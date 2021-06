Belgijci vedo, kako jo bodo danes zagodli Ronaldu

Danes bosta na evropskem prvenstvu v nogometu znana še tretji in četrti četrtfinalist. Najprej se bosta v Budimpešti ob 18. uri udarili Nizozemska in Češka, tri ure pozneje pa bo v Sevilli težko pričakovani spektakel, nogometna poslastica med Belgijo in Portugalsko, na kateri bodo rdeči vragi poskušali ustaviti izjemen strelski niz rekorderja Cristiana Ronalda.

Po pestri soboti, ko sta se med najboljših osem zavihtela Danska (4:0 proti Walesu) in Italija (2:1 po podaljšku proti Avstriji), bo imela z dvema tekmama osmine finala opraviti tudi nedelja. Začelo se bo v soseščini Slovenije. V Budimpešti, kjer je mogoče pričakovati izvrstno ozračje na polnih tribunah Arene Puskas, se bosta spopadli Nizozemska in Češka.

Stadion v Budimpešti bo danes prizorišče nizozemsko-češkega spopada. Foto: Guliverimage

Tulipani, zmagovalci skupine C, so favoriti na papirju, a so se v preteklosti že večkrat opekli proti Čehom, zato prihajajo iz njihovega tabora previdne napovedi. Nogometaši, ki prisegajo na oranžne drese, so v skupinskem delu edini poleg Italije in Belgije osvojili vseh devet točk. Imeli pa so tudi dokaj ugodno skupino, saj so se merili proti Avstriji, Ukrajini in Severni Makedoniji. Čehi so v skupini D izgubili proti Angležem, remizirali s Hrvaško, v uvodnem nastopu, ki ga je zaznamoval zadetek Patrika Schicka skoraj s polovice igrišča, pa so proti Škotom dočakali edino zmago.

Nepozaben preobrat Čehov na Euru 2004

Frank De Boer se dobro spominja dvoboja iz leta 2004, ko je Češka po zaostanku z 0:2 premagala Nizozemce s 3:2. Foto: Reuters ''Na tem Euru bi si šteli za uspeh, če bi se prebili vsaj v polfinale. Seveda pa bi si najbolj želeli postati novi prvaki. Ne želimo se uvrstiti le v finale, ampak osvojiti Euro,'' sporoča selektor tulipanov Frank de Boer. Zaveda se, da ga veliko dela čaka že proti Čehom. ''Nikoli ni bilo lahko igrati proti Čehom,'' dodaja Memphis Depay, novopečeni zvezdnik Barcelone. Ravno Čehi so imeli prste vmes pri tem, da se Nizozemci niso udeležili zadnjega Eura 2016 v Franciji. Ko sta se ekipi nazadnje pomerili na zaključnem turnirju Eura, so oranžni na Portugalskem leta 2004 vodili že z 2:0, nato pa je sledil izjemen preobrat in navdušujoča zmaga Češke s 3:2!

Takrat je bil pomočnik selektorja Jaroslav Šilhany, zdajšnji prvi mož strokovnega štaba Češke. ''Analizirali smo vse tekme Nizozemcev v skupinskem delu in ugotovili, da so si priigrali okrog 30 priložnosti. Moramo se braniti kot moštvo, odgovorno in učinkovito,'' opozarja na veliko moč tulipanov v napadu. Češka obramba je v skupini D na treh tekmah sicer prejela le dva zadetka. Najboljša strelca reprezentance sta na tem Euru dosegla tri. To sta Georginio Wijnaldum, ki je nedavno iz Liverpoola prestopil k PSG, in Čeh Schick.

Sodnik bo Rus Sergej Karašev.

Verjetni začetni postavi Nizozemska: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen Češka: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Barák, Jankto; Schick

Belgijci niso premagali Portugalcev že 32 let

Španec Roberto Martinez bo z Belgijci iskal pot do četrtfinalne vozovnice Eura v svoji domovini. Foto: Reuters V večernem terminu bo potekal nogometni spopad, ki se ga veseli ves svet. Ob 21. uri se bosta v vroči Sevilli udarili Belgija in Portugalska. Nasproti si bodo stali rdeči vragi, prva reprezentanca sveta iz jakostne lestvice Fife, in pa aktualni evropski prvak, branilec naslova. Statistika sporoča, da so Portugalci tradicionalno zelo neugoden tekmec za Belgijce. Rdeči vragi so jih nazadnje premagali daljnega leta 1989, nato pa jo na petih tekmah odnesli z dvema remijema in kar tremi porazi.

