Hud udarec za Hrvate pred tekmo za biti ali ne biti

Na svetovnem prvenstvu v Katarju bomo danes dobili še dva četrtfinalista. Na prvi današnji tekmi osmine finala se bosta ob 16.00 udarili reprezentanci Japonske in Hrvaške, ki je pred prvim obračunom izločilnih bojev ostala brez Borna Sose. Zvečer se bosta za četrtfinalno vstopnico ob 20.00 pomerili še Brazilija in Južna Koreja.

SP 2022 v Katarju, 16. tekmovalni dan, osmina finala:

Današnji dan na svetovnem prvenstvu bosta v Katarju na stadionu Al Džanub ob 16.00 odprli reprezentanci Japonske in Hrvaške. Japonci so v prvem delu prvenstva postali eno od najbolj prijetnih presenečenj, saj so v družini Španije, Nemčije in Kostarike zasedli vrh skupine E. Japonska je tako končno zlomila urok, po katerem se je v izločilne boje uvrstila le na vsakem drugem svetovnem prvenstvu. Z zmago v prvem delu so tako kot leta 2018 napredovali v osmino finala, v četrtfinalu pa Japonci še niso nastopili.

Japonci so na zadnjem prvenstvu v osmini finala izpadli proti Belgiji. "Ne le jaz, vsi smo si zapomnili bolečine iz Rusije. Če bodo igralci pripravljeni izpolniti svoj potencial in pustiti vse na igrišču, potem bo temu sledil tudi rezultat. Prvi cilj smo izpolnili, zdaj si želimo končati med najboljšimi osmimi ali celo še korak višje," je pred tekmo dejal strateg Japonske Hadžime Morijasu. Samozavestna in trdoživa azijska reprezentanca se tako tu ne želi ustaviti, na poti do sanj pa ji stoji Hrvaška.

Hrvati so v prvem delu osvojili drugo mesto v skupini F, kjer so na tekmi proti Belgiji do zadnjega trepetali za napredovanje iz skupinskega dela. A na koncu jim je tudi po zaslugi slabe strelske forme Romela Lukakuja uspelo. Na tem prvenstvu pa je hrvaška obramba do zdaj prejela le en zadetek, a so Hrvati ob tem tudi na dveh obračunih ostali brez doseženega zadetka, kar se jim je prej zgodilo le dvakrat na zadnjih trinajstih tekmah. Kljub temu so v hrvaškem taboru lahko optimistični, saj so proti Belgiji niz neporaženosti podaljšali na devet tekem.

Japonci so v prvem delu premagali tako Nemčijo kot Španijo. Foto: Reuters

Udarec za Hrvate: Sosa odpisan

Japonci in Hrvati so se nazadnje na velikih tekmovanjih pomerili na svetovnem prvenstvu leta 2006, ko sta se ekipi razšli brez zadetkov, pred tem so se leta 1998 zmage veselili nogometaši iz dežele vzhajajočega sonca. Ti bodo na obračunu s Hrvaško pogrešali Koja Itakuro, ki je proti Španiji prejel svoj drugi rumeni karton na prvenstvu. Velik udarec je pred zelo pomembnim obračunom doživel Zlatko Dalić, ki ne bo mogel računati na Borna Soso, ki se bori z virozo. Iz hrvaškega tabora so sicer sporočili, da Sosa ni okužen z novim koronavirusom, temveč da je potarnal nad utrujenostjo in slabim počutjem.

"Če igralec ne more biti stoodstoten, potem ne bomo tvegali in kalkulirali. Potrebujemo nogometaše v polni pripravljenosti, ki so maksimalno pripravljeni," je o stanju Sose dejal Dalić. Namesto njega bi lahko v prvi enajsterici priložnost dobili Borna Barišić, zaradi težav z mišico pa je na nedeljskem treningu manjkal tudi Josip Stanišić. Pod dodatnim pritiskom bosta na tekmi z Japonsko tudi Dejan Lovren in Luka Modrić, ki bosta ob morebitnem prejetem rumenem kartonu in napredovanju Hrvaške v četrtfinale prejela prepoved nastopa na tekmi za uvrstitev v polfinale.

Dalić je pred tekmo poudaril, da spoštujejo nasprotnika. Foto: Reuters

"Skrivnost uspehov Hrvaške sta predvsem kakovost naših igralcev in odlična generacija. To je produkt našega talenta, našega dela. Hrvaška je v tem po mojem morda kar številka ena na svetu. Svetovno prvenstvo je zelo kakovostno, že drugič zapored smo se uvrstili iz skupine. Hrvaška je verjetno najmanjša država med 16, a naše sanje so velike," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Dalić.

"Seveda spoštujemo nasprotnika, ki je na tem prvenstvu premagal tako Špance kot Nemce. Že večkrat so pokazali svojo mentaliteto in značaj. Japonci se želijo dokazati, so najboljši v pritisku in tranziciji, četudi nimajo žoge veliko v svoji posesti. Nevarni so iz protinapadov, takoj ko bomo izgubili žogo, moramo prekiniti njihove poskuse. Svojim igralcem govorim, da ne smemo nikogar podcenjevati, imajo pravico, da se v tekmo podajo kot samuraji, mi pa, če bomo želeli napredovati, moramo igrati svojo igro, dati vse od sebe, potem pa bo teren pokazal, kdo je boljši," je še sklenil Dalić.

