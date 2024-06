Klimatska naprava MSZ-AY vas bo spremljala vse leto za daljše življenjsko obdobje in to tako, da bo ustvarjala ozračje po vaši meri. S pritiskom tipke na daljinskem upravljalniku namreč enostavno določimo način delovanja klimatske naprave in želeno temperaturo v prostoru. Če na primer spomladi ali jeseni v prostoru občutimo hlad, daljinski upravljalnik usmerimo v klimatsko napravo, pritisnemo simbol sončka in nastavimo temperaturo. V poletnih dneh nastavimo simbol kapljice (razvlaževanje), v obdobjih vročinskih valov pa nastavimo simbol snežinke (hlajenje). Serija MSZ-AY je idealna tudi kot edini vir ogrevanja, saj v načinu ogrevanja deluje do –20 stopinj Celzija zunanje temperature.

MSZ-AY v prostoru Foto: Vitanest

Razvijalci so napravo načrtovali tudi z mislijo na udobje, zdravje, čistočo in posledično dolgoletno zadovoljstvo uporabnika. Sestavni deli notranje enote so namreč premazani s patentiranim premazom proti oprijemanju prašnih in maščobnih delcev za zmanjšanje pogostosti čiščenja, vgrajen ima samočistilni način za preprečevanje plesni in neprijetnih vonjav ter filter Plasma Quad Plus s tehnologijo za odstranjevanje mikroskopsko majhnih delcev (PM 2.5) ter virusov in bakterij. Klimatsko napravo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom ali z oblakom, prek aplikacije MELCloud.

Delovanje filtra Foto: Vitanest

Ključne lastnosti: kompakten in eleganten dizajn, stenska notranja enota v beli barvi z matirano površino

energijski razred A+++ pri hlajenju in A++ pri ogrevanju za modela 20, 25 in 35 ter A++ pri hlajenju in ogrevanju za modela 42 in 50

razpon modelov nazivnih hladilnih moči od 2,0 do 5,0 kW, grelne moči od 2,3 do 5,5 kW

samo 18 dB(A) v najnižji hitrosti ventilacije pri modelih do 3,5 kW

lahko je edini vir ogrevanja, saj ogreva do –20 stopinj Celzija zunanje temperature

upravljanje prek daljinskega upravljalnika s tedenskim časovnikom

dvojni usmerjevalnik zračnega toka

čiščenje zraka z vgrajenim filtrom Plasma Quad +

samočistilni način za preprečevanje plesni in neprijetnih vonjav s premazom proti oprijemanju prašnih in maščobnih delcev na izmenjevalniku, ventilatorju in vodilih izpiha zraka

vgrajen vmesnik Wi-Fi za brezžični nadzor in upravljanje aplikacije MELCloud

Mitsubishi Electric ponuja različne modele in tipe klimatskih naprav glede na umestitev v prostor, poleg stenskih še talne, stropne, kasetne in kanalske. Na razpolago so v enojni izvedbi (ena notranja enota in ena zunanja enota) ali v multiizvedbi (ena zunanja enota in več notranjih enot). Priporočamo, da preizkusite spletni konfigurator in ugotovite, katera klimatska naprava je idealna za vaš prostor. Najdete ga na spletni strani https://idealnaklima.si/.

Zunanje enote v enojni in multi izvedbi na strehi večstanovanjskega bloka. Foto: Vitanest

Če že imate klimatsko napravo Mitsubishi Electric, je zdaj še čas za izvedbo pomembnega opravila, ki zagotavlja učinkovito in varčno delovanje ter dolgo življenjsko dobo. Čiščenje je enostavno, a pomembno opravilo. Priporočamo čiščenje tako pred nastopom sezone hlajenja kot pred sezono ogrevanja, če klimatsko napravo uporabljate tudi za ogrevanje. Umazani filtri povečajo porabo energije in sčasoma oslabijo delovanje klimatske naprave. Čisti filtrirni sistem ohranja učinkovitost delovanja, nizko porabo elektrike in nenazadnje izboljša zrak v prostoru. Pogostost čiščenja zračnih filtrov je odvisna od več dejavnikov: velikosti in opreme prostora, rabe prostora in števila uporabnikov ter hišnih ljubljenčkov, delovnih in bivalnih navad uporabnikov kot na primer načina in pogostosti čiščenja prostorov, kuhanja in tudi kajenja. Pred poletnim zagonom klimatske naprave je nujno preveriti tudi, ali so poti odvoda kondenzata proste. Pred čiščenjem notranje enote klimatske naprave si pomagate tudi z navodili za uporabo.