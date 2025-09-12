Po razburljivem zaključku prestopnega roka in septembrskih reprezentančnih akcijah se bo konec tedna nadaljevalo angleško prvenstvo. Začelo se bo v soboto s srečanjem Arsenal – Nottingham, na katerem bo Viktor Gyökeres deležen zanimivega izziva, Jaka Bijol bi lahko krstni nastop v dresu Leeds United v premier league dočakal na gostovanju pri Fulhamu, prvak Liverpool se bo v nedeljo mudil pri Burnleyju, ogromnega zanimanja pa bo deležen mestni spopad med Cityjem in Unitedom v Manchestru, kjer pred derbijem ne manjka primerjav med vročim Erlingom Haalandom in manj vročim Benjaminom Šeškom, ki še čaka na svoj strelski prvenec na Otoku.

Četrti krog angleškega prvenstva se bo začel v času sobotnega kosila na stadionu Emirates v Londonu. Arsenal bo gostil Nottingham, ki ima novega trenerja. Portugalca Nuna Espirita Santa je nasledil Avstralec Ange Postecoglou. Pred nekaj meseci je s Tottenhamom osvojil evropsko ligo, zdaj bo v tem tekmovanju nastopal še s klubom, pri katerem kot tehnični direktor deluje tudi nekdanji slovenski nogometni reprezentant Miran Pavlin. Domači bodo pogrešali poškodovanega Bukaya Sako, Postecoglou pa bo lovil svojo sploh prvo zmago, odkar deluje na Otoku, proti Arsenalu.

Viktor Gyökeres lahko v soboto postane šele tretji nogometaš, ki je na uvodnih domačih tekmah v premier league dosegel vsaj dva zadetka. Foto: Reuters

Pred zanimivim izzivom je Viktor Gyökeres. 27-letni Šved, ki je prejšnji teden gostoval tudi v Stožicah (2:2 s Slovenijo), ob poškodbah Kaija Havertza in Gabriela Jesusa vztraja v konici napada topničarjev. Skandinavec madžarskih korenin je za zdaj edina zadetka za Arsenal dosegel ob visoki domači zmagi nad Leedsom (5:0). Če bi vsaj dvakrat zadel v polno tudi proti Nottinghamu, bi postal šele tretji nogometaš v zgodovini tekmovanja, ki bi na obeh uvodnih domačih tekmah v prvenstvu dosegal najmanj dva gola. To je do zdaj uspelo le Davidu Hirstu in Sergiu Agüeru.

Krstni nastop Jake Bijola v Londonu?

Jaka Bijol bo z Leedsom v soboto gostoval na Craven Cottageu v Londonu. Foto: Guliverimage V soboto bi lahko krstni nastop v premier league dočakal Jaka Bijol. Za zdaj je v angleškem prvenstvu dvakrat sedel na klopi za rezervne igralce, zaigral in tudi takoj izpadel pa je v angleškem ligaškem pokalu.

Na zadnjih tekmah sta v zadnji vrsti igrala Joe Rodon in Pascal Struijk. Bo nemški strateg Daniel Farke tokrat napravil spremembo in v začetno enajsterico uvrstil Korošca?

Čustvena tekma za Kudusa

Mohammed Kudus je poleti iz West Hama prestopil k Tottenhamu. Foto: Reuters Samosvoj angleški zvezdnik Jack Grealish (Everton) se bo prvič, odkar se je preselil v Liverpool, pomeril z nekdanjim klubom Aston Villo, pri Newcastlu bo proti Wolverhamptonu prvič na delu Nemec Nick Woltemade, na londonskem spopadu med West Hamom in Tottenhamom pa se bo prvič, odkar je poleti zamenjal dres, pred navijači kladivarjev predstavil Mohammed Kudus. Ganski zvezni igralec je prvi nogometaš West Hama, ki je po letu 2011 (Scott Parker) prestopil k Tottenhamu.

Chelsea bo poskušal upravičiti vlogo favorita na gostovanju pri Brentfordu. Trener Enzo Maresca je modre na zadnjih 19 tekmah popeljal do kar 16 zmag, Chelsea pa je postal tudi svetovni klubski prvak.

Nedeljski spored odpirata Burnley in Liverpool. Prvaki bodo gostovali na Turf Mooru, prvič po rekordnem prestopu iz Newcastla pa bo za nastop kandidiral tudi Alexander Isak.

Alexander Isak je med tednom odigral 18 minut na gostovanju v Prištini. Foto: Reuters

Šved, najdražji nakup v zgodovini tekmovanja (144 milijonov evrov), je v tej sezoni odigral le 18 minut na reprezentančnem gostovanju v Kosovu, kjer si je Švedska privoščila nenačrtovan spodrsljaj (0:2). Trener Arne Slot napoveduje, da bo treba na obdobje, ko bi lahko Isak že začenjal dvoboje, še malce počakati.

Avstrijec primerjal Haalanda in Šeška

Erling Haaland je med tednom proti Moldaviji dosegel kar pet zadetkov in dve podaji. Foto: Reuters Vrhunec 4. kroga bo predstavljal mestni derbi na Etihadu. Spopadla se bosta Manchester City in Manchester United, po treh krogih pa so presenetljivo višje na lestvici rdeči vragi. Pred dvobojem ne manjka primerjav med 25-letnim Erlingom Haalandom, ki je med tednom na reprezentančni tekmi proti Moldaviji prispeval kar pet zadetkov in dve podaji, ter tri leta mlajšim Benjaminom Šeškom.

Na Otoku so za primerjavo zaprosili Avstrijca Reneja Aufhauserha, ki je z obema napadalcema sodeloval kot pomočnik trenerja v Salzburgu. "Haalanda bi ocenil z desetico. Je izjemen napadalec, svojo oceno je dosegel že ob prestopu iz Dortmunda v Manchester. Benjiju (Benjamin Šeško, op. p.) pa bi podelil devetico, morda devetico in pol od deset. Ima potencial, v naslednjem letu ali dveh se bo še razvil in napredoval, o tem sem prepričan," je za Sky Sports povedal 49-letni Avstrijec in mlademu Slovencu napovedal lepo prihodnost.

Ferdinand: Šeško bo potreboval vsaj mesec dni

Rio Ferdinand deluje kot strokovni komentator. Foto: Reuters Kako pa o Šešku in njegovi prihodnosti razmišlja klubska ikona Uniteda Rio Ferdinand? Na Otoku čakajo prvi zadetek oziroma asistenco Radečana, ki je za rdeče vrage zbral štiri nastope, a je v angleškem prvenstvu vselej vstopal v igro s klopi. Edini nastop od prve minute je zbral v angleškem ligaškem pokalu, kjer pa si je angleški velikan pod vodstvom Rubena Amorima privoščil sramoten izpad proti četrtoligašu Grimbsy Townu.

Zato je Šeško, za katerega je Man Utd odštel več kot 80 milijonov evrov, pod vse večjim pritiskom. Preostali dragi novinci na Otoku (Hugo Ekitike pri Liverpoolu, Viktor Gyökeres pri Arsenalu in Joao Pedro pri Chelseaju) že tresejo mreže, Šeško pa čaka tako na prvi zadetek kot tudi prvi nastop v prvenstvu od prve minute.

Ferdinand, nekdanji branilec Uniteda, ne verjame, da bo Šeško čez noč ujel strelsko formo. "Mora se navaditi na hitrost tekmovanja. Potreboval bo vsaj mesec dni, preden bo sploh lahko pomislil, da je v dovolj dobrem položaju, da lahko pokaže vse, kar zna," je povedal za Daily Mail in dodal: "Je še mlad fant. Ima ogromen potencial, o tem ni dvoma, a potencial in dokazovanje le-tega sta dve povsem različni stvari. Ne bi bilo primerno trditi, ali mu lahko uspe ali ne, bo pa največji pokazatelj čas."

Benjamin Šeško še čaka na svoj prvi zadetek, odkar je rdeči vrag. V ponedeljek je ostal praznih rok s Kekovo četo v Baslu (0:3), a nekajkrat ogrozil švicarska vrata. Foto: Reuters

Na Otoku sicer vladajo različna mnenja o Šešku. Nekdanji napadalec Uniteda Louis Saha tako meni, da Slovenec v svoji krstni sezoni v Angliji zaradi pomanjkanja kakovostnih zveznih igralcev pri rdečih vragih ne bo pustil večjega pečata.

