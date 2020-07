Večerja pod zvezdami, kakršne v slovenskih gorah še ni bilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planšariji Dolga njiva so zadnjo junijsko soboto pripravili poseben kulinarični večer, ki se ga ne bi sramovali niti v najbolj imenitnih restavracijah. Foto: Peter Podobnik

Na Planšariji Dolga njiva pod obrobjem gorske verige Košuta v Karavankah na nadmorski višini 1400 metrov so zadnjo junijsko soboto izpeljali prav poseben kulinarični večer, popestren s petimi hodi planšarske hrane s pridihom modernosti. Za oblikovanje jedilnika je poskrbel sin oskrbnika planšarije Matjaža Kleindiensta Matic Kleindienst, ki je prevzel tudi vlogo glavnega kuharja, pri vsem pa mu je bila v veliko pomoč tudi sestra Teja.

Planšarijo Dolga njiva smo v sklopu rubrike Življenje z gorami na našem portalu predstavili že lani (video si lahko ogledate v nadaljevanju). Gre za priljubljeno izletniško točko pod Košuto, ki je pogosto cilj pohodniških družin ali pa izhodiščna točka za vzpon na Košutnikov turn in podobno.

Video in montaža: Jan Lukanović

Na planšariji so se tokrat odločili, da se ljubiteljem gora predstavijo na drugačen način, s posebno večerjo pod zvezdami s petimi hodi pristne planšarske hrane, ki so ji dodali pridih modernosti. Od hladne predjedi, juhe, tople predjedi, glavne jed pa vse do sladice.

Foto: Peter Podobnik

Foto: Peter Podobnik

Ideja o drugačnem kulinaričnem doživetju je zorela že nekaj let, letos pa končno doživela tudi njeno uresničitev.

Sin oskrbnika planšarije Matic Kleindienst, sicer gostinec, je bil zadolžen za oblikovanje jedilnika, prevzel pa je tudi vlogo glavnega kuharja. Jedilnik je oblikoval s ciljem, da domačo hrano in pridelke iz planine prevede v lične in okusne krožnike, tako kot to počnejo v najbolj prepoznavnih restavracijah.

Matic Kleindienst je poskrbel za pripravo jedilnika, kjer ga je vodila želja, da domačo hrano in pridelke iz planine prevede v lične in okusne krožnike, tako kot to počnejo v najbolj prepoznavnih restavracijah, sestra Teja pa mu je pomagala pri uresničevanju njegove vizije. Foto: Peter Podobnik

Gamsova juha z mesnim cmočkom. Foto: Peter Podobnik

Ajdovi krapi, nadevani s pastirsko skuto in popečeno slanino krškopoljskega prašiča z ocvirkovo zabelo. Foto: Peter Podobnik

Telečja rulada z jurčkovim nadevom, zelenjavnim štrukljem in omako iz materine dušice. Foto: Peter Podobnik

Mousse iz kislega mleka v omaki gozdne jagode s polnozrnatimi ajdovimi hrustljavčki. Foto: Peter Podobnik

Foto: Peter Podobnik

Zaradi pozitivnih odzivov in povpraševanja bodo na Planšariji Dolga njiva 25. julija kulinarični večer ponovili.

