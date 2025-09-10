Marmuš vprašljiv za nedeljski derbi s Šeškovim Unitedom

Egiptovski nogometni reprezentant Omar Marmuš si je med kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo poškodoval kolenske vezi. Šestindvajsetletni napadalec je vprašljiv za nastop v dresu Manchester Cityja, ki ga vodi španski strokovnjak Pep Guardiola, za nedeljski derbi proti Manchester Unitedu Benjamina Šeška v angleški premier league.

Omar Marmuš je bil prisiljen zapustiti igrišče v deveti minuti kvalifikacijske tekme za SP leta 2026 med Egiptom in Burkino Faso v Ouagadougouju. Ta se je končala brez golov.

Marmuš se je poškodoval v četrti minuti in je sprva nadaljeval, potem ko so ga oskrbeli na igrišču, preden ga je na zelenici zamenjal Osama Faisal.

🚨 | BRAKING: A video of Omar Marmoush sustaining his knee injury. pic.twitter.com/xzMsBDsENs — City Chief (@City_Chief) September 9, 2025

Fotografijo igralca, ki zapušča igrišče z zdravniki, so objavili na računu X Egiptovske nogometne zveze s pripisom: "Omar Marmuš si je poškodoval kolenske vezi."

Zdravstveno stanje Marmuša, ki je v petek dosegel gol na kvalifikacijski tekmi, v kateri je Egipt z 2:0 premagal Etiopijo v Kairu, bo City preveril pred manchestrskim derbijem.

Egipčan se je januarja iz Frankfurta preselil k Manchester Cityu. S Cityjem je podpisal štiriinpolletno pogodbo, vredno skupaj z dodatki skoraj 75 milijonov evrov.

V najvišji angleški ligi je bil v kadru Cityja ob porazih proti Tottenhamu in Brightonu, potem ko je v zmagi proti Wolvesom s 4:0 vstopil kot rezerva. Marmuš je za City dosegel osem golov na 28 tekmah.

Ekipa Pepa Guardiole bo v nedeljo na stadionu Etihad gostila mestne tekmece Manchester United.

