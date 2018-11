Žena slovitega nogometaša razbesnela navijače, potem pa se posnela zgoraj brez #video

Seksi žena Interjevega zvezdnika poskrbela za škandal

Kraljica Instagrama Wanda Nara, žena napadalca Interja Maura Icardija, je ženska, ki fotografije rada deli s svojimi oboževalci. Nič drugače ni bilo pred slovitim superclasicom med argentinskima sovražnikoma Boca Juniorsom in River Platom. Najprej si je nadela dres Boce in naredila usodno napako, saj je v preteklosti že večkrat dejala, da je navijačica Riverja.

Čeprav je ob fotografiji zapisala, da je modri dres oblekla na pobudo sina in družine, so to navijači Riverja vzeli kot veliko izdajo in ji pod sliko v komentarjih niso prizanašali.

Seksi Wanda je hotela ogenj hitro pogasiti in se je fotografirala še v dresu Riverja ter zapisala: ''Tale pa je zame in za moje srce.'' Škoda je bila narejena, navijačem obeh klubov pa se je Argentinka dodobra zamerila.

Prva tekma finala Cope Libertadores se je na Bomboneri končala brez zmagovalca (2:2), kar pomeni, da je še vse povsem odprto. Povratna tekma na štadionu Riverja bo 24. novembra.

Wanda je nekaj ur po superclasicu objavila še video, na katerem zgoraj brez pokaže svoje atribute. Se je z njim vsaj malce odkupila jeznim navijačem Boce in Riverja?

Pri Barceloni našli krivca za poraz, a ta sploh ni igral

Ousmane Dembele, ki ga je Barcelona iz Borussie pripeljala za 105 milijonov evrov, se v Kataloniji ne počuti najbolje. To se kaže tudi v njegovem vedenju.

V četrtek je celo brez razloga izpustil trening, vodstvo pa ga je kaznovalo in izključilo iz ekipe pred nedeljsko tekmo. To je, zanimivo, Barcelona na Camp Nouu kljub vrnitvi Lea Messija proti Betisu izgubila s 3:4 in krivce za poraz iskala povsod.

Svoje je dobil tudi francoski čudežni deček, ki se je na tekmo ''primajal'' le dobri dve minuti pred začetkom, zamudil pa je tudi nekaj minut drugega polčasa.

A roko na srce, glede na to, da je bil na tribuni, Dembele nima veliko opraviti s porazom. Vseeno mu je soigralec Gerard Pique po tekmi namenil kar nekaj besed. ''Tako sam kot moji soigralci mu poskušamo pomagati. Zato smo tukaj,'' je v pogovoru za Marco dejal branilec Kataloncev.

''Veliko je razlogov, zakaj nekoga ne uvrstijo v ekipo. Prepričan sem, da se bo iz tega kaj naučil. Je še mlad in v teh letih hitro narediš napako. Vsem se nam je zgodilo. Nogomet je služba, ki jo moraš opravljati 24 ur na dan, ga živeti in dihati,'' je še dodal.

Dembélé arrived late to the Betis game on Sunday and then came back out late after the second half had started while Samper, Vermaelen and Coutinho were already seated. Dembélé had already been warned about his attitude #fcblive [as] pic.twitter.com/AaKvPftDmk — FC Barcelona Fl 🏆 (@FCBarcelonaFl) November 12, 2018 Dembele on Instagram 👌🏻 pic.twitter.com/0yC5sOsE6M — Hritwik (@hritwik24) November 12, 2018

Med hojo ne glej v telefon

Če je bil v zgornjem zapisu Gerard Pique le zunanji opazovalec, je zdaj osrednji lik. Branilec je bil skupaj s soigralci sredi tedna v sklopu lige prvakov v Milanu.

Pri sestopanju z avtobusa je gledal v mobilni telefon in se z glavo močno trčil v ogledalo avtobusa. Pique se je pretvarjal, kot da se ni nič zgodilo, in brez drame odkorakal naprej, nogometni navdušenci pa se od smeha še zdaj valjajo po tleh.

Definitely hurt a bit more than he let on too!!! #Pique

pic.twitter.com/CYKtUMuhyZ — Stephen Elliott (@SleevesElliott) November 5, 2018

Pred časom se je pri avtobusu nezgoda zgodila tudi branilcu Bayerna Matsu Hummelsu, ki se je pri odhodu na pot nespretno polil s kavo.

Thomas Muller laughing at Mats Hummels spilling his coffee on the way to the Emirates pic.twitter.com/I9o8NKXehc — Telegraph Football (@TeleFootball) March 7, 2017

Angleški napadalec besen kot ris

Čeprav v premier league vsi pazijo, ko beseda nanese na sodnike, se napadalec Southamptona Charlie Austin ni držal nazaj, novinarju BBC je povedal, kaj mu leži na duši.

''Smešno. Watford ne bi smel biti več v igri. Zadeli smo regularen drugi zadetek in tekme bi bilo konec. Sodniki so nam ga razveljavili, to nas je stalo dve točki. Klasika. Veliko se govori o VAR, a dejstvo je, da sodniki potrebujejo pomoč. Govorimo o najboljši ligi na svetu, o najbolj gledani ligi na svetu …'' je po tekmi bruhal ogenj napadalec Svetnikov, ki se je čutil okradenega: ''Naredili smo vse za zmago, na koncu smo dobili le točko.''

Not the #Parklife version, but still... it's a rant for the ages from Charlie Austin.



