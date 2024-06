Nocoj bo znan dobitnik letošnjega kresnika

Boris Kolar je nominiran za roman O vinu, kozah in drugih prevarah (Goga), Anja Mugerli za Pričakovanja (Cankarjeva založba), Pia Prezelj za romaneskni prvenec Težka voda (Goga), Janja Rakuš za Tri barve za eno smrt (Litera) in Vlado Žabot za roman Gral (Beletrina).

Letošnje romane je izbrala petčlanska žirija, ki so jo sestavljali Igor Bratož (predsednik), Igor Divjak, Robert Kuret, Tanja Petrič in Igor Žunkovič. Soočiti se je morala s 185 romani z lansko letnico.

Med finalisti je, tako Tanja Petrič, "pet po snovi, temah in slogu zelo raznolikih romanov, ki govorijo o svetu protislovij in prevar, o obupu in upanju, o (disfunkcionalnih) medčloveških odnosih, o pričakovanjih in pritiskih družbe, pa tudi o moči jezika, misli in besed, začinjenih tako s trpkostjo kot s humorjem", je povedala za Delo.

Prvič nagrado podelili leta 1991

Nagrado kresnik za najboljši slovenski roman si je zamislil Žabot in jo poimenoval po poganskem mitološkem bitju, ki se je najraje pokazalo takrat, ko je imelo sonce največjo moč. Prvič so jo podelili 23. junija 1991, ko jo je prejel Lojze Kovačič.

Poleg sedem tisoč evrov vrednega kresnika za najboljši roman leta bo časopisna hiša Delo letos ponovno podelila tudi nagrado za mladega literata in literarnega kritika mlado pero.

Lani je kresnika posthumno prejel Lado Kralj za roman Ne bom se več drsal na bajerju.