Združenje gorskih vodnikov Slovenije združuje več kot 80 gorskih vodnikov. Od tega jih okrog 50 gorsko vodništvo opravlja kot občasno dejavnost ali kot zaposlitev za poln delovni čas.

Delo se je ustavilo dobesedno čez noč

"Tako kot vsi delavci na področju turizma in izobraževanja tudi poklicni gorski vodniki zelo čutimo posledice pandemije. Skoraj čez noč se nam je ustavilo delo, tako doma kot v tujini," drastično spremembo pri zanimanju za storitve gorskih vodnikov opisuje gorski vodnik z licenco IFMGA Peter Jeromel.

Pravi, da se je število tujih in domačih gostov drastično zmanjšalo že takoj na koncu koledarske zime, ko imajo gorski vodniki običajno veliko dela z vodenjem turnega smučanja tako doma kot v tujini, trend pa se je nadaljeval skozi vso pomlad in se nadaljuje tudi v poletje.

Foto: osebni arhiv

Vsaj 80-odstotni upad tujih gostov

"Z gotovostjo lahko trdimo, da je upad tujih gostov vsaj 80-odstoten v primerjavi s preteklima dvema letoma," meni Jeromel. Tudi drugje ni nič drugače.

"Tisti, ki precej svojega dela opravljamo tudi v tujini s tujimi gosti, prav tako opažamo odpovedi rezervacij tako agencij kot tudi posameznikov, tako da lahko rečemo, da je vpliv pandemije na naše delo ogromen, če že ne katastrofalen.

Posledice pandemije občutimo tako doma kot v tujini, doma tako, da pri nas ta trenutek ni veliko tujih gostov, posebej Angležev, Američanov ter preostalih gostov, ki v Slovenijo pripotujejo iz bolj oddaljenih držav. V tujini pa agencije ali podjetja, za katera delamo, prav tako nimajo veliko povpraševanja, zato tudi ne potrebujejo naših storitev."

Foto: osebni arhiv

Pri Združenju gorskih vodnikov si prizadevajo, da bi upadanje zanimanja za njihove storitve vendarle zaustavili ali celo obrnili v pozitivno smer.

"Pri Združenju in posamezniki vlagamo precej časa in sredstev v reklamo in oglaševanje, da se približamo domačim gostom in pri njih vzbudimo več zanimanja za naše storitve. Ali bo to kaj pripomoglo k izboljšanju trenutnega položaja, se bo videlo jeseni, ko se konča glavna turistična sezona.

Stanje se trenutno malenkostno izboljšuje, vendar je dela še vedno zgolj od 15 do 25 odstotkov, če ga primerjamo s prejšnjimi leti," meni sogovornik iz Združenja, kjer že od vsega začetka pandemije budno spremljajo razmere in svojim članom ponujajo pomoč v okviru zmožnosti združenja.

"Tako smo na primer svojim članom posredovali navodila, kako se prijaviti za državno denarno pomoč, izdelali smo Priporočila, kako delati v času pandemije in kakšne ukrepe je treba izvajati, pripravili smo več promocijskih akcij, tudi junijska številka Planinskega vestnika je bila posvečena gorskemu vodništvu, posneli smo promocijski film, ki bo kmalu dokončan, izdelali smo oglasne plakate in podobno, vse to z namenom čim bolj pomagati našim članom v teh nepredvidenih razmerah."

Vodniki so vajeni prilaganja različnim razmeram

Jeromen napoveduje, da bo obdobje novega koronavirusa tako kot naša vsakdanja življenja spremenilo tudi njihovo delo.

"Spoznavamo, kako ranljivo je naše področje dela, tudi turizma, ter medsebojnih odnosov. Koliko bo omejitev in kakšne bodo, bo pokazala prihodnost.

Gorski vodniki moramo biti pri svojem delu prilagodljivi, znati se moramo odzvati na vse razmere, ki se lahko pojavijo v nepredvidljivem in zahtevnem gorskem svetu, zato mislim, da se bomo lahko prilagodili na morebitne omejitve in spremembe, saj je to v naravi našega dela," ohranja optimizem Jeromel.

Kaj delajo gorski vodniki, če ni klasičnega dela zanje? "Počnemo vse, kar trenutno sploh lahko – ponujamo možnost izposoje koles in plezalne opreme, organiziramo tečaje plezanja po feratah," nam je povedal gorski vodnik in reševalec Gregor Kofler iz agencije Kofler Sports v Mojstrani, kjer v primerjavi z lansko sezono beležijo kar 95-odstotni upad tujih gostov. Sportal Slovenci, ki so odraščali s planinstvom zlahka na Triglav, kaj pa tujci? #intervju

Ker so njihove stranke letos skoraj izključno Slovenci, iščejo možnosti, kako jim stopiti naproti. Tako ponujajo kombi prevoze, pripravljajo pa tudi gorskokolesarski kamp in razmišljajo o možnosti organiziranja trekinga za slovenske ljubitelje narave. Ker so njihove stranke letos skoraj izključno Slovenci, iščejo možnosti, kako jim stopiti naproti. Tako ponujajo kombi prevoze, pripravljajo pa tudi gorskokolesarski kamp in razmišljajo o možnosti organiziranja trekinga za slovenske ljubitelje narave.

Preberite še: