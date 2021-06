V živo: Ronaldo namučil Courtoisa, Čehi v deliriju!

Na evropskem prvenstvu v nogometu so znani že trije četrtfinalisti. Italiji in Danski se je pridružila Češka, ki je v Budimpešti presenetila Nizozemsko (2:0) in po rdečem kartonu Matthijsa de Ligta nadigrala tulipane. V Sevilli pravkar poteka nogometna poslastica med Belgijo in Portugalsko, na kateri skušajo rdeči vragi ustaviti izjemen strelski niz rekorderja Cristiana Ronalda.

Portugalska : Belgija 0:0 (-:-)

Fotogalerija dogajanja v Sevilli: 1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10 24. minuta: nova priložnost za aktualne evropske prvake. Kapetan Portugalske Cristiano Ronaldo je izvedel prosti strel, oddaljenost je bila okrog 22 metrov, in povzročil belgijskemu vratarju Thibautu Courtoisu kar nekaj težav. Čuvaj mreže madridskega Reala je odbil žogo do Renata Sanchesa, ki pa se mu je ponesrečil strel z glavo. Ostaja 0:0. 6. minuta: Portugalci so hitro zapretili Belgiji. Diogu Joti se je ponudila lepa priložnost, ko je po podaji Renata Sanchesa prodrl v kazenski prostor rdečih vragov, a je bil nato napadalec Liverpoola nenatančen v zaključnem strelu in zgrešil cilj. Ob 21. uri se je v Sevilli začel dvoboj med Portugalsko in Belgijo. Za kakšni enajsterici sta se odločila selektorja? Glavni sodnik je Nemec Felix Brych. 🇵🇹 Portugal make two changes from their match against France: João Palhinha comes in for Danilo & Dalot replaces Nélson Semedo...@selecaoportugal | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021 🇧🇪 How Belgium start tonight against Portugal...



👀 Main man will be ______@BelRedDevils | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Po pestri soboti, ko sta se med najboljših osem zavihteli Danska (4:0 proti Walesu) in Italija (2:1 po podaljšku proti Avstriji), ima z dvema tekmama osmine finala opraviti tudi nedelja. Začelo se je v soseščini Slovenije.

Čehi z igralcem več nadigrali Nizozemce

''Na tem Euru bi si šteli za uspeh, če bi se prebili vsaj v polfinale. Seveda pa bi si najbolj želeli postati novi prvaki. Ne želimo se uvrstiti le v finale, ampak osvojiti Euro,'' je pred dvobojem v Budimpešti razmišljal selektor tulipanov Frank de Boer. Njegove želje se niso uresničile, tulipani so se spotaknili že na uvodni stopnički izločilnega dela in razočarano zapuščalo madžarsko prestolnico, ki jo je v nedeljo obiskalo na tisoče nizozemskih navijačev. Niso imeli razlogov za veselje, njihovi ljubljenci so doživeli veliko razočaranje.

Čehi, ki so si nastop v osmini finala zagotovili kot tretjeuvrščena ekipa iz skupine D, so na Madžarskem pokazali več in zasluženo napredovali. V uvodnem polčasu ni bilo zadetkov, nato so Nizozemci prek Donyell Malena zapravili imenitno priložnost, ko je mladi napadalec tulipanov sam stekel pred češkega vratarja, v 55. minuti pa je sledil morda odločilen trenutek srečanja. Branilec Juventusa Matthijs de Ligt je prejel rdeči karton.

🇨🇿 Patrik Schick has now scored 4 of the Czech Republic's 5 goals at EURO 2020 🔥🔥🔥#EURO2020 pic.twitter.com/ZEYQStC4Ix — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

To je bil velik udarec za oranžne. Poznejši dogodki so pokazali, da je bil tudi nenadomestljiv. Češka je izkoristila prednost igralca, Tomaš Holeš in Patrik Schick, ki je dosegel kar štiri od petih zadetkov češke izbrane vrste na letošnjem Euru, tako da na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za Cristianom Ronaldom, sta zatresla mrežo favoritov dvoboja in poskrbela za sladko zmago z 2:0.

Češki nogometaši so na Madžarskem prekrižali načrte favorizirani Nizozemski. Foto: Reuters

Izbranci Jaroslava Šilhanyja so jo tako zagodli Nizozemski, v četrtfinalu pa se bodo v Bakuju pomerili z Dansko.

