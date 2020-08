"Tadej Pogačar je hiter kot strela" #video

V sklopu Treniraj kot Tadej Pogačar je čas za zadnjo, 10. etapo – oddajo. In v njej bo govora o kriteriju, ki ima ime prav po nadarjenem slovenskem kolesarju. Na snemanju vseh vsebin pa ni manjkalo smešnih trenutkov, zato si oddajo poglejte do konca, saj vas bodo nasmejali.

Prav kriterij Tadeja Pogačarja je bil v Sloveniji prva dirka po težavah, ki jih je prinesel koronavirus. In eden od namenov tovrstnih spektaklov, ki privabi tudi kolesarje iz drugih držav, je, da se k temu športu spodbudi mlajšo populacijo, poudarja kolesar UAE Emirates: "Povsem blizu dogajanja so. In zanje je to sploh interesantno."

Oglejte si 10. oddajo – kriterij

"Veliko dela, časa in organizacije je potrebnih za izvedbo kriterija," poudarja Miha Koncilija.

Skupaj s Tadejem sta na Siolu v sklopu Treniraj kot Tadej Pogačar predstavila vse potrebno, kako se lotiti kolesarstva, kaj vse morate vedeti pri načrtovanju treningov, katero hrano jesti, kako skrbeti za kolo, kakšnega kupiti …

V desetih oddajah je tako zbrano vse, kar potrebujete, da vstopite v kolesarski svet, ki vam odpira nova obzorja.

Ob Primožu Rogliču je tudi Tadej tisti, ki s svojimi predstavami prav tako privabi nove nadobudne otroke v svoj svet. Kako hiter je, pa je nazorno povedala mlada Sofia, ki se je na kriteriju šele naučila prvih kolesarskih korakov in začela voziti kolo brez pomožnih koles. "Kot strela je hiter," je izstrelila.

A je treba biti v svetu kolesarstva vselej previden in ne le hiter, česar sta se Tadej in Miha v oddajah tudi dotaknila.

"Mislim, da ste izvedeli vse, kar morate izvedeti o kolesarstvu. Zdaj pa veselo na delo oziroma na kolo. Upam, da se vidimo na cesti," je sklenil Koncilija, ki vas bo povsem ob koncu zadnje oddaje skupaj s Tadejem tudi nasmejal, saj pri snemanju ni vse teklo tako kot na kolesu.