''Smo motivirani in osredotočeni na cilj. Čutim veliko energije. Portugalska je ekipa, ki se hitro prilagodi okoliščinam,'' opozarja Španec Roberto Martinez, ki na položaju belgijskega selektorja vodi številne zvezdnike. Veseli ga dejstvo, da so zvezni igralci kot Axel Witsel, Eden Hazard in Kevin de Bruyne, zadnji je v skupinskem delu odigral le 134 minut, zdaj že popolnoma pripravljeni. Ob začetku Eura še ni bilo tako, zdaj pa bodo dali vse od sebe, da preskočijo zahtevno portugalsko oviro.

Rdeči vragi napadajo rekord Nemcev

Belgijci so na tekmah evropskega prvenstva (vključno s kvalifikacijami) nanizali že 13 zmag. Foto: Reuters Belgija se lahko pohvali z nizom 13 zaporednih zmag na evropskem prvenstvu, vštevši tudi kvalifikacije. Razlika v zadetkih je izjemnih 47:4. Od izenačitve rekorda, ki ga je med letoma 2010 in 2012 postavila Nemčija, so tako rdeči vragi oddaljeni le še eno zmago.

Če bodo hoteli premagati branilce evropskega naslova, bodo morali ustaviti Cristiana Ronalda, ki je na tem Euru dosegel že pet zadetkov. ''Najboljši način, kako ustaviti Ronalda, je, da ga ustavimo kot ekipa. To je bila vedno naša vrlina,'' poudarja branilec Toby Alderweireld. Naznanil je torej način, s katerim nameravajo Belgijci razorožiti 36-letnega kapetana Portugalske, a obenem tudi dodaja: ''Ne smemo podceniti Bernarda Silve in Dioga Jote. Portugalci imajo veliko igralcev, ki lahko dosežejo zadetek iz nič,'' opozarja na preteče nevarnosti, ki jih zvečer ne bo predstavljal le superzvezdnik Juventusa, ampak tudi njegovi soigralci.

''Belgija dosega redno zadetke in le redko trpi. Če ima De Bruyne veliko prostora, je še bolj nevaren. Če bodo imeli vsi Belgijci dovolj prostora, bodo igrali mirno, kar bo še otežilo naše delo,'' sporoča izkušeni portugalski strateg Fernando Santos.

Na zadnji tekmi Portugalske, ki se je s svetovnimi prvaki Francozi razšla z 2:2, je glavni sodnik kar trikrat pokazal na belo točko. Dvakrat v korist Portugalcev, obakrat je bil nato uspešen CR7. Foto: Guliverimage

Njegovi izbranci so v skupinskem delu prejeli šest zadetkov, od tega kar štiri proti Nemcem. To je več kot na vsem Euru 2016 skupaj. Zato bo danes portugalska obramba na veliki preizkušnji, saj v Belgiji ne manjka razigranih igralcev. Z zadetki najbolj izstopa 28-letni Romelu Lukaku, ki je dal tri. Je tudi eden izmed kandidatov, ki bi lahko osem let starejšemu Ronaldu snedel naslov najboljšega strelca Eura. Sploh če bi Belgijci izločili Portugalce.

Glavni sodnik bo Nemec Felix Brych.

Verjetni začetni postavi: Belgija: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Carrasco, Lukaku, E. Hazard Portugalska: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Euro 2020, 15. dan (osmina finala): Nedelja, 27. junij:

18.00 Nizozemska – Češka /Budimpešta/

21.00 Belgija – Portugalska /Sevilla/

Preostali pari osmine finala Eura 2020: Ponedeljek, 28. junij:

Hrvaška – Španija (18.00, Köbenhavn)

Francija – Švica (21.00, Bukarešta) Torek, 29. junij:

Anglija – Nemčija (18.00, London)

Švedska – Ukrajina (21.00, Glasgow)