Verjetni začetni postavi: Japonska: Gonda; Tomijasu, Taniguči, Jošida; Ito; Morita, Tanaka, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada. Hrvaška: Livaković; Juranović, Lovren, Gvardiol, Barišić; Kovačić, Brozović, Modrić; Kramarić, Livaja, Perišić.

Brazilce pestijo poškodbe, a vrača se Neymar

Poleg Japonske pa bo Azijo v današnjih tekmah osmine finala zastopala Južna Koreja, ki je v prvem delu prav tako poskrbela za veliko presenečenje in se v končnici tekem tretjega kroga zavihtela na drugo mesto v skupini H. Zdaj Korejce v osmini finala danes ob 20.00 na stadionu 974 čaka ena izmed glavnih favoritinj za končni uspeh, Brazilija. Selecao je zahvaljujoč gol razliki prvi del končal na vrhu skupine G: Brazilci so na zadnji tekmi v precej premešani zasedbi klonili proti Kamerunu in s tem prekinili niz devetih zaporednih zmag.

Neymar se vrača po poškodbi. Foto: Reuters

Brazilci na zadnjih petih tekmah na svetovnih prvenstvih niso zatresli mreže v prvem polčasu, kar bodo najverjetneje morali v nadaljevanju popraviti, če bodo želeli računati na kakšen odmevnejši uspeh. Petkratni svetovni prvaki so se v Katarju že devetič zapored uvrstili v izločilne boje na mundialih, v osmini finala pa se je popotovanje Brazilije nazadnje končalo pred 32 leti, ko jih je leta 1990 z 1:0 v osmini finala izločila Argentina. Zdaj Brazilcem na poti do novih sanj stojijo nogometaši Južne Koreje, ki jim je v zgodovini do zdaj le enkrat uspelo napredovati dlje od osmine finala. Leta 2002 so se v valu številnih pritožb na sporno sojenje zavihteli v polfinale.

"Glede Neymarja se še nismo odločili, ali bo tekmo začel v prvi postavi," je dejal Tite. Foto: Reuters

Reprezentanci sta stari znanki, saj sta se junija pomerili na prijateljski tekmi, ki pa so jo zanesljivo s 5:1 dobili Brazilci. Ti so pred tekmo osmine finala v kadru znova pozdravili prvega zvezdnika Neymarja, ki si je na prvi tekmi prvenstva zvil desni gleženj in je zaradi poškodbe stranskih vezi izpustil preostali dve tekmi v skupini. Poleg zvezdnika PSG pa se v zasedbo, ki jo vodi Tite, vrača tudi desni bočni branilec Danilo. Bodo pa zagotovo manjkali napadalec Gabriel Jesus in branilec Alex Telles ter Alex Sandro, ki imajo težave s poškodbami in so že sklenili prvenstvo.

"Glede Neymarja se še nismo odločili, ali bo tekmo začel v prvi postavi. Vedno si želim, da v prvi postavi igrajo nogometaši, ki so v najboljši pripravljenosti. Če bo igral, bo zato, ker bo popolnoma pripravljen in bo lahko odigral celo tekmo brez ovir," je o stanju zvezdnika dejal Tite, ki se je moral na novinarski konferenci tudi zagovarjati glede govoric, ki so v zadnjih dneh priplavale na površje.

Tite odgovoril na govorice

Mnogi Titeju namreč očitajo, da je na prvenstvo vzel Gabriela Jesusa, čeprav je imel ta že pri Arsenalu težave s poškodbo kolena in naj bi že takrat tarnal nad bolečinami v kolenu. "To so zlobne laži ljudi, ki želijo slabo drugim. Nikoli v tej reprezentanci nismo plačali cene uspeha z zdravjem posameznika. Vse lažnivce in sovražnike naše reprezentance pozivam, da naj prenehajo širiti lažne novice in naj raje naredijo kaj koristnega," je bil jasen brazilski selektor.

Son Heung-mina so po zmagi nad Portugalsko in uvrstitvijo v osmino finala prevzela čustva. Foto: Reuters

"Zaradi vseh poškodb in poraza s Kamerunom smo še bolj pripravljeni in še bolj motivirani," je še sklenil Tite. A svoje računice imajo tudi Azijci. "Upam, da nam uspe pripraviti še en čudež. Ves čas smo govorili le o uvrstitvi v osmino finala, a mislim, da bi šli lahko zdaj še korak naprej," je pred obračunom s petkratnimi svetovnimi prvaki dejal prvi zvezdnik korejske reprezentance Son Heung-min.

Verjetni začetni postavi: Brazilija: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo; Paqueta, Casemiro, Neymar; Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr. Južna Koreja: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-gwon, Jin-su; In-beom, Woo-young; Hee-chan, Kang-in, Heung-min; Gue-sung.

