zgodba o tem, da za reprezentanco ne igra že eno leto, odmeva tudi v tujini.

Precej svetovnih medijev je pisalo o zapletu z zdaj že nekdanjim selektorjem Slovenije Tomažem Kavčičem, dotaknili pa so se je tudi pri slovitem rumenem angleškem tabloidu The Sun in "razkrili", kaj se je dogajalo, ob tem pa nanizali kopico neresničnih informacij.

Med drugim tudi to, da je Oblak oktobra izpustil tekmi proti Češki in Švedski, proti katerim pa Slovenija sploh ni igrala (s tema dvema reprezentancama so se v tem terminu pomerili Slovaki), ob tem pa so pojasnili še ozadje spora med Kavčičem in zvezdnikom madridskega Atletica.

Ob tem so šli celo tako daleč, da so pisali o tem, da je moral zdaj že nekdanji selektor Slovenije svoje mesto zapustiti, ker je Oblaka javno označil za lažnivca. Pa tudi ta informacija seveda ni resnična …

Zvezdniki in primerjave, ki vas bodo nasmejale

Po spletu je zaokrožila fotografija nekaterih nogometnih zvezdnikov in njihovih dvojnikov, ki jih lahko najdemo v svetu risanih serij. So Kylian Mbappe, Wayne Rooney, Gabriel Jesus, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimović in Gareth Bale res podobni likom, s katerim jih primerjajo? Presodite sami.

Kylian Mbappe, Wayne Rooney, Gabriel Jesus, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimović ter Gareth Bale in njihovi "dvojniki". Foto: printscreen

