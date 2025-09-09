Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
9. 9. 2025,
11.00

Jan Petek

Torek, 9. 9. 2025, 11.00

Jan Petek bo kariero nadaljeval v Savdski Arabiji

Jan Petek

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mladi slovenski nogometni vratar Jan Petek se seli v Savdsko Arabijo. Kot so sporočili iz prvoligaša Aluminija, se 19-letnik proti plačilu odškodnine seli k savdskemu prvoligašu Al Rijadu.

Petek se je Aluminiju pridružil v selekcijo starejših dečkov, zelo zgodaj pa debitiral tudi za člansko ekipo rdeče-belih. Prvi uradni nastop za člane je vknjižil 1. oktobra 2023, ko je z izjemno predstavo zaustavil ekipo Maribora ob zmagi Aluminija z 1:0. Za člansko ekipo je zbral 22 nastopov, ob tem pa svojo mrežo zaklenil kar devetkrat.

V lanski sezoni je z nekaj izjemnimi obrambami Aluminiju ključno pomagal do naslova drugoligaškega prvaka, so zapisali pri Aluminiju in dodali, da si je z dobrimi predstavami v rdeče-belem dresu prislužil tudi vpoklic selektorja reprezentance do 19 let.

