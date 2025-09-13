Ob debiju Kurtića po vodstvu mrk Olimpije v drugem polčasu

Nogometna karavana se je v osmem krogu prve slovenske lige najprej ustavila v Domžalah, kjer je Olimpija po preobratu z 2:3 izgubila z Radomljani. Prvič po letu 2010 je v domačem prvenstvu zaigral novopečeni zmaj Jasmin Kurtić. Ob 20.15 je čas za štajersko-prekmurski derbi v Ljudskem vrtu, na katerem vijolice prvič vodi Črnogorec Radomir Đalović. Nedeljski spored se bo začel v Ajdovščini, kjer bo gostoval tretjeuvrščeni Aluminij, nadaljeval na Bonifiki, kjer se bosta v derbiju kroga udarila Koper in stoodstotno Celje, za konec pa bo Bravo v Stožicah pričakal zadnjeuvrščene Domžale, ki jih rešuje povratnik Anton Žlogar.

1. SNL, 8. krog:

Sobota, 13. september:

Zmaj Jasmin Kurtić prvič po 15 letih

Začelo se je v mestu ob Kamniški Bistrici, kjer so zmaji skušali upravičiti vlogo favorita proti Radomljam. Mlinarji so padli v rezultatsko krizo, trener Jugoslav Trenčovski pa je ostal brez najboljšega strelca Mateja Malenška. Odšel je tudi Nino Vukasović. Zmaga na nedavnem večnem derbiju (1:0) je v zmajevo gnezdo vnesla pozitivno energijo, trener Erwin van de Looi pa skuša graditi boljše nadaljevanje. V zvezni vrsti Olimpije se je sicer zgodila sprememba. Namesto Petra Agbe, ki je s prestopom napolnil klubsko blagajno, zdaj Olimpija stavi na veterana Jasmina Kurtića. Začel je na klopi, a vstopil sredi drugega polčasa. Izkušeni (nekdanji) reprezentant, ki je za Slovenijo zbral kar 96 nastopov, pri 36 letih še ni rekel zadnje. To je bil njegov prvi nastop v 1. SNL po skoraj 15 letih. Nazadnje je 27. novembra 2010 igral za Gorico proti Nafti (1:0), nato pa ga je pot ponesla v Italijo.

Foto: Aleš Fevžer Prvi polčas je pripadel Olimpiji, zadela sta Ivan Durdov in z 11 metrov Diogo Pinto. Razmerje v strelih proti golu je bilo 6:0. Po glavnem odmoru pa je sledila povsem druga zgodba: Radomljani so začeli napadati, gostje pa niso več pokazali veliko. Po dveh podajah zelo razigranega Andreja Pogačarja sta za izenačenje na 2:2 zadela Nikola Jojić in Jaša Martinčič. Pa bi domači lahko dali še kakšen gol več. In so ga v 83. minuti res. Za vodstvo in zmago s 3:2 je zadel Ognjen Gnjatić. V drugem polčasu je bilo razmerje v strelih 7:2 za Radomlje, je pa v sodnikovem dodatku prvič v novem dresu streljal Kurtić.

Radomljani so po nekaj slabših rezultatih dosegli odmevno zmago proti Olimpiji. Foto: Aleš Fevžer

Ognjeni krst Đalovića v 1. SNL

V Ljudskem vrtu v štajersko-prekmurskem derbiju igrata Maribor in Mura. To je ognjeni krst 42-letnega Radomirja Đalovića na klopi vijolic, kjer je nasledil "dežurnega gasilca" Radovana Karanovića. Donedavni trener Rijeke, ki prihaja iz Črne gore, je napravil dober vtis na vodstvo kluba. Mariborčani verjamejo, da bi lahko izboljšal rezultate vijolic in jih vrnil v boj za naslov prvaka. Za zdaj ne kaže najbolje, Celjani vodijo že za deset točk.

Črnogorski strokovnjak Radomir Đalović je v prejšnji sezoni popeljal Rijeko na Hrvaškem do dvojne krone. Foto: Jure Banfi

"Maribor bomo vrnili tja, kamor spada," je napovedal novi trener Maribora, ki je z vijolicami sklenil dveletno pogodbo. "Deset točk pomeni veliko razliko, a je do konca sezone še veliko tekem. Še trikrat bomo igrali s Celjem in še bo veliko dejavnikov, ki bodo odločali o tem, kdo bo prvak. Naše upanje ostaja," je pred tekmo dejal prvi mož kluba Turek Acun Ilicali, ki je v zadnjih dneh poletnega prestopnega roka pripeljal v Ljudski vrt kopico atraktivnih okrepitev, a glavnina zaradi takšnih in drugačnih razlogov še ne more pomagati Mariboru na zelenici.

Primorje in Aluminij prvič za prvoligaške točke

Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri v prestolnici burje. Primorje bo pričakal Aluminij, ki mu gre na začetku sezone odlično. V spopad zadnjih dveh drugoligaških prvakov v Sloveniji veliko bolj sproščeno vstopajo gostje iz Kidričevega, saj so na lestvici na izjemnem tretjem mestu (13 točk), od Ajdovcev pa so zbrali kar osem točk več. Edina poraza so doživeli proti prvaku Olimpiji in pokalnemu zmagovalcu Celju, nazadnje pa so v slabo voljo spravili tudi Koper, ko je med vratnicama izstopal izkušeni Matjaž Rozman.

Matjaž Rozman se je izkazal v zadnjem krogu pred reprezentančnim premorom na srečanju s Koprom (1:0). Foto: Jure Banfi

Primorje je edino zmago v tej sezoni pozdravilo v uvodnem krogu, nato pa osvojilo le še dve točki. Navijači so pričakovali več, zdaj pa bodo izbranci Milana Anđelkovića poskušali po reprezentančnem premoru popraviti vtis. To bo zgodovinska tekma, saj se bosta Primorje in Aluminij prvič pomerila za prvoligaške točke v obdobju državne samostojnosti.

Prvič po atraktivnem, a tudi burnem finalu pokala

Ob 17.30 se bosta na Bonifiki udarila Koper in Celje. To bo obračun najboljših slovenskih prvoligašev v tej sezoni. Ko sta se nazadnje pomerila, sta v Stožicah igrala finale pokala, ki se je končal z dominanco Celjanov (4:0), žal pa tudi incidentov, pri katerem si je več akterjev privoščilo nešportno obnašanje. Pretiraval je tudi Albert Riera, ki ima s Koprom veliko nerazčiščene preteklosti, tako da na srečanjih s kanarčki, sicer klubom, kjer je kot igralec tudi sklenil bogato igralsko kariero, ne manjka povišanih besed in provokacij. Nazadnje je Riera mojstrsko sestavil in vodil ekipo proti Kopru, zdaj pa bo poskušal na Primorskem nadaljevati sanjski niz in že tako visoko prednost pred zasledovalci še povišati. Celjani bodo lovili osmo zaporedno zmago, s katero bi zadržali stoodstotni izkupiček.

Albert Riera je nazadnje v finalu pokalnega tekmovanja nadigral Celjane in zmagal s 4:0. Foto: Aleš Fevžer

Pri gostiteljih ni več najboljšega strelca Denija Jurića, ki se je preselil na Poljsko. V Kopru stiskajo pesti, da se bo kmalu vrnil na zelenico njegov starejši brat Tomi Jurić, ki ga v dresu kanarčkov tudi krasi dobra strelska statistika. Kaj glede zadetkov, priložnosti in napadalne igre povedati šele o Celju? Na sedmih tekmah so osvojil 21 točk in dosegli kar 24 zadetkov. Na tekmo tako dosegajo krepko več kot tri gole, hkrati pa imajo jekleno obrambo, saj so do zdaj, na vratih navdušuje mladi Žan-Luk Leban, prejeli le štiri gole.

Pri Celjanih blesti prvi strelec 1. SNL Franko Kovačević. Če bi zadržal takšno povprečje, bi končal sezono pri 36 golih in poskrbel za nov rekord. V 1. SNL bi lahko po nekaj letih zaigral Rudi Požeg Vancaš, ki je nazadnje v Sloveniji nosil prav dres Kopra, lahko pa bi tudi debitirala beloruski napadalec Vitalij Lisakovič in hrvaški bočni branilec Nino Vukasović.

Afričan blesti pri Bravu, Žlogar rešuje Domžale

Za zadnje dejanje 8. kroga bosta v nedeljo zvečer v Stožicah poskrbela Bravo in Domžale. Mladi ljubljanski klub, ki se lahko pohvali s tem, da ga v 1. SNL neprekinjeno vodi isti trener najdlje izmed vseh, bo poskušal upravičiti vlogo favorita. Šiškarji, ki nastopajo v Stožicah (občina Bežigrad), trenirajo pa na Svobodi (občina Vič), so v tej sezoni zbrali že deset točk. Na zadnji tekmi je v napadu blestel Afričan Venuste Baboula, ki je proti Radomljanom prispeval tri zadetke in podajo, skupno pa je s šestimi goli drugi najboljši strelec tekmovanja.

Venuste Baboula, 27-letni reprezentant Srednjeafriške republike, je v odlični strelski formi. Foto: Jure Banfi

Zgolj Baboula je v tej sezoni dosegel več zadetkov kot vsi nogometaši Domžal skupaj (pet). Po novih spremembah, kar zadeva morebitne prihode in odhode tujih investitorjev, je Domžalčane prevzel Anton Žlogar. Nekdanji slovenski reprezentant je pred nekaj meseci rešil rumeno družino pred izpadom iz druge lige, zdaj pa se vrača na vroči stolček, kjer bo poskušal prebroditi najhujšo rezultatsko krizo, odkar nastopajo Domžale v prvi ligi. Po sedmih tekmah so še vedno brez točke. Vodstvo je zato v zaključku poletnega prestopnega roka pripeljalo ogromno novincev, pred Žlogarjem pa je zelo zahtevna naloga.

Nedelja, 14. september:

