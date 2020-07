Urška rešila Tadeja Pogačarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sedmi oddaji Treniraj kot Tadej Pogačar se bomo dotaknili oskrbe kolesa. Bolj boste zanj skrbeli, dlje časa vam bo služilo. Na kaj vse morate biti pozorni, sta med drugimi spregovorila Miha Koncilija in naš nadarjeni kolesar Tadej Pogačar.

Poglejte si 7. oddajo Treniraj kot Tadej Pogačar: oskrba kolesa

Ko se vrnemo s treninga ali daljše ture, je pomembno, da kolesa ne pospravimo, ampak poskrbimo, da bo pripravljeno za naslednje podvige. Kot prvo ga običajno očistimo, oprhamo. Dovolj je, da ga sperete s cevjo ali s toplo milnato vodo in gobico. Nato temeljito obrišite svoje kolo, predvsem verigo, da ne začne rjaveti.

"Pomembno je tudi, da odstranimo umazanijo, ki se nabere na verigi, saj zamaščena veriga povzroči večje trenje in tako porabimo več energije, da poganjamo kolo. Mini namig - najbolj poceni in najbolj enostaven odmaščevalec je navadna nafta. Z rednim oljenjem se bomo odrešili muk nadležnega škripanja in podaljšali življenjsko dobo dražjim delom kolesa - na primer verižnikom," poudarja Miha Koncilija, prvi trener Tadeja Pogačarja.

"Če za kolo dobro in redno skrbimo, nam bo dolgo služilo"

Naslednja zelo pomembna zadeva, ki potrebuje nekaj pozornosti, so zavore, diski in čeljustne zavore. Pri zavorah pogledamo, koliko je še gumijaste površine na zavornih ploščicah, pri disk zavorah pa, koliko so obrabljeni diski oziroma zavorne ploščice.

Če za kolo dobro in redno skrbite, vam bo dolgo služilo. Če ga boste zanemarjali, vas bo nekega dne pustilo na cedilu. In še trpeli boste med vožnjo …

Foto: Simon Kavčič

"Še ena stvar je zelo pomembna in je ne smemo pozabiti omeniti - preverjanje tlaka v zračnicah. S prazno zračnico ne bomo daleč prišli," se je zasmejal Pogačar.

Na vsaki gumi piše, koliko je priporočljivo, da se zračnica napolni. V zadnjem času se uporabljajo širše gume, ki so tudi manj napolnjene (25 milimetrov nekje do sedem barov, in v dežju zračnice napolnite manj).

Ko Tadej na pomoč pokliče Urško ...

Za tovrstno početje lahko uporabimo malo zračno tlačilko ali stoječo, ki ima tudi barometer. Najhitreje pa napolnimo zračnico s kompresorjem.

Kaj bi Tadej brez Urške Žigart ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nemalokrat pa se zgodi, da nam prav počena zračnica med kolesarjenjem povzroči dodatno nevšečnost. In v oddaji se je to zgodilo prav Tadeju. "Joj, na storž sem zapeljal," je dejal član UAE, Miha pa dodal: "Kaj boš pa zdaj? Boš mami poklical?"

"Ne, mami ne zna. Urško imam za to," je odgovoril Tadej in poklical Urško, ki je nato tudi demonstrirala, kako se zračnica zamenja, kar si lahko nazorno pogledate v zgornjem videu, v katerem je prav tako razloženo, kako se lotiti prevoza kolesa na počitnice ali v oddaljene kraje.

Veseli boste, ko se boste naučili sami zamenjati zračnico

Kot prvo moramo dati platišče s kolesa. Vzamemo rezervni pribor in s plastičnimi držali dvignemo gumo, da pridemo do zračnice, ki jo vzamemo ven. Pogledamo po gumi, kaj se je zgodilo, da je spustila. V primeru, da je poškodovan plašč, ga zamenjamo oziroma damo notri drugo zračnico.

Ko boste kilometre stran od doma in boste nenadoma zaslišali zvok preluknjane zračnice ‘psssss’, boste zelo veseli, da ste se naučili, kako jo popraviti ali zamenjati. Upajmo, da boste ta zvok slišali čim manjkrat. Do naslednje oddaje pa vam želimo veliko lepih trenutkov na kolesu.