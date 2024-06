24-letnega čakanja na nov nastop Slovenije na Euru je konec. Danes ob 18. uri se bodo varovanci Matjaža Keka udarili z Dansko, s katero so se dvakrat merili že v kvalifikacijah. Izkupiček sta bila remi v Stožicah in poraz na Danskem, a v moštvu poudarjajo, da je bila tista tekma drugačna od te, ki jih čaka v Stuttgartu. Za uvod v dan se bosta ob 15. uri udarili Poljska in Nizozemska, večerni termin ob 21. uri pa je rezerviran za drugi dvoboj slovenske skupine med Srbijo in Anglijo.

Euro 2024, 1. krog (skupini C in D)

Nedelja, 16. junij:

Vrhunec tretjega dne bo, vsaj kar se tiče slovenskih navijačev, druga tekma dneva, ki bo potekala na stadionu nemških podprvakov. Slovenija in Danska sta se do zdaj pomerili šestkrat, na prav vseh tekmah, z izjemo kvalifikacijske v Stožicah, pa so se veselili Danci.

V slovenskem taboru so prepričani, da je pravi čas, da se ta serija brez zmage prekine, kar je v izjavah pred tekmo poudarjal tudi Andraž Šporar. Edini strelec z omenjenega srečanja se je ozrl tudi na poraz na Danskem: "Tista tekma na Danskem ni realna (1:2), ker smo hočeš nočeš vsi razmišljali o tekmi s Kazahstanom. Bolj realna je tekma v Ljubljani (1:1). V nedeljo pričakujem podobno odprto tekmo, možnosti za zmago so 50:50. Odločalo bo, kdo si bo več želel, kdo bo pobral več drugih žog. Če bomo to mi, imamo dobre možnosti za prvo zmago."

David Brekalo se zaveda nevarnosti, ki bodo pretile slovenskim vratom. Foto: www.alesfevzer.com

Podobnega mnenja je tudi steber slovenske obrambe David Brekalo, ki je opozoril na vse nevarnosti, ki bodo pretile slovenskim vratom s strani trenutno 21. reprezentance sveta: "Dance smo analizirali, ampak saj jih poznamo že od prej, se mi zdi, da ne bo čisto nič novega. Vemo, da moramo biti pravi, če hočemo karkoli narediti. Rekel bi, da poznamo vse njihove najmočnejše točke. To so Rasmus Höjlund, Pierre-Emile Höjbjerg in podobni igralci. Igrali smo že proti njim, vemo približno, kako bodo vstopili v tekmo, ampak mi moramo biti pravi. Gledamo nase, delamo na svoji igri in na tem, v kakšni luči se hočemo predstaviti na EP."

Danci z izbranimi besedami o slovenski reprezentanci

Kasper Schmeichel je z izbranimi besedami govoril o Janu Oblaku. Foto: Guliverimage Danski kapetan, vratar Kasper Schmeichel, je pred srečanjem popihal na dušo tudi slovenskemu kapetanu, prav tako vratarju Janu Oblaku: "Oblak je vratar svetovnega kova. Je vratar, ki brani na zelo visoki ravni že mnoga leta. Dovolj pomeni že to, da v mojih očeh predstavlja vratarja svetovnega kova."

Z izbranimi besedami je o slovenski izbrani vrsti govoril tudi danski selektor Kasper Hjulmand: "Slovenija je enakovreden nasprotnik. Z njimi smo igrali neodločeno in zmagali za gol. So močna ekipa in navdušen sem nad njihovo postavitvijo, ustvarjalnimi zamislimi in tem, da so dobri igralci, ki so tudi dobro vodeni. V napadu imajo res vrhunske igralce."

Pravico na srečanju bodo delili sodniki iz Švice na čelu s Sandrom Schärerjem.

Poljaki brez Lewandowskega, Srbi želijo presenetiti Angleže

Za uvod v nogometno nedeljo se bosta v prvi tekmi skupine D udarili reprezentanci Poljske in Nizozemske. Pri obeh bo manjkal eden od ključnih členov. Na stranskem tiru sta namreč dva Barcelonina zvezdnika Robert Lewandowski in Frenkie De Jong. Razlika je le v tem, da bodo Poljaki na svojega najboljšega strelca v zgodovini v nadaljevanju tekmovanja še lahko računali, medtem ko se je vezist tulipanov že vrnil v Katalonijo in prvenstvo v Nemčiji izpušča v celoti.

Statistika tako enih kot drugih na zadnjih srečanjih je zavidljiva. Poljaki denimo na zadnjih osmih tekmah niso okusili grenkobe poraza, Nizozemska pa je kar na šestih izmed zadnjih sedmih srečanj svojo mrežo ohranila nedotaknjeno. Medsebojna statistika je sicer močno na strani Nizozemcev, saj poraza proti Poljakom ne poznajo vse od leta 1979. Od takrat so na enajstih tekmah sedemkrat slavili, štiri srečanja pa so se končala brez zmagovalca.

Gareth Southgate morda zadnjič vodi Anglijo na velikem tekmovanju. Foto: Reuters Večer prinaša spopad enih izmed glavnih favoritov za naslov – Angležev, in Srbov. Drugega, kot uvodna zmaga, za tri leve ne pride v poštev. Selektor Gareth Southgate pravi, da je to najverjetneje njegova zadnja priložnost za uspeh na velikem tekmovanju. Na prejšnjem, domačem Euru, ko je s tremi levi prišel najdlje, ga je namreč v velikem finalu ustavila Italija. Srbom na drugi strani se je, po veliki zmagi s 3:0 na Švedskem, zagotovo dvignila samozavest, vse skupaj pa si seveda želijo nadgraditi še s skalpom Anglije.

Srbija in Anglija se bosta pomerili prvič, saj od ločitve Srbije in Črne gore medsebojne tekme še nista igrali. Če štejemo sem še čas pred tem, pa sta reprezentanci med seboj dokaj blizu. Srbija je slavila štirikrat, Anglija šestkrat, pet srečanj pa se je končalo brez zmagovalca.

#Srčnišal NZS Na evropskem prvenstvu v nogometu, ki bo do 14. julija potekalo v Nemčiji, bo v živo navijalo ogromno slovenskih navijačev. Telekom Slovenije, ki je za vse svoje mobilne naročnike, ki bodo navijali v Nemčiji, pripravil brezplačen in neomejen mobilni prenos podatkov, se je pridružil dobrodelni kampanji #srčnišal Nogometne zveze Slovenije in z nakupom tisoč navijaških srčnih šalov prispeval za plačilo športnih vadnin in opreme otrokom iz socialno šibkejših okolij ter podporo Specialni olimpijadi Slovenije.

Preberite še: