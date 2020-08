Z otroki s kolesom do lepot Šmartinskega jezera

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Opis trase

Dolžina: 19 kilometrov

Zahtevnost: malo oziroma srednje zahtevna, saj je pot ves čas valovita z nekaj krajšimi vzponi. Primernejša za izkušene kolesarske družine, saj pot poteka po prometnih cestah.

Trasa se začne v Celju pri trgovini Eurospin. Od tam zapeljemo na kolesarsko stezo ob cesti na Ostružno, zapeljemo čez nadvoz avtoceste Ljubljana–Maribor do vasi Lopata. Trenutno še gradijo krožišče na poti, vendar je cesta primerno speljana, zato ne bo večjih prometnih nevarnosti.

Nadaljujemo desno proti Slatini v Rožni dolini, vendar ne gremo do vasi, ampak se usmerimo proti vasi Šmartno v Rožni dolini. Pred vasjo se začne cesta vzpenjati in gre tako vse do vasi Brezova, od koder se cesta začne spuščati.

Iz ceste, ki pelje proti Vojniku, na 11. kilometru zavijemo desno proti Šmartinskemu jezeru. V kraju Runtole je čas za postanek, saj se lahko po lesenem pomolu sprehodimo do Šmartinskega jezera. Od tam se nam razprostira čudovit pogled nad celotno jezero.

Usmerimo se nazaj proti Celju, kjer se po Gasilski ulici vrnemo nazaj na Cesto na Ostružno in po njej se pripeljemo nazaj na izhodišče.

Prevozili smo prijetnih in nezahtevnih 19 kilometrov.