Is he right? pic.twitter.com/Vc2mAM2ovN — BBC Sport (@BBCSport) November 12, 2018

Bayernova veljaka zdaj vesta, kako se je počutil Mandarić

Dvojni šok za ena izmed vodilnih mož Bayerna, Karla-Heinza Rummeniggeja in Ulija Hoenessa. Ne samo, da so Bavarci derbi proti Borussii izgubili z 2:3 in zdaj za rumeno-črnimi zaostajajo že za sedem točk, v Dortmundu je eden izmed navijačev proti veljakoma nemškega velikana zalučal poln kozarec piva in ju dodobra poškropil. Oba sta jezno poskočila, krivca za hmeljevo prho za zdaj še niso našli.

Podobnega sprejema je bil pred tedni v Ljudskem vrtu deležen tudi predsednik Olimpije Milan Mandarić, so zapisali pri slovenskih prvakih. Posnetka iz Ljudskega vrta ni, a treba verjeti zapisanemu. V tolažbo zelenim morda tudi to, da se podobni incidenti zgodijo tudi veliko večjim od njih.

Obračunavanje z novinarji na hrvaški način

Trener Genoe Ivan Jurić je po porazu proti Napoliju (1:2) moral odgovarjati na neprijetna vprašanja. Tudi na tisto, ali se je po novem porazu že slišal s predsednikom Enricom Preziosijem … Hrvaški strokovnjak je novinarju, ki mu je zastavil to vprašanje, hitro dal vedeti, naj ne vrta, kjer ni treba.

''Kakšno ku***** vprašanje je to? Misliš, da me skrbi predsednik ali to, kako voditi ekipo do čim boljših rezultatov. Ne me zaje*****, ne jezi me s takimi vprašanji,'' mu je v italijanščini odvrnil vročekrvni Splitčan.

Guardiola po tekmi nahrulil zvezdnika

Manchester City je na Etihadu s 3:1 ponižal Manchester United, ki je bil brez Paula Pogbaja podrejen vse srečanje. Zanesljiva zmaga ni povsem zadovoljila trenerja sinjemodrih Pepa Guardiole, ki je po tekmi povedal nekaj krepkih svojemu izbrancu, ta je bil, roko na srce, eden od boljših na igrišču, Raheemu Sterlingu.

Mnogi so se ob posnetkih čudili in dejali, da Katalonec pretirava, spet drugi, da je tako prav, da je to le del mojstrskega dela, ki ga Guardiola opravlja na klopi Cityja.

This is why Pep Guardiola is the best coach in the world because even after a great win he still has that desire to tell Sterling what he could do better pic.twitter.com/3rfFreAAZ5 — Brady Newstead (@bradynewstead) November 11, 2018

Zakaj jih je slišal Streling? Pravijo, da zaradi norčevanja iz nasprotnika:

After this sequence of play, the final whistle blew and Pep had a go at Sterling for showboating. Guardiola is the complete perfectionist and is a true innovator. Scintillating football. pic.twitter.com/UoQavYT8nG — Shameek A. Farrell (@Shameek_Ldn) November 11, 2018

Teden mišic?

To, da je Cristiano Ronaldo ponosen na svoje izklesano telo, je javna skrivnost. Ne nazadnje to ni nastalo samo od sebe. Ljudje ne vedo, koliko truda in odrekanj je bilo potrebno za to, da je vse tam, kjer mora biti.

Ni lahko vsako jutro vstati in stehtati vsak orešček, ki ga zaužije, in vsak dan piti brokolijev smuti. A to je vsakdanjik postavnega Portugalca, rezultat pa je kazal tako sredi tedna proti Manchester Unitedu kot po nedeljski zmagi proti AC Milanu.

Po zadetku proti Unitedu si je gledal trebušne mišice …

Bet Cristiano Ronaldo is still looking at his abs now 👀 pic.twitter.com/v7i5jnRIYq — Marathonbet (@marathonbet) November 8, 2018

… po zmagi nad AC Milanom pa je ''zategnil'' biceps:

Vsa Hrvaška govori o tem zadetku

O, res je bil lep. Ne samo to, hrvaški mediji so šli celo tako daleč, da so zadetek napadalca Dinama Bruna Petkovića proti Lokomotivi razglasili za najlepšega v zgodovini prve hrvaške lige. Sami se sprašujemo, kje bila obramba Lokomotive, a pustimo to, poglejte si mojstrovino, ki odmeva pri naših južnih sosedih.

Ste že videli kdaj kaj takega?

Tekmo izraelskega prvenstva med Maccabijem in Netanye je odločil gol, ki ga ne vidimo vsak dan. Eden od igralcev je gostov iz Tikve je ležal v kazenskem prostoru domače zasedbe. Francoski soigralec Habib Habibou, ki je skrbno pomagal nepremičnemu soigralcu, je od sodnika zahteval, naj prekine tekmo, a ta se zanj ni zmenil.

Maccabi je imel napad in vse se je razpletlo tako, da je žoga prišla do Habibouja, ki je kar med ''zdravniško'' intervencijo zabil še zadetek, nato pa se vrnil nazaj k nesrečnemu soigralcu. Zanimivo je, da je ravno ta zadetek odločil srečanje, ki ga je Maccabi dobil z 1:0.

Habib Habibou might be our new favourite player. pic.twitter.com/2aj0tqrwlJ — MUNDIAL (@MundialMag) November 10, 2018

V ruvanju za žogo mu je pokukal iz hlač

Čeprav se je nesrečni dogodek zgodil že pred 14 dnevi, je posnetek na družabna omrežja prišel šele zdaj. Med tekmo med Marseillom in PSG, ki ga je z 2:0 dobil pariški klub, je med ruvanjem Neymarja in Morgana Masona slednjemu iz hlač za trenutek pokukalo premoženje.

Neroden trenutek je očitno v času tekme ušel vsem, zdaj pa posnetek neljubega dogodka, sploh za Masona, skrbi za smeh starega in mladega.