Žaler do zmage na sedmi dirki DP v motokrosu

Žan Žaler je zmagovalec odprtega razreda na sedmi dirki državnega prvenstva v motokrosu, ki je v zahtevnih pogojih potekala na radizelski progi, je v sporočilu za javnost zapisala Avto-moto zveza Slovenije. V razredu MX2 je bil najboljši Tilen Demšič, v MX125 pa Val Slavec.

Organizatorji AMD Orehova vas so v pripravo proge vložili veliko truda in dela, so zapisali pri krovni zvezi. Kljub obetavni vremenski napovedi je v noči s sobote na nedeljo padlo kar nekaj dežja in v nedeljo zjutraj je tekmovalce pričakala zelo zahtevna proga.

Po dogovoru organizatorja in tekmovalcev se je zato nekoliko spremenil urnik. Vozniki so zjutraj opravili uradne treninge, na katerih so lovili čim boljše čase in s tem možnost izbire boljšega položaja na startni rampi.

V odprtem razredu je prvo vožnjo dobil Denis Jakša, drugi pa je bil Žan Žaler. V drugi vožnji je slednji prepričljivo slavil pred Jakšo in si zagotovil zmago v najmočnejšem razredu. Tretji je bil v obeh vožnjah Miha Bubnič.

V razredu MX2 je zmaga pripadla Tilnu Demšiču. Ta je prvo vožnjo končal na tretjem mestu, v drugo pa je slavil, potem ko je imel na progi veliko težav Alen Gajser. Ta je slavil v prvo in bil v drugi vožnji tretji. Do dveh drugih mest in skupno tretjega je prišel Hrvat Šimun Ivandić.

V seštevku obeh voženj v razredu MX 125 je bil najboljši Slavec, ki je bil prvi in drugi. Drugo mesto je pripadlo Timoteju Žafranu, tretje pa Hrvatu Aneju Selku.

V razredu MX 85 je bil najboljši Alex Novak, med mlajšimi veterani (nad 40 let) je slavil Borut Koščak, med starejšimi (nad 50 let) pa Leon Ferš.

Osma dirka DP bo na sporedu v nedeljo, 12. oktobra, na progi Prilipe. Organizirali jo bodo člani AMD Brežice.