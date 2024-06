Ključni element športne priprave: hidracija

Foto: Shutterstock

Naše telo ves čas izgublja vodo – ne le prek kože, temveč tudi prek ledvic, črevesja in pljuč. Te izgube so še posebej izrazite pri športnikih poleti, ko se telo med telesno aktivnostjo intenzivno ohlaja s potenjem, kar lahko vodi v izgubo tekočine in elektrolitov. Pomanjkanje tekočine lahko povzroči dehidracijo ter poveča tveganje za pregrevanje, mišične krče, izčrpanost in lahko privede celo do toplotnega udara.

Prepoznajte že prve znake dehidracije

Že majhna izguba vode v telesu lahko vpliva na kognitivne sposobnosti in koncentracijo, slabša preskrba telesa z vodo pa se zelo hitro odrazi tudi z glavobolom, utrujenostjo in splošnim slabim počutjem. Po blagih simptomih se lahko pojavijo resni znaki dehidracije, kot so hiter srčni utrip, pospešeno dihanje, zvišana temperatura, odsotnost potenja, ekstremna utrujenost, mišični krči in slabost. Ko izguba vode doseže deset odstotkov telesne mase, stanje postane kritično – če preseže 15 odstotkov, pa je dehidracija že smrtno nevarna.

Voda: pred in med vsako aktivnostjo ter po njej

Strokovnjaki svetujejo pitje vode pred in med treningom ter po njem, zato si športniki ustvarijo načrt hidracije oziroma urnik zaužitih tekočin, ki pomaga blažiti izgube vode in vzdrževati ravnovesje v telesu. V splošnem velja priporočilo, da uro ali dve pred vadbo popijemo približno pol litra vode, med telesno dejavnostjo pa poskusimo vsakih 20 minut popiti sto mililitrov tekočine. Poskrbimo tudi za hidracijo po vadbi, s katero moramo nadomestiti izgubo tekočine, ki se odraža tudi v izgubi telesne mase med treningom. Poleg dehidracije namreč nezadosten vnos vode dolgoročno lahko privede do zdravstvenih težav, kot so žolčni kamni in prebavne motnje, poveča se tudi verjetnost za poškodbe mišičnih tkiv in hrbtenice, čas regeneracije telesa pa se podaljša.

Izognite se presnovnemu stresu Pri telesnih naporih, ki trajajo dalj časa, morajo športniki načrtno in sistematično skrbeti za zadovoljevanje povečanih potreb po hranilih in tekočini. Telo se v nasprotnem primeru začne prilagajati zmanjšanemu vnosu nujno potrebnih elementov, kar dolgoročno vodi v presnovni stres ter poslabšanje psihofizičnega stanja.

Ko potrebujemo več kot običajno vodo

Voda iz pipe, naravna mineralna, izvirska … vsi ti izrazi že nakazujejo na razlike – ne le v sestavi in kakovosti vode, temveč tudi pri njenih vplivih na naše telo. Le peščica vrst vode, ki ustreza najstrožjim standardom in zahtevam, je lahko označena kot naravna mineralna voda. Za športnike so naravne mineralne vode posebej priporočljive zaradi stabilne kombinacije mineralnih snovi, ki so specifične za vsak naravni izvir.

Poznate vlogo mineralov?

Zaradi svoje sestave je naravna mineralna voda še posebej priporočljiva ob intenzivnejših telesnih obremenitvah ali posebnih dietah. V njej namreč najdemo minerale, ki so koristni za ohranjanje zdravih kosti, mišic in drugih vitalnih funkcij telesa. Ker gre za naravne elemente, jih telo tudi zlahka absorbira.

Kalcij prispeva k ohranjanju kostne gostote in je zato še posebej pomemben za ženske in starejše. Pomanjkanje kalcija skupaj z nekaterimi drugimi dejavniki tveganja lahko vodi do osteoporoze.

prispeva k ohranjanju kostne gostote in je zato še posebej pomemben za ženske in starejše. Pomanjkanje kalcija skupaj z nekaterimi drugimi dejavniki tveganja lahko vodi do osteoporoze. Magnezij podpira zdravje kardiovaskularnega sistema in prispeva k delovanju mišic.

podpira zdravje kardiovaskularnega sistema in prispeva k delovanju mišic. Kalij pomaga pri vzdrževanju ravnovesja tekočin in elektrolitov v telesu.

Ali ste vedeli? Liter Radenske Naturelle vsebuje 59 miligramov kalcija, 20 miligramov magnezija in 0,7 miligrama kalija. Zaradi nižje vsebnosti natrija, ki znaša 6,9 miligrama, je Radenska Naturelle primerna tudi za diete z malo natrija.

Voda maratoncev in vzdržljivostnih športnikov – Radenska Naturelle

Negazirana naravna mineralna voda Radenska Naturelle je svoj edinstveni značaj izoblikovala že pred 12 tisoč leti. Zaščitena pod skoraj neprepustnimi glinenimi plastmi ostaja čista in polna naravnih mineralov. In prav takšna pride tudi do vas – prvobitno čista, preverjeno kakovostna in #ŽejnaŽivljenja. Z izjemno kakovostjo, čistostjo in edinstveno vsebnostjo mineralov je osvojila naziv uradne vode Maratona treh src, Teka trojk in dm teka, vrhunsko hidracijo pa bo zagotavljala tudi tekačem letošnjega Ljubljanskega maratona.

Naročnik oglasnega sporočila je RADENSKA, D. O. O.