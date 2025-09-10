Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
10. 9. 2025,
10.42

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
kvalifikacije za svetovno prvenstvo Egipt Omar Marmuš

Sreda, 10. 9. 2025, 10.42

37 minut

Marmuš vprašljiv za nedeljski derbi s Šeškovim Unitedom

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Omar Marmoush | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Egiptovski nogometni reprezentant Omar Marmuš si je med kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo poškodoval kolenske vezi. Šestindvajsetletni napadalec je vprašljiv za nastop v dresu Manchester Cityja, ki ga vodi španski strokovnjak Pep Guardiola, za nedeljski derbi proti Manchester Unitedu Benjamina Šeška v angleški premier league.

Omar Marmuš je bil prisiljen zapustiti igrišče v deveti minuti kvalifikacijske tekme za SP leta 2026 med Egiptom in Burkino Faso v Ouagadougouju. Ta se je končala brez golov.

Marmuš se je poškodoval v četrti minuti in je sprva nadaljeval, potem ko so ga oskrbeli na igrišču, preden ga je na zelenici zamenjal Osama Faisal.

Fotografijo igralca, ki zapušča igrišče z zdravniki, so objavili na računu X Egiptovske nogometne zveze s pripisom: "Omar Marmuš si je poškodoval kolenske vezi."

Zdravstveno stanje Marmuša, ki je v petek dosegel gol na kvalifikacijski tekmi, v kateri je Egipt z 2:0 premagal Etiopijo v Kairu, bo City preveril pred manchestrskim derbijem.

Egipčan se je januarja iz Frankfurta preselil k Manchester Cityu. S Cityjem je podpisal štiriinpolletno pogodbo, vredno skupaj z dodatki skoraj 75 milijonov evrov.

V najvišji angleški ligi je bil v kadru Cityja ob porazih proti Tottenhamu in Brightonu, potem ko je v zmagi proti Wolvesom s 4:0 vstopil kot rezerva. Marmuš je za City dosegel osem golov na 28 tekmah.

Ekipa Pepa Guardiole bo v nedeljo na stadionu Etihad gostila mestne tekmece Manchester United.

Preberite še:

Matjaž Kek
Sportal Matjaž Kek prevzel odgovornost za polom in poslal sporočilo igralcem
kvalifikacije za SP slovenska nogometna reprezentanca Jan Oblak Vanja Drkušić
Sportal Jan Oblak pošteno: Bili smo slabi, ni bila prava energija
zbor slovenske reprezentance Matjaž Kek
Sportal Švica trenutno brutalno učinkovita, a Kek ima načrt
Slovenija Švedska
Sportal Kek po dragoceni točki napovedal spremembe
kvalifikacije za svetovno prvenstvo Egipt Omar Marmuš
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.