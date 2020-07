Raj na Dolenjskem #video

Podrobna predstavitev trase

3D-predstavitev trase

Opis trase

Dolžina: 81 kilometrov

Višinski metri: 650 m

Štart trase je v Novem mestu na Ljubljanski cesti pri trgovskem središču. Začetni del poti je speljan po kar precej prometnih cestah skozi Novo mesto, zato moramo biti previdni. Pri Otočcu, ko prečkamo avtocesto, se začne prvi krajši vzpon proti Herinji vasi, kjer zavijemo desno in se spustimo proti Šmarješkim Toplicam.

Pri Družinski vasi nas čaka slab kilometer dolga "špica 2", nato pa je pot ves čas ravninska. Kolesarimo po zelo lepih krajih Dolenjske, mimo Hrvaškega Broda, Gmajne, Velike vasi pri Krškem, Gorice, Velikega Mraševega. Nato prispemo do Kostanjevice, kjer se nam ponudijo čudoviti razgledi na reko Krko.

Kmalu, ko zapustimo Kostanjevico, se začne vzpon proti Ržišču. Dolg je štiri kilometre. Premagati moramo 300 višinskih metrov. Povprečni naklon je 7,5 odstotka. Klanec je na nekaterih delih zelo strm: naklonina ponekod preseže 20 odstotkov. Sledi spust do Dolenje Brezovice in do Šentjerneja. Nadaljujemo do Dobrave pri Škocjanu, kjer nas čaka del poti, ki smo jo že prevozili. Pri Beli Cerkvi se odcepimo proti Dolenjemu Kronovemu, pot pa nas nato ves čas vodi po levem bregu Krke, mimo Otočca in Lešnice.

Do izhodišča se vrnemo po obvozni cesti mimo Novega mesta, kjer se pri Mali Bučni vasi usmerimo nazaj k začetku.

Točke, na katere smo pozorni:

1. Šmarješke Toplice

2. Kostanjevica na Krki – vzemite si nekaj trenutkov za užitek

3. Zahteven vzpon proti Ržišču in spust do Dolenje Brezovice

4. Grad Otočec