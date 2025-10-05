V živo: nova rapsodija evropskega Celja in vročega Hrvata?

Končuje se pester konec tedna na slovenskih prvoligaških zelenicah. Nedelja se je začela z zmago Primorja na primorskem spopadu v Ajdovščini s Koprom (2:1), sklenila pa se bo z gostovanjem vodilnih Celjanov v Domžalah pri Radomljanih. Varovanci Alberta Riere so v četrtek navdušili proti atenskemu AEK (3:1), proti mlinarjem pa želijo nadaljevati niz nepremagljivosti in ga, to bi bil nov presežek v slovenskem nogometu, kot prvi ohraniti vse do konca sezone. Maribor je pod taktirko novega trenerja Feđe Dudića z 2:0 ugnal zadnjeuvrščene Domžale. Bravo je v Murski Soboti po golu v sodnikovem dodatku izvlekel točko proti Muri (1:1), Olimpija in Aluminij sta se v petek razšla z 1:1, gostje pa so pokvarili praznik navijaški skupini Green Dragons.

Celjani po evropski pravljici razkrili drzen cilj v 1. SNL

V sklepnem dejanju 11. kroga se v Domžalah merita Radomlje in Celje, to pa je tudi srečanje, še kako zanimiv selektorju Matjažu Keku. V vrstah vodilnih in še vedno neporaženih Celjanov namreč nastopajo kar trije vpoklicani reprezentanti za oktobrsko akcijo proti Kosovu in Švici. To so kapetan Celja Žan Karničnik, krilni napadalec Danijel Šturm in mladi vratar Žan Luk Leban, ki so v četrtek pomagali slovenskim pokalnim zmagovalcem do odmevne evropske zmage nad grškim velikanom AEK Atene (3:1), kar tri zadetke pa je prispeval najboljši strelec 1. SNL Franko Kovačević.

Trener Albert Riera je izpostavil cilj, da bi Celjani do konca sezone v domačem prvenstvu ostali neporaženi. Novo zmago pri mlinarjih lovi z malce premešano postavo, v kateri je priložnost dobilo kar nekaj igralcev, ki v četrtek proti AEK niso igrali od prve minute. Šturm se je preselil na klop, od prve minute igra Rudi Požeg Vancaš.

Na prvoligaški lestvici kraljuje Celje. Je tudi edini prvoligaški klub, ki ima v rubriki zmag, remijev oziroma porazov še ničlo. Še vedno je namreč nepremagan. Foto: Jure Banfi

Gostitelji imajo tako dodaten motiv, da postanejo prvi, ki bi v tej sezoni v 1. SNL premagal Rierovo četo. Primorskima kluboma, Kopru (od 3:0 do 3:3) in Primorju (od 2:0 do 2:3), bi skoraj uspelo. Kako se bo proti razigranim in samozavestnim Celjanom zoperstavila obramba mlinarjev?

Pri gostih manjka Španec Juanjo Nieto, ki je v petek dopolnil 31 let. Celjani so izraziti favoriti, v tej sezoni so že premagali Radomljane doma z 2:0, takrat sta v polno merila Danijel Šturm in Šved Amonachi Chidi – zadnji se je nato odpravil na posojo v BiH k Sarajevu. Takrat Celjanov zaradi kazni ob igrišču ni mogel voditi trener Albert Riera, tokrat pa bo Španec zavzeto na delu na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer bo skušal ohraniti ogromno dvomestno prednost pred vsemi zasledovalci in postaviti piko na i imenitnemu tednu, v katerem so premagali tudi sloviti AEK.

V Ajdovščini zmaga ostala doma

Nedeljski spored 1. SNL se je začel s primorskim spopadom v Ajdovščini. Primorje je v prestolnici burje izkoristilo prednost domačega igrišča in premagalo Koper (2:1). Zmaga je tako ostala doma, izbranci Milana Anđelkovića pa so se Koprčanom oddolžili za julijski poraz na Bonifiki.

Ajdovce, ki so pogrešali najboljšega strelca Rogerja Murilla, je v vodstvo v 28. minuti popeljal Nigerijec Ishaq Rafiu. Gostje, ki so že po 15 minutah ostali brez poškodovanega Brazilca Felipeja Curcia, so v drugi polčas vstopili s tremi novimi igralci. Koprčani so naskakovali izenačenje, kar nekaj priložnosti je zapravil Tomi Jurić, nato pa se je v 58. minuti še drugič na tekmi zatresla njihova mreža.

Ajdovci so se s tretjo zmago v tej sezoni okrepili na osmem mestu. Foto: Aleš Fevžer

Sinove burje je v vodstvo z 2:0 popeljal Elian Demirović, le tri minute pozneje pa so se Koprčani znašli v dodatnih težavah, saj je moral zaradi rdečega kartona predčasno pod prho Francoz Brice Negouai (namerno je brcnil Maja Fogca). Kanarčki so nadaljevali z igralcem manj in v 76. minuti prek mladega reprezentanta Lea Rimca prišli do častnega zadetka (1:2).

