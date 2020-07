Podrobna predstavitev trase

3D-predstavitev trase

Opis trase

Dolžina: 23 kilometrov

Zahtevnost: manj zahtevna, a z nekaj krajšimi položnimi vzponi.

Začetek trase, kamor smo se pripeljali s Peugeotom 5008, je pred Planinskim domom v Komendi, kjer je tudi okrepčevalnica z lepo urejenim otroškim igriščem pred lokalom – poskrbijo tudi za super okrepčilo ali kosilo za vso družino pred izletom ali po njem.

Pot nas vodi po asfaltirani cesti proti Komendski Dobravi, kjer nas že pričaka krajši vzpon (200 metrov). Nato nadaljujemo proti Cerkljanski Dobravi do Zaloga, kjer se usmerimo proti vasi Glinje in naprej do vasi Šmartno.

Družinska trasa se začne pred Planinskim domom v Komendi.

Ko pridemo iz vasi, se nam razprostre čudovit pogled vse do Julijskih Alp, povsem na dosegu pa nam je Krvavec.

V vasi Poženik zavijemo proti vasi Pšata. Tu se nam poti ves čas počasi dviga, vse do vasi Dvorje, kjer prečkamo glavno cesto in se po desetih kilometrih pripeljemo do gradu Strmol, kjer je primeren čas za krajši počitek. V prijetni naravi, ki obdaja grad Strmol, se lahko sprostimo in uživamo v lepih razgledih.

Ko pot nadaljujemo, zavijemo nazaj proti Cerkljam, tu pa pred cerkvijo zavijemo nazaj proti vasi Poženik, kjer se priključimo poti, ki nas je vodila že v prejšnjo smer. Nadaljujemo vse do Zaloga, kjer prečkamo cesto in zavijemo desno proti Lahovčam.

Vmes se lahko na 18. kilometru ustavimo pri Ribniku Lahovče in si vzamemo trenutek za počitek. Ne pozabite, da med kolesarjenjem na pol ure spijete vsaj pol litra vode.

Ko prispemo v Lahovče, nas čaka krajši makadamski odcep vse do vasi Nasovče. Nato nadaljujemo naravnost skozi vasi Breg, Potok in Klanec, kjer pridemo do krožišča v Komendi. Tam se usmerimo proti Gmajnici in nazaj do izhodišča pred planinskim domom.