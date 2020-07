Predlogi za družinske izlete po Sloveniji

Se odpravljate v športno trgovino po kolo zase in za svojega otroka? Pri tem se morate zavedati, da je izbira pravega otroškega kolesa pomembna prav tako, kot je pomembna prava izbira otroških čevljev. Kolo mora biti pravilno izbrano, saj lahko drugače ogroža življenje otroka, ko se ta vozi po cesti.

Kakovostna odrasla kolesa in kolesa za otroke uveljavljenih blagovnih znamk so vam na voljo v prodajalnah Intersport.

Tako kot pri vseh športih tudi pri kolesarstvu dobra oprema povečuje užitek in varnost.

Otroka vožnje s kolesom praviloma začnemo učiti med drugim in tretjim letom njegove starosti. Najpomembneje je, da je učenje postopno in da zanj izberemo primerno prevozno sredstvo. Velikost kolesa za odraslo osebo se meri po velikosti okvirja, za otroka pa po velikosti obročev; premer v colah oziroma inčih. Kadar boste v dvomu, raje izberite manjše kolo, ker je lažje; otrok ga bo tudi lažje poganjal.

Šele ko otrok opravi kolesarski izpit, se na cesto lahko odpravi sam oziroma je njegovo kolesarjenje svobodnejše. Praviloma otroci izpit za kolo opravijo v četrtem ali petem razredu. Do takrat se morajo obvezno voziti v spremstvu in s čelado na glavi, ki je do 14. leta obvezna za vse, pozneje pa izjemno priporočljiva za vse starostne skupine. A tudi pri izjemno koristni in zdravi aktivnosti boste morali biti pozorni na kar nekaj ključnih dejavnikov.

Pomembno je, da za družinsko kolesarjenje z otroki izberete varno kolesarsko pot, ki ne sme biti pretirano dolga. Družinam z mlajšimi otroki so prijazne kolesarske poti navadno dolge nekje med 5 in 15 kilometri. Kolesarite z otroki po gozdnih stezah ali urejenih kolesarskih poteh. Številne poti so primerne za vso družino. Najpomembneje je, da so kolesarske ture z otroki krajši izleti, ki so namenjeni zlasti mlajšim kolesarjem.

Izbirajte bolj stranske in varnejše poti, ki ponujajo dovolj klopi za postojanke, požirke vode, brisanje nosov, sladke prigrizke; upoštevajte starost, zmogljivost in ne nazadnje še otrokove izkušnje, povezane s kolesarjenjem. Večjo vlogo naj ima tudi sam cilj. Kolesarski cilji naj bodo kar se da zanimivi: izlet do jezera, do otroškega igrišča, turistične kmetije z živalmi. Motivacija otroka bo tako zagotovo še večja. V nasprotnem primeru se lahko kaj hitro pripeti, da se bo otroku kolesarjenje zamerilo in ga tudi pozneje v življenju ne bo vključeval v svoje aktivnosti.

Pomembno je tudi, da svojega otroka postopoma navajate na različne dolžine kolesarskih tur. Za začetek je nekaj kilometrov povsem dovolj. Četudi se z njim odpeljete samo do najbližjega igrišča, ki je od vašega doma oddaljeno le nekaj sto metrov, je to povsem dovolj. Vsaki naslednji turi dodajte nekaj sto metrov več. Za nekoliko daljše kolesarske ture mora biti otrok dovolj zrel, da bo lahko pametno ter korektno reagiral v prometu. Imeti mora kar nekaj izkušenj, da bo na cesti kar se da spreten in da ne bo ogrožal sebe in udeležencev. Nikakor pa ne pozabite na brezhibnost otroškega pa tudi svojega kolesa.

Tadej Pogačar odprl vrata svoje kolesarske dnevne sobe

Slovenija ponuja veliko raznolikih kolesarskih poti in kar nekaj takšnih kolesarskih tur, ki so speljane po kolesarskih poteh in so dovolj varne tudi za otroke. Ponujajo vam veliko možnosti za kakovosten postanek, kjer se lahko z otroki posladkate, popijete nekaj vode, se primerno spočijete in vmes še zabavate.

V projektu Treniraj kot Tadej Pogačar vas vabimo, da se zapeljete po eni izmed družinskih tras, ki bodo spremenile vaš dan v nepozabno dogodivščino. Nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar je v seriji oddaj na Siol.net in Planetu odprl vrata svoje kolesarske dnevne sobe, v katero boste lahko pokukali in spoznali nekatere podrobnosti o njegovem treningu. Povrhu vsega vas že zdaj izziva, da se preizkusite in prekolesarite trase, ki so vam pisane na kožo: od družinskih do legendarnih vzponov. Vse to in še več v oddaji Treniraj kot Tadej Pogačar.

