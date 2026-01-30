Umrla je legendarna igralka Catherine O'Hara, zvezda filma Sam doma

V starosti 71 let je umrla legendarna hollywoodska igralka Catherine O'Hara, ki se je številni gledalci spomnijo po njeni ikonični vlogi v filmu Sam doma in drugih. Igralka je umrla po krajši bolezni, poročajo ameriški mediji.

Umrla je legendarna kanadska igralka Catherine O'Hara. Njeno smrt je potrdil tudi njen menedžer, ki je za portal People povedal, da je legendarna igralka, znana po vlogah v filmih, kot so Beetlejuice, Home Alone (Sam doma), Schitt's Creek ter Best in Show, umrla v starosti 71 let. Dodatne podrobnosti in vzrok njene smrti za zdaj niso znani, igralka pa je po poročanju The Guardiana umrla po krajši bolezni.

Dobitnica nagrade emmy O’Hara velja za eno najbolj cenjenih in prepoznavnih kanadskih igralk in komičark ter ikono sodobne televizijske in filmske komedije. Njena upodobitev Moire Rose v komediji Schitt's Creek ji je leta 2020 prinesla nagrado Primetime Emmy, leta 2021 pa tudi zlati globus.

O'Hara je svojo kariero komičarke začela v 70. letih prejšnjega stoletja in pomagala ustvariti kanadsko skeč oddajo SCTV (Second City Television), za katero je v ZDA prejela svojo prvo televizijsko nagrado emmy. V 80. letih prejšnjega stoletja je vstopila v filmski svet, ter s svojo prvo vlogo nastopila na velikem platnu v romantični komediji Nič osebnega (Nothing Personal) z Donaldom Sutherlandom. Leta 1985 je dobila tudi vlogo v črni komediji Martina Scorseseja After Hours.

Prepoznavnost in slavo je O'Hara dosegla leta 1988, ko je upodobila ikonično vlogo Delie Deetz v fantazijski komediji Beetlejuice režiserja Tima Burtona. Pogosto je sodelovala s Christopherjem Guestom in nastopila v njegovih satiričnih dokumentarnih filmih Best in Show, For Your Consideration, Waiting for Guffman in A Mighty Wind.

Scenograf in režiser Bo Welch z ženo Catherine O'Hara, s katero sta imela dva otroka. Poročila sta se leta 1992. Foto: Guliverimage

Catherine Anne O'Hara se je rodila 4. marca leta 1954 v Torontu. Bila je druga najmlajša od sedmih otrok; njen oče je delal za podjetje Canadian Pacific Railway, mati pa je bila nepremičninska agentka. Njena prva igralska vloga je bila upodobitev Device Marije v božični igri. Po končani srednji šoli se je zaposlila kot natakarica v gledališču Second City v Torontu.

Foto: Guliverimage

Številnim gledalcem, tudi slovenskim, se je O'Hara utrnila v spomin v filmski uspešnici Sam doma iz leta 1990, kjer je igrala Kevinovo mamo Kate McCallister (igralca Macaulayja Culkina), vlogo pa je ponovila tudi v nadaljevanju Sam doma 2 iz leta 1992. O'Hara je ohranila tesno prijateljstvo s Culkinom in ga počastila na slovesnosti na hollywoodskem pločniku slavnih leta 2023, poroča revija Variety.

Macaulay Culkin in Catherine O'Hara, ki sta v filmu Sam doma (Home Alone) upodobila Kevina in njegovo mamo Kate McCallister. Foto: Profimedia

"To je popoln film, kajne?" je leta 2024 o filmu Sam doma povedala za portal People. O izkušnji je O'Hara dodala: "Bilo je čudovito. Vsi tisti otroci, ki so igrali naše otroke, so bili preprosto čudoviti."

Foto: Guliverimage

S scenografom in režiserjem Bojem Welchem sta se spoznala na snemanju filma Beetlejuice leta 1988. Poročila sta se leta 1992 in imela sta dva sinova, Matthewa in Luka.