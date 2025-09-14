Danes bo znan novi evropski košarkarski prvak. Špance bodo nasledili ali Nemci ali Turki, ki se bodo v finalu pomerili ob 20. uri. Nemci bodo v finalu igrali tretjič in lovili drugi naslov po letu 1993, Turki pa po letu 2001, ko so morali sredi Istanbula priznati premoč ZR Jugoslaviji, drugič igrajo v finalu. Še pred tem bo ob 16. uri tekma za bron med Grki in Finci. Podelili bodo tudi nagrade EP, med nagrajenci gre pričakovati tudi Luko Dončića.

Tako Nemci kot Turki na tem evropskem prvenstvu še niso izgubili, tako da se bosta v finalu drugič v tem stoletju na EP pomerili ekipi, ki sta pred finalom še neporaženi. Nazadnje se je to zgodilo 2003 v Stockholmu, kjer je bila na koncu Litva boljša od Španije.

Bodo Turki prvič evropski prvaki? Foto: Reuters

Turčija se je v polfinalu znesla nad Grčijo, slovenska krvnica v četrtfinalu Nemčija pa je bila v polfinalu boljša od Finske.

Še pred finalom bo pestro v boju za bron. Grčija ima pet medalj z evropskih prvenstev, zadnjo, bronasto, pa je osvojila 2009 v Katovicah, ko je bila boljša od Slovenije s 57:56. Finska bo prvič v zgodovini igrala tekmo za medaljo na velikih tekmovanjih.

Luka Dončić je prvi strelec prvenstva. Foto: Guliverimage

Zadnji dan EP bodo znani tudi najboljši posamezniki turnirja. Luka Dončić bo s povprečjem 34,7 točke na tekmo zanesljivo prvi strelec prvenstva, verjetno pa bo dobil tudi mesto v peterki prvenstva. Dončić je bil prvi strelec tudi zadnjega svetovnega prvenstva v Manili 2023, na štirih velikih tekmovanjih, ki se jih je do zdaj udeležil s Slovenijo, pa je bil trikrat izbran v prvo peterko – EP 2017, OI 2021 in SP 2023. Med nagrajenci ni bil le na EuroBasketu 2022.

EuroBasket 2025, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 14. september: