Tadej Pogačar: Če ne želite imeti težav, jo izpustite

Poglejte si 6. oddajo Treniraj kot Tadej Pogačar: prehrana

Osnovno načelo zdrave športne prehrane je uravnoteženost, ki organizmu zagotovi vsa potrebna hranila za optimalno delovanje. Najpomembnejši obrok je prav zajtrk in to velja tudi v kolesarstvu. Vedeti pa moramo, kako v telo vnesti dovolj in pravo hrano.

"Pri meni je to vsekakor ovsena kaša – čisto navadna kaša, pripravljena na vodi. Preprosta kaša me napolni predvsem z ogljikovimi hidrati. Sicer pa Urška (Urška Žigart, op. a.) to bolj ve, ker mi običajno ona pripravi zajtrk," pravi nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar.

Riževi kolački zelo popularni, izogibajte se zelenjave

Če greste na pot za dalj časa, vzemite s sabo energijske prigrizke – kakšno energijsko tablico ali pa kaj drugega, kar vam bo dalo energijo. In kaj ima najraje Tadej? "Riževe kolačke. To je med kolesarji zelo popularen prigrizek, ki tudi zelo pomaga. Meni je boljši od tablic. In Urška naredi res dobre," poudarja Pogi.

Njegov prvi trener Miha Koncilija izpostavlja pravilno prehrano med samim kolesarjenjem: "Ko smo že nekaj časa na kolesu, je pomembno, da vmes kaj prigriznemo. Energijske tablice imamo lahko vedno pri sebi, v žepu dresa, in tako jih lahko pojemo kar med vožnjo."

Urška Žigart večkrat pripravi hrano Tadeju Pogačarju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zelo priročni so energetski geli, ki dajo telesu hitro potrebno energijo, preden postane vožnja težja. "Geli so različni in od tega je odvisen čas delovanja. Običajen gel lahko poješ na primer približno deset minut pred naslednjim klancem. V tem času se gel absorbira v kri in da telesu energijo, da se klanca lotiš že okrepljen," so besede člana UAE Emirates.

Oba z Miho ne priporočata, da pred kolesarjenjem zaužijete zelenjavo, zlasti, če je ozračje zelo vroče. Če ne želite imeti težav, jo izpustite: "Profesionalni kolesarji se ji pred dirkami izogibamo, saj lahko v želodcu povzroči prebavne motnje."

Pogačar po koncu rad poje bonbone

Po končani športni dejavnosti je treba nadomestiti izgubljeno tekočino, elektrolite in energijske zaloge. Za vsak izgubljen kg telesne teže je treba zaužiti 1,5-krat več tekočine. Hidracija bo kakovostnejša, če boste tekočino uživali večkrat v manjših količinah.

"Vem, da je prva misel po zabavni vožnji pogosto 'ejga, gremo na pivo'. Preden srknete darilo matere narave, poskrbite, da boste zaužili tisto 'potrebno' tekočino, ki bo vašemu telesu olajšala mučenje z njegovo obnovo," izpostavlja Koncilija.

Foto: Grega Valančič/Sportida

In kaj Tadej po koncu vadbe najraje vnese v telo, da nadoknadi porabljeno energijo? "S seboj imam gumijaste bonbone. Nisem edini, ki jih jé."

Če bi radi izvedeli, kako se pripravijo riževi kolački, dobite recept v zgornjem videoposnetku, kjer je prehranjevanje v kolesarstvu natančneje opredeljeno.