Slovenci se na pomembni tekmi poslavljajo od Stožic, znan bo še zadnji udeleženec OI

S tekmami v Manili in Stožicah se končuje redni del lige narodov, po katerem bo najboljših osem reprezentanc napredovalo na zaključni turnir v Lodžu, kjer se bodo izločilni boji začeli že prihodnji četrtek.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po 11 tekmah pri desetih zmagah in zgolj enem porazu na vrhu lestvice lige narodov. Če bo zvečer premagala Srbe, bo zaključni turnir zagotovo začela s prvega mesta.

Slovenci so pred domačimi gledalci s 3:0 premagali Argentino, s 3:2 Kubo, v soboto pa pred 12 tisoč gledalci na kolena s 3:0 spravili še pomlajeno Italijo. Z zmago so na svetovni lestvici napredovali na drugo mesto, kar je njihova nova najvišja uvrstitev v zgodovini. Pred njimi so le še Poljaki.

Če bodo varovanci Gheorgheja Cretuja po tekmi s Srbijo zadržali drugo mesto na svetu, bodo žreb za olimpijske igre 26. junija dočakali kot nosilci ene od treh skupin – nosilki bosta še gostiteljica olimpijskih iger Francija in Poljska.

Gheorghe Cretu bo z varovanci že v torek odpotoval na prizorišče zaključnega turnirja lige narodov v Lodž. Foto: Volleyball World

"Fantje so zelo povezani"

"Ni pomembno, kdo stoji na drugi strani mreže, še vedno je to reprezentanca Italije. Vsi reprezentanti igrajo v italijanski superligi in so odlični igralci. Njihov prosti igralec in podajalec sta s svojo ekipo letos osvojila italijansko prvenstvo. Nekaj naših fantov zaradi poškodb ni moglo igrati in ravno zato smo igrali na polno, da pokažemo, v čigavi domači dvorani igramo. To je pokazalo tudi občinstvo. Po jutrišnji tekmi odhajamo in ne vemo, kdaj bomo znova igrali v Stožicah, zato se veselimo ponovne odlične atmosfere jutri, na tekmi s Srbijo. Tempo za ekipo se po jutrišnji tekmi ne upočasnjuje. V ponedeljek imamo prost dan, v torek zjutraj trening, popoldne pa se že odpravljamo proti Poljski, kjer je v sredo, mislim da, že prvi uradni trening. Fantje so med seboj zelo povezani, kar je zelo pomembno. Želimo si čim manj poškodb in vsako tekmo igramo na polno, kot da je finale, saj ne smemo niti za trenutek popustiti, kajti nasprotnik hitro izkoristi naše napake, kot se nam je zgodilo v drugem nizu. Čaka nas veliko težkih nasprotnikov, zato moramo trdo delati in na igrišču pokazati svojo moč," je po sobotni zmagi dejal romunski strateg na slovenski klopi.

Kdo je na OI? Francija, Brazilija, Poljska, ZDA, Kanada, Nemčija, Japonska, Slovenija, Italija, Argentina in Egipt. Prosto je še eno mesto.

Srbija v najboljšem položaju za zadnjo olimpijsko vozovnico

Srečanje bo pomembno tudi za Srbe, ki s Kubo ostajajo v igri za zadnjo olimpijsko vozovnico. So pa v precej boljšem položaju Srbi, saj Kubanci za ohranitev upov potrebujejo zmago nad Poljaki.

Poljaki gostijo zaključni turnir

Zaključni turnir v Lodžu se bo začel v četrtek, končal pa v nedeljo, 30. junija. Na Poljskem bodo zagotovo sodelovali Slovenci, Poljaki, Italijani, Kanadčani, Japonci, Francozi in Brazilci. Na zadnjem mestu, ki vodi na zaključni turnir, je trenutno Argentina, a vstopnico ji lahko vzameta še Srbija ali Kuba.