Prekmurje ponuja čudovite ravninske poti, prostrana polja, poglede na cvetoči mak in še marsikaj, za kar je vredno iti na pot. Popolnoma ravninska družinska trasa po Prekmurju je dolga 20 kilometrov, v celoti asfaltirana, speljana po manj prometnih cestah. Primerna je za rekreativne kolesarje in mlade družine.

Dolžina: 20 km

Zahtevnost: nezahtevna

Družinska kolesarska trasa od Pirana do sečoveljskih solin, ki jo predstavljamo v rubriki Treniraj kot Tadej Pogačar, je dolga 29 kilometrov in je večinoma zelo ravninska in nezahtevna. Primerna je za družine z otroki, starejšimi od 5 let. Vije se skozi turistično najbolj atraktivna mesta naše obale. Če jo prevozite, vas morda čaka lepa nagrada.

Dolžina: 29 kilometrov

Zahtevnost: nezahtevna

Štajersko družinsko traso smo postavili v naše najstarejše slovensko mesto Ptuj. Pot je dolga 21 kilometrov, primerna za nedeljski izlet za mlade družine, saj ni zahtevna in jo tudi mlajši otroci lahko mirno in varno prevozijo, hkrati pa mesto Ptuj ponuja lepe razglede tudi s kolesa.

Dolžina: 21 kilometrov (vsa pot je asfaltirana)

Zahtevnost: nezahtevna, primerna za družine z malimi otroki

Družinska trasa v okolici Komende je pravšnja za otroke, eden od najlepših delov pa je grad Strmol.

Začetek trase je pred Planinskim domom v Komendi. Pot nas vodi po asfaltirani cesti proti Komendski Dobravi, kjer nas že pričaka krajši vzpon (200 metrov). Nato nadaljujemo proti Cerkljanski Dobravi do Zaloga, kjer se usmerimo proti vasi Glinje in naprej do vasi Šmartno.

Dolžina: 23 kilometrov

Zahtevnost: manj zahtevna, a z nekaj krajšimi položnimi vzponi

Prelepa družinska kolesarska trasa od Kopra do Izole in nazaj do Kopra je dolga 17 kilometrov in je primerna tudi za nadobudne mlajše kolesarje. Začetek naše primorske trase je na parkirišču pred tržnico v Kopru, od koder nadaljujemo po kolesarski stezi proti Žusterni. Na poti so prekrasni pogledi na Koprski zaliv in ves čas se vozimo ob morju.

Dolžina: 17 kilometrov, na določenih delih je treba sestopiti s kolesa.

Zahtevnost: nezahtevna trasa, primerna tudi za mlajše otroke (od pet let dalje)

Družinska kolesarska trasa od Gozda Martuljka do Planice vam bo pričarala številne lepe trenutke, na poti pa boste imeli oči zaradi prelepe narave dodobra odprte.

Dolžina: 23 kilometrov

Zahtevnost: zahtevna, predvsem zaradi položnega vzpona proti Kranjski Gori in do Planice. Trasa se vrača nazaj po isti poti, zato se tudi najbolj utrujenim ne bo problem vrniti

V Celju je za družine primerna kolesarska trasa proti Šmartinskemu jezeru. Na njej boste uživali, otroci bodo tudi preizkusili svoje kolesarsko znanje, hkrati pa občudovali lepote tega dela Štajerske.

Dolžina: 19 kilometrov

Zahtevnost: malo oziroma srednje zahtevna, saj je pot ves čas valovita z nekaj krajšimi vzponi. Primernejša za izkušene kolesarske družine, saj pot poteka po prometnih cestah

Cerkniško jezero je že samo po sebi velik magnet za obisk. Hkrati je v njegovi okolici odličen poligon za družine in njihovo kolesarsko doživetje.

Dolžina: 19 kilometrov

Zahtevnost: malo oziroma srednje zahtevna, saj je pot ves čas valovita z nekaj krajšimi vzponi. Primernejša za izkušene kolesarske družine, saj pot poteka po prometnih cestah

Tržaški zaliv, tipične kraške vasice, številne jame … Vse to boste doživeli na družinski kolesarski poti v okolici. Izlet po kraških poteh je lahko eden od lepših nedeljskih kolesarskih izletov, če se le ne ustrašite manjših vzponov in makadama.

Dolžina: 22 km

Zahtevnost: srednje zahtevna, saj je na trasi kar nekaj vzponov, bolj zahtevna pa sta kmalu na začetku in na koncu oba makadamska dela

Ljubljana s svojo okolico ponuja številne kolesarske poti. Lepa in nezahtevna je do Ljubljanskega barja, na njej pa bodo brez težav kolesarili tudi vaši otroci. Barje je samo po sebi zelo ravninsko, zato vas ta družinska trasa ne bo utrudila. Morda je bolj primerna za hiter izlet v okolici Ljubljane ali pa celo za kakšen piknik v naravi.

Dolžina: 23 kilometrov

Zahtevnost: nezahtevna in povsem ravna trasa - večinoma makadamska pot