Kakšen štart in vožnja Jana Pancarja! Sloveniji se nasmiha zgodovinski uspeh.

Proga Ironman v ameriški zvezni državi Indiana gosti zadnje dejanje letošnje sezone v motokrosu. Prvo vožnjo (MXGP in MX2) je dobil Avstralec Jett Lawrence, drugi je bil Belgijec Lucas Coenen in tretji Tim Gajser. Jaka Peklaj je končal na 33. mestu. V drugi vožnji je zmagal Avstralec Hunter Lawrence, drugi je bil Japonec Joe Shimoda in tretji po štartu in vožnji, ki je navdušila vse, Jan Pancar. Jaka Peklaj je bil po kazni 37. Slovenija je pred finalno vožnjo (22.08), ko bosta dirkala Gajser in Pancar, na osmem mestu in ima možnosti celo za peto mesto, kar bi bil najboljši dosežek v zgodovini.

Pokal narodov v motokrosu (MXoN), vrstni red po drugi vožnji:



1. Avstralija 30 točk

2. ZDA 31

3. Francija 33

4. Belgija 47

5. Italija 55

6. Španija 64

7. Latvija 74

8. Slovenija 84

9. Švedska 93

10. Južna Afrika 93

Prva vožnja Avstralcu Jettu Lawrenceu, Gajser tretji

Jett Lawrence je dokazal, zakaj je ameriški prvak. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Štart prve vožnje (vozniki MXGP in MX2) je dobil Belgijec Lucas Coenen, a je bil Avstralec Jett Lawrence že nekaj zavojev pozneje pred njim. Na tretjem mestu je vozil Tim Gajser, na četrtem pa aktualni svetovni prvak Francoz Romain Febvre. Ta je dva kroga pozneje naredil manjšo napako in prehitel ga je Američan Eli Tomac. Sta pa v prvem zavoju padla oba Nemca Ken Roczen in svetovni prvak MX2 Simon Längenfelder, ki je potreboval zdravniško pomoč. Zanj je bilo dirke konec. Ena reprezentanca pa je še pred štartom izpadla iz boja za zmagovalni balkon, Nizozemska, saj Glenn Coldenhoff po grdem padcu na sobotnih kvalifikacija sploh ni štartal (bolečine v hrbtu). Nizozemska je že tako pogrešala Jeffreyja Herlingsa, ki je nastop na MXoN odpovedal.

V zadnjih krogih je Gajser bil tesno bitko s Tomacom in jo tudi dobil! Končala sta 18 sekund za zmagovalcem vožnje Jettom Lawrenceom, ki je bil v cilju samo sedem sekund pred Lucasom Coenenom. Drugemu Belgijcu Sachi Coenenu se je nasmihalo 11. mesto, s čimer bi Belgija povedla, a se je v zadnjem krogu zapletel z Američanom Justinom Cooperjem. Krog zaostanka je zanj pomenil 20. mesto. Jaka Peklaj je po padcu sredi vožnje nazadoval na začelje, a bil v cilju z dvema krogoma zaostanka na 33. mestu. Po prvi vožnji sta tako s 14 točkami vodili ZDA in Francija, tretja Avstralija jih je imela 16. Slovenija je bila pri 36 točkah (osmo mesto), za Švedsko in Švico, ki ju lahko premaga. Italija je bila deveta, saj je devetkratni svetovni prvak Antonio Cairoli po slabem štartu osvojil samo 25. mesto.

MXoN, prva vožnja (MXGP + MX2):



1. Jett Lawarence (Avstralija)

2. Lucas Coenen (Belgija)

3. Tim Gajser (Slovenija)

4. Eli Tomac (ZDA)

5. Romain Febvre (Francija)

6. Ruben Fernandez (Španija)

…

33. Jaka Peklaj (Slovenija)

Druga vožnja Hunterju Lawrenceu, Pancar tretji

Jan Pancar Foto: Aleš Fevžer Na začetku druge vožnje smo bili Slovenci na nogah. Jan Pancar je izvrstno potegnil z rampe, v prvi zavoj zapeljal po notranji liniji in nato iz drugega na prvo mesto! Nekaj zavojev pozneje ga je sicer prehitel Avstralec Hunter Lawrence, a je Jan uspešno odbil napade Švicarja Valentina Guilloda, ki je pozneje popustil. Zatem sta Janu začela pretiti Američan RJ Hampshire in odlični Japonec, ki dirka v ZDA, Joe Shimoda. Sredi vožnje so vsi štirje naredili manjše napake, Shimoda je prišel pred Pancarja. Štiri kroge pred ciljem je začel Slovenca napadati Hampshire. Jan je gledal nazaj, nato pa v zavoju ob boksih Američanu zaprl linijo, da je ta padel in celo izgubil mesto proti Belgijcu Liamu Evertsu.

Kljub še enemu padcu je Hunter Lawrence vožnjo gladko dobil, pet sekund pred Shimodo in 12 pred Pancarjem. Everts je bil četrti, Francoz Maxime Renaux peti, Hampshire pa po še enem padcu sedmi. Znova sta razočarala druga voznika Avstralije in Belgije, Webster je bil 13. in Sacha Coenen 21. Peklaj je bil v cilju kot 31. (krajšanje zavoja), a je dobil kazen in nazadoval na 37. mesto. Avstralija je po drugi vožnji prevzela vodstvo, točko pred ZDA in dve pred Francijo. Slovenija je bila osma, a z zavedanjem, da se bo brisal najslabši rezultat.

MXoN, druga vožnja (MXOpen + MX2):



1. Hunter Lawrence (Avstralija)

2. Joe Shimoda (Japonska)

3. Jan Pancar (Slovenija)

4. Liam Everts (Belgija)

5. Maxime Renaux (Francija)

6. Andrea Bonacorsi (Italija)

…

37. Jaka Peklaj (Slovenija)

Tekmovanje je sestavljeno iz treh voženj; v vsaki se pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP + MXOpen, MXGP + MX2, MX2 + MXOpen). Za končni rezultat reprezentance šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta.