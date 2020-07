V 4. oddaji Treniraj kot Tadej Pogačar je govora o pravilni vožnji kolesa. Ali veste, kako se morate voziti po klancu navzdol, kako se voziti v skupini, kako zavirati …? Tadej Pogačar in njegov prvi trener Miha Koncilija sta se dotaknila tudi zavor – klasičnih in disk zavor – ter podala svoje mnenje glede izbire.

Poglejte si 4. oddajo Treniraj kot Tadej Pogačar: kako pravilno voziti kolo

V prejšnji oddaji Treniraj kot Tadej Pogačar je bilo govora o tem, kako pravilno nastavimo svoje novo kolo, da se bomo na njem dobro počutili in udobno vozili. V tokratni oddaji, ki si jo lahko ogledate v zgornjem videu, bomo govorili o tem, kako sploh pravilno voziti kolo.

Armstrong spremenil način kolesarjenja

Pravilna drža in pravilno nastavljen sedež sta odvisna od možnosti, kako bomo pedalirali. Od vas je odvisno, ali bi raje vrteli ali trpeli … Da se naučimo pravilno pedalirati, bi Miha Koncilija začetnikom priporočil tako imenovani spinning: "To pomeni kolesarjenje z visokimi obrati. Imejte v čim višji prestavi, da hitreje vrtite pedala. Z višjimi obrati