Poročilo s tekme:

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska)

4 – Patrik Schick (Češka)

3 – Emil Forsberg (Švedska), Robert Lewandowski (Poljska), Romelu Lukaku (Belgija), Georginio Winjaldum (Nizozemska)

Belgijci niso premagali Portugalcev že 32 let

Španec Roberto Martinez bo z Belgijci iskal pot do četrtfinalne vozovnice Eura v svoji domovini. Foto: Reuters V večernem terminu bo potekal nogometni spopad, ki se ga veseli ves svet. Ob 21. uri se bosta v vroči Sevilli udarili Belgija in Portugalska. Nasproti si bodo stali rdeči vragi, prva reprezentanca sveta iz jakostne lestvice Fife, in pa aktualni evropski prvak, branilec naslova. Statistika sporoča, da so Portugalci tradicionalno zelo neugoden tekmec za Belgijce. Rdeči vragi so jih nazadnje premagali daljnega leta 1989, nato pa jo na petih tekmah odnesli z dvema remijema in kar tremi porazi.

''Smo motivirani in osredotočeni na cilj. Čutim veliko energije. Portugalska je ekipa, ki se hitro prilagodi okoliščinam,'' opozarja Španec Roberto Martinez, ki na položaju belgijskega selektorja vodi številne zvezdnike. Veseli ga dejstvo, da so zvezni igralci kot Axel Witsel, Eden Hazard in Kevin de Bruyne, zadnji je v skupinskem delu odigral le 134 minut, zdaj že popolnoma pripravljeni. Ob začetku Eura še ni bilo tako, zdaj pa bodo dali vse od sebe, da preskočijo zahtevno portugalsko oviro.

Rdeči vragi napadajo rekord Nemcev

Belgijci so na tekmah evropskega prvenstva (vključno s kvalifikacijami) nanizali že 13 zmag. Foto: Reuters Belgija se lahko pohvali z nizom 13 zaporednih zmag na evropskem prvenstvu, vštevši tudi kvalifikacije. Razlika v zadetkih je izjemnih 47:4. Od izenačitve rekorda, ki ga je med letoma 2010 in 2012 postavila Nemčija, so tako rdeči vragi oddaljeni le še eno zmago.

Če bodo hoteli premagati branilce evropskega naslova, bodo morali ustaviti Cristiana Ronalda, ki je na tem Euru dosegel že pet zadetkov. ''Najboljši način, kako ustaviti Ronalda, je, da ga ustavimo kot ekipa. To je bila vedno naša vrlina,'' poudarja branilec Toby Alderweireld. Naznanil je torej način, s katerim nameravajo Belgijci razorožiti 36-letnega kapetana Portugalske, a obenem tudi dodaja: ''Ne smemo podceniti Bernarda Silve in Dioga Jote. Portugalci imajo veliko igralcev, ki lahko dosežejo zadetek iz nič,'' opozarja na preteče nevarnosti, ki jih zvečer ne bo predstavljal le superzvezdnik Juventusa, ampak tudi njegovi soigralci.

''Belgija dosega redno zadetke in le redko trpi. Če ima De Bruyne veliko prostora, je še bolj nevaren. Če bodo imeli vsi Belgijci dovolj prostora, bodo igrali mirno, kar bo še otežilo naše delo,'' sporoča izkušeni portugalski strateg Fernando Santos.

Na zadnji tekmi Portugalske, ki se je s svetovnimi prvaki Francozi razšla z 2:2, je glavni sodnik kar trikrat pokazal na belo točko. Dvakrat v korist Portugalcev, obakrat je bil nato uspešen CR7. Foto: Guliverimage

Njegovi izbranci so v skupinskem delu prejeli šest zadetkov, od tega kar štiri proti Nemcem. To je več kot na vsem Euru 2016 skupaj. Zato bo danes portugalska obramba na veliki preizkušnji, saj v Belgiji ne manjka razigranih igralcev. Z zadetki najbolj izstopa 28-letni Romelu Lukaku, ki je dal tri. Je tudi eden izmed kandidatov, ki bi lahko osem let starejšemu Ronaldu snedel naslov najboljšega strelca Eura. Sploh če bi Belgijci izločili Portugalce.

Euro 2020, 15. dan (osmina finala): Nedelja, 27. junij:

Nizozemska : Češka 0:2 (0:0)

Holeš 68., Schick 80.; R.K.: de Ligt 55./Nizozemska

21.00 Belgija – Portugalska /Sevilla/

Preostali pari osmine finala Eura 2020: Ponedeljek, 28. junij:

Hrvaška – Španija (18.00, Köbenhavn)

Francija – Švica (21.00, Bukarešta) Torek, 29. junij:

Anglija – Nemčija (18.00, London)

Švedska – Ukrajina (21.00, Glasgow)