Koper ne more biti zadovoljen z zadnjimi rezultati. Če bi dosegal boljše, bi se zasidral na drugem mestu in bil najbližji zasledovalec Celjanov, tako pa je šele na četrtem mestu, točkovno izenačen z Olimpijo in Aluminijem. Slaviša Stojanović na zadnjih štirih tekmah ne more biti zadovoljen s trdnostjo obrambe, mreža Metoda Jurharja se je zatresla kar desetkkrat. Koprski obrambi do boljših rezultatov ni pomagal niti prvi nastop srbskega novinca Filipa Damjanovića.

Uspešen ognjeni krst novega trenerja Maribora

Feđa Dudić, že četrti trener Maribora v tej sezoni, je svojo pot na klopi štajerskega kluba začel z zmago. Ta je pred dnevi ob imenovanju obljubil "napadalno igro z nadzorovano obrambo, brez divjanja na igrišču". Del tega so navijači lahko pospremili ob slavju proti zadnjeuvrščenim Domžalam. Te so v prejšnjem krogu vpisale prvo zmago v sezoni, proti Mariboru pa so v ligi dobile le eno od zadnjih 12 tekem. Mariborčani so se z novimi tremi točkami prebili na drugo mesto lestvice.

Maribor je zmagal s 3:0. Foto: Jure Banfi

Mariborčani so povedli v 13. minuti, med strelce se je vpisal Jan Repas, potem ko je iz bližine v mrežo potisnil žogo, ki jo je gostujoči vratar Benjamin Matičič slabo odbil.

Maribor je prvič vodil Feđa Dudić. Foto: Jure Banfi Je pa moral novi strateg Maribora Feđa Dudić že po pol ure opraviti prvo menjavo, saj se je poškodoval Čedomir Bumbić. Toda to ni zmedlo domačih, ki so v 35. minuti podvojili prednost po sodelovanju igralcev, ki sta se nedavno sprla na treningu. Po podaji Benjamina Tetteha z leve strani je z glavo zadel Omar Rekik.

V 81. minuti je za 3:0 zadel še Orphe Mbina, ki je z glavo zadel za 3:0 le nekaj sekund po vstopu v igro, unovčil je podaji Sheyija Oja z desne strani. Za nameček je v 90. minuti drugi rumeni karton dobil še Abraham Nwankwo po prekršku nad Ojom, tako da so Domžale končale tekmo z igralcem manj.

Bravo do točke v sodnikovem dodatku

Izbranci Darjana Slavica so gostili Bravo, pred tem krogom drugega s prvenstvene lestvice, in bili proti zahtevnemu tekmecu na pragu prve zmage po petih krogih. Toda v sodniškem dodatku jim je poln plen preprečil nekdanji soigralec Sandi Nuhanović. Ekipa Aleša Arnola je neporažena pet tekem, Mura, ki je Šiškarje nazadnje premagala novembra 2022, pa še naprej zaseda predzadnje mesto.

Mura in Bravo sta se razšla z remijem. Foto: Jure Banfi

Mura je povedal v 52. minuti, ko je zadel Borna Proleta. Ta je z glavo iz bližine unovčil podajo Roberta Murića iz kota z desne strani za domače vodstvo. Ko se je že zdelo, da bodo domači le prišli do tako želene zmage, pa jim je to preprečil njihov nekdanji član Sandi Nuhanović. Ta se je nenadoma odločil za strel z več kot 20 metrov z leve strani, žogo pa v loku poslal čez "prenizkega" Dermastijo za 1:1.

Brez zmagovalca ob slavju Green Dragonsov

Obračun Olimpije in Aluminija se je začel z nekajminutno zamudo, saj je domača navijaška skupina Green Dragons ob svojem 37. rojstnem dnevu pripravila pirotehnični vložek in zadimila prizorišče. Dvoboj ekip, ki sta skoraj povsem izenačeni na sredini lestvice, se je končal z delitvijo točk, čeprav je imela Olimpija dve tretjini žogo v posesti in štirikrat več strelov (16-4). Olimpija, ki je tako pod Federicom Bessonejem po dveh zmagah vpisala remi, in Aluminij sta zdaj pri 17 točkah, toliko jih imajo še tri ekipe pred njima, vodilno Celje pa ima kar 11 točk več.

V Stožicah ni bilo zmagovalca. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija je v Stožicah povedla že v deveti minuti. Ivan Durdov je prišel najprej do strela s 13 metrov, a so gosti blokirali, žoga pa se je spet odbila do domačega napadalca, ki je v drugo le zadel za 1:0 in svoj peti gol sezone. Le zunanji del mreže je v 41. minuti zadel Mitrovski, takoj v nasprotnem protinapadu pa je Aluminij izenačil. Behar Feta je ob Joštu Urbančiču prišel do strela z roba kazenskega prostora in matiral dotlej nezaposlenega Matevža Dajčarja.

Kljub desetminutnemu sodniškemu dodatku zaradi nove "pirotehnične" prekinitve ekipama ni več uspelo resneje ogroziti tekmeca, tako da sta se razšli z delitvijo plena.

