Nekdanji svetovni boksarski prvak Ricky Hatton je umrl v starosti 46 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hattona so našli mrtvega na njegovem domu v Hydu v severozahodni Angliji. Policija je sporočila, da smrti ne obravnavajo kot sumljive.

"Policiste je danes zjutraj obvestil občan, ki je našel našli truplo 46-letnega moškega. Trenutno ni domnevnih sumljivih okoliščin," so sporočili iz policije.

Hatton, ki je imel po upokojitvi težave z duševnem zdravjem, je osvojil naslove prvaka v lahki in velterski kategoriji, njegov agresiven slog pa ga je uvrstil med najbolj priljubljene britanske boksarje svoje generacije.

Med njegovimi pomembnimi nasprotniki so bili Kostja Tszyu, Floyd Mayweather in Manny Pacquiao.

Julija je napovedal, da se bo decembra vrnil v boks v profesionalnem dvoboju proti Eisi Al Dahu v Dubaju.