Ena najpomembnejših veščin za uspešno in brezskrbno prihodnost vsakega posameznika je finančna pismenost. Številne domače in tuje raziskave kažejo, da imamo v Sloveniji na tem področju številne izzive, zato je Skupina Triglav pod okriljem trajnostne pobude Zavarujmo prihodnost za športnike in športne zveze, s katerimi sodeluje, organizirala dogodek Kariera po karieri: O financah malo drugače. Skupaj s strokovnjaki in izbranimi gosti, nekdanjimi vrhunskimi športniki, so v družbi več kot 150 športnikov in športnic, trenerjev ter predstavnikov zvez in klubov osvetlili nekatera pomembnejša vprašanja s področja finančne pismenosti in predstavili rešitve, ki v delujejo praksi.

Rdeča nit sponzorskih partnerstev Skupine Triglav je usmerjena v spodbujanje zdravega, varnejšega in odgovornega načina življenja. Velik poudarek dajejo na razvoj otroškega in mladinskega športa na lokalnih ravneh in tako pomagajo k razvoju okolja, v katerem poslujejo. Mlade nadarjene posameznike že na začetku njihove poti podpirajo s projektom Mladi upi. Ob tem stojijo ob strani tudi vrhunskim slovenskim športnikom in športnicam ter klubom, s čimer prispevajo k razvoju športnih panog na najvišji ravni. S trajnostno pobudo Zavarujmo prihodnost pa širšo javnost že vse od leta 2022 spodbujajo k trajnostnem ravnanju.

Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav Foto: Zavarovalnica Triglav

"Pobudi se je doslej pridružilo že več kot 160 partnerjev iz sveta športa, kulture, preventive, zdravstva in gospodarstva. Naš cilj je, da v prihodnosti pripravimo in organiziramo še več trajnostno obarvanih vsebin in dogodkov, ki bodo pomagali našim partnerjem oziroma odgovorili na nekatera pomembna vprašanja, s katerimi se ukvarjajo. Kot na primer izzivi, povezani s financami in finančnimi vlaganji, s katerimi se športniki soočajo med športno potjo oziroma bodo zanje še pomembnejši po zaključeni karieri," je povedala Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav.

Skupina Triglav pod okriljem trajnostne pobude Zavarujmo prihodnost krepi finančno opismenjevanje. Foto: Zavarovalnica Triglav

Na dogodku na Brdu pri Kranju so tako udeležence skozi svet davkov, financ in upravljanja premoženja popeljali sodelavci Skupine Triglav Brigita Žunič, ekspert za računovodstvo iz Zavarovalnice Triglav, Vid Pajič, višji upravljavec investicijskih skladov iz Triglav Skladov, in Dino Šterpin, direktor sektorja trženja iz Triglav, pokojninske družbe. Svoje izkušnje je z njimi delil tudi izvršni direktor za prodajo v Zavarovalnici Triglav Ivica Vulić. Zadnji je bil nekoč profesionalni nogometaš in tudi član slovenske reprezentance, ki mu je poškodba preprečila nadaljevanje kariere v nogometu, a je kljub temu našel nove izzive v študiju in kasneje v poslovnem svetu.

Vsebinsko so dogodek zaokrožili še predavatelji Tomaž Ambrožič, direktor agencije Sport Media Focus, nekdanji vrhunski biatlonec in olimpijec Klemen Bauer, direktor Upgrade Sports Agency ter odbojkar Fran Peterlin, direktor Zavoda za šport RS Planica dr. Franci Petek, vodja teniške šole Maja Matevžič in paralimpijec Darko Đurić, ki so v razpravi veliko časa posvetili pomenu gradnje osebne blagovne znamke športnika in pogovoru o pomenu gradnje kariere tudi po zaključku športne poti.

Z nedavnim dogodkom Kariera po karieri kot tudi s številnimi drugimi aktivnostmi in projekti v Skupini Triglav tudi v okviru športnih partnerstev uresničujejo zaobljubo trajnostnemu ravnanju, ki ga udejanjajo na vseh ravneh poslovanja: na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju. Na ta način sponzorstva prepoznavajo kot investicijo in pot k uspešnemu ter trajnostno naravnanemu delovanju v okolju, v katerem poslujejo.

