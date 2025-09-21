V Mačkovcih najboljša Vrh in Žaler

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
11.57

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

motokros DP | Foto Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Na sobotni dirki državnega prvenstva v motokrosu v Mačkovcih sta v najmočnejših razredih MX2 in MX open zmagala Miha Vrh in Žan Žaler, so sporočili iz krovne zveze AMZS. Na istem prizorišču bo danes še ena preizkušnja za DP.

Motokrosisti so se po nekaj odpovedanih in prestavljenih dirkah za domače prvenstvo v Mačkovcih spet zbrali po štirih mesecih premora. Na dirki v organizaciji AMD Štefan Kovač Murska Sobota so v najmočnejših razredih MX125, MX2 in MX open vozili skupaj.

V kategoriji MX125 je zmagal Lukas Osek, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. Drugi je bil Avstrijec Manuel Lackner, ki je bil v obeh vožnjah drugi, tretje mesto pa si je privozil Val Slavec, dvakrat tretji v obeh vožnjah.

V kategoriji MX2 je prvo mesto na odru za zmagovalce zasedel Miha Vrh. Drugo mesto je pripadlo Hrvatu Šimunu Ivandiću, tretji pa je bil Alen Gajser.

V razredu MX open pa si je zmago pripeljal Žan Žaler, na drugem mestu je na zmagovalnem odru stal avstrijski voznik Michael Lackner, tretje mesto pa je osvojil Miha Bubnič.

Žan Žaler Miha Vrh motokros
