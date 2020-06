V spektaklu, ki ga je spremljal svet, je šlo na nož, junak pa Primož Roglič #video

Zanimanje za slovensko državno prvenstvo je vladalo tudi v tujini, saj je v svetu kolesarstva do 1. julija koledar tekmovanj pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze UCI zamrznjen – dirke serije World Tour pa se bodo začele šele s 1. avgustom.

In ker ima Slovenija tekmovalce, ki krojijo sam vrh svetovnega kolesarstva, je bila pozornost za naslov prvaka še toliko večja. Zlasti Primož Roglič, najboljši na lanski UCI lestvici, in vzhajajoča zvezda Tadej Pogačar sta tista, ki sta v središču pozornosti slovenske in svetovne javnosti.

Kaj je po osvojenem naslovu državnega prvaka povedal Primož Roglič

In prav omenjena kolesarja, ki bosta glavna slovenska aduta na letošnjem Touru v ekipah Jumbo-Visma in UAE Emirates, sta bila osrednja favorita državnega prvenstva, pa čeprav nista imela obilico ekipne pomoči. Roglič je bil namreč edini predstavnik iz nizozemskega moštva, Pogačar, ki je v tretjem krogu padel in moral menjati kolo, pa je imel ob sebi Jana Polanca.

Četverica bežala, za posladek dvoboj Roglič-Pogačar

Vse skupaj pa se je začelo s pobegom četverice Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), Matic Grošelj (Ljubljana Busto Santic), Nik Čemažar (KK Kranj), ki je bežala večji del krogov v okolici Cerkelj na Gorenjskem, kjer je bil štart 146 kilometrov dolge preizkušnje. Najdlje sta v ospredju zdržala Tratnik in Čemažar, ki sta prišla pod vzpon na Ambrož pod Krvavec v ospredju.

Četverica se je podala v pobeg, najdlje pa sta v ospredju zdržala Jan Tratnik in Nik Čemažar. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Čeprav vreme ni bilo naklonjeno kolesarjenju, saj je padal tudi dež in so bile ceste spolzke, je ob progo in zlasti ob zaključni vzpon proti Krvavcu privabilo ogromno ljubiteljev športa, ki so po času epidemije koronavirusa željni športnih dogodkov.

Spektakel se je torej obetal in vsi so pričakovali dvoboj med Rogličem in Pogačarjem. Dočakali so ga.

Ko je Roglič prvič skočil, je bilo videti, da je onesposobil tekmece. A se je mladi Pogi vrnil v igro. Vse do konca je vladala negotovost, ko je Primož dobrih 300 metrov pred ciljem skočil in sam prikolesaril v cilj ter prišel do prvega naslova državnega prvaka – Pogačarju je pripadla tolažilna nagrada in naslov prvaka do 23 let (drugi v tej kategoriji je bil Čemažar, tretji Jaka Primožič).

Dvoboj s Tadejem je to, če gledam v svetovnem merilu

"Precej težko je bilo, zlasti zaradi tega, ker je bila zame prva dirka. Kar izziv je bil. Vsi poznamo zadnji klanec. Neugoden je, težak. Zelo sem srečen, da sem na koncu zmagal. Izšlo se je, kot sem želel. Nadzirali smo pobeg. Na koncu je bil pošten boj. Klanec je odločal. Težak boj je bil. Tadej je spet pokazal, da je izjemen talent. Odlično je pripravljen. Nekaj dirk je letos že zmagal. Začutil sem, kdaj bi lahko bil pravi trenutek in potegnil. Ni bilo kaj za čakati. Vesel sem, da sem se na koncu poveselil," je vidno vesel na cilju razlagal prvi zvezdnik slovenskega kolesarstva.

Prihod Rogliča in Pogačarja v cilj

Na novinarski konferenci pred državnem prvenstvu je bilo ob njegovem govoru moč slutiti, da ni v najboljši formi, a je pokazal močne noge ter skupaj s Pogačarjem uprizoril pravi spektakel.

"Po resnici povedano nisem v najboljši formi. Če bi morali tu štartati Tour, bi bila kar težava. Na srečo sta še dva meseca do takrat. Gremo še na višinske priprave, da naberemo nekaj kilometrov in se izboljšamo za dva, tri odstotke, da bomo vrhunski. Četudi bi drugi najboljši dirkali danes, ne verjamem, da bi šlo v klanec kaj hitreje, ko sva s Tadejem kolesarila z ramo ob rami. Mislim, da je to kar to, če gledam v svetovnem merilu. Vesel sem, da se je zbralo toliko ljudi in da so se v Sloveniji začele odvijati prireditve. Čeprav vreme ni bilo lepo, se jih je zbralo veliko in v zadnji klanec so nas ponesli."

Naslov z razlogom posvečen partnerici Lori

Na vprašanje, ali zmago posveča sinu Levu, ki je v petek praznoval 1. rojstni dan, je odgovoril: "Njemu, še bolj pa Lori. V karanteni je postorila ogromno stvari. Bolj za njo je ta naslov."

Presrečna družina Roglič. Primož je naslov posvetil partnerici Lori in sinu Levu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pogačar je v cilj prikolesaril z zaostankom desetih sekund, tretji je bil Matej Mohorič z zaostankom 39 sekund. Četrti je bil Jani Brajkovič, ki je bil počasnejši še dodatnih 14 sekund, lanskoletni zmagovalec Domen Novak pa je zaostal 1:13. Pri dekletih je naslov državne prvakinje romal v roke Urše Pintar, ki je druouvrščeno Špelo Kern prehitela za 14 sekund, tretja Urška Žigart – izbranka Tadeja Pogačarja - pa si je prikolesarila zaostanek 9:15.

Na nož je šlo

"Do zaključnega vzpona je bilo normalno. V tretjem krogu sem padel, menjal kolo. Na zaključnem vzponu je šlo na nož. Borila sva se, na koncu je zmagal boljši. Padec ni vplival. Se sicer pozna na koncu, vendar se ne bom izgovarjal na padec. Na zaključnem vzponu se dolgo ni vedelo, kdo je hitrejši. Složno sva šla skupaj. Na koncu je bil premočan zame. Mogoče je bilo prisotno razočaranje, ker nisem zmagal, a ko vidim, kdo je bil pred mano, mi je lažje. Zmagal je vendarle najboljši kolesar na svetu," pa je povedal Pogačar, ki bo naslednji konec tedna tako kot Roglič nastopil še na državnem prvenstvu v kronometru.

Tadej Pogačar se je moral zadovoljiti z drugim mestom, spet pa je pokazal, da lahko nanj v bodoče računamo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

In kaj je po velikem zmagoslavju povedala Pintarjeva, ki je po šestih drugih mestih le dočakala naslov državne prvakinje? "Po tolikšnem času brez dirk je bilo super tekmovati. Nekaj posebnega je bilo, ker smo štartale s fanti. S kolegico Kernovo sva na koncu ostali sami. Na klancu mi je uspelo napasti. Počutila sem se dobro in prikolesarila do prvega naslova državne prvakinje."