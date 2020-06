Tadej Pogačar o neprijetnem položaju #video

V 2. oddaji Treniraj kot Tadej Pogačar se je naš nadarjeni kolesar Tadej Pogačar skupaj z njegovim prvim trenerjem Miho Koncilijo dotaknil nakupa kolesa in vseh dodatkov, ki jih potrebujete za mirno in varno vožnjo po cestah.

Eno od težjih vprašanj ob začetku naše kolesarske kariere je, koliko zapraviti za opremo. "To je res težko vprašanje. Najprej moraš sam videti, kaj boš počel na kolesu, koliko se boš z njim vozil. Všeč ti mora biti, da boš čim več na njem. Za 1000 evrov lahko dobiš že čisto solidno raketo. Tudi manj lahko zapravimo," poudarja Tadej Pogačar, ki je na nedeljskem državnem prvenstvu bil tesno bitko s Primožem Rogličem, na koncu pa mu moral priznati premoč.

Če ste začetnik, je pomembno, da se brezglavo ne zapodite v nakup dražje opreme. "Priporočam, da si za začetek izberete cenejšo možnost, a vseeno preverjeno, saj lahko ob nepravi opremi in slabem počutju na kolesu izgubimo motivacijo za treninge in vožnjo," pravi Koncilija, ki se je o tem obširneje razgovoril v zgornjem videu v sklopu 2. oddaje.

Varnost na prvem mestu

Izjemno pomembna je pravilna velikost kolesa. Ta vam ne bo pričarala le udobja, hkrati vam namreč lahko prepreči kratkoročne in dolgoročne poškodbe.

Varnost pa je tista, ki je na prvem mestu. Ker so kolesarji na cesti izpostavljeni, je nujno potrebna čelada, ki lahko reši življenje. Tudi o tem, kako mora biti pravilno nameščena, sta se Pogačar in Koncilija dotaknila v tokratni oddaji.

Praktičen nasvet in kako se izogniti neprijetnemu položaju

Za tiste ljubitelje kolesarstva, ki se radi odpravljajo na nekoliko daljše ture, opozarjata, da je dobrodošlo imeti s seboj rezervni set zračnice in tlačilko. "Neprijetna situacija bi bila, če smo v hribu ali neznanem okolju in nam poči guma ter smo brez zračnice in tlačilke. In potem moramo klicati koga, da nas pride iskati. To ni najbolje. Ob tem vam dam še en praktičen nasvet, če si ne želite umazati rok, ko vam pade dol veriga. Pojdite na bencinsko črpalko, vzemite dve plastični rokavički in ju imejte za vsak slučaj pri sebi," poudarja Tadej.

Tadej Pogačar je na nedeljskem državnem prvenstvu osvojil drugo mesto in zaostal le za Primožem Rogličem. Foto: Peter Podobnik/Sportida

S projektom Treniraj kot Tadej Pogačar si na Siol.net želimo spodbuditi bralce k aktivnemu preživljanju prostega časa. Vabimo vas tudi, da se sami preizkusite na kateri izmed predstavljenih kolesarskih tras (družinske trase in trase Tadeja Pogačarja) in se tako potegujete za privlačne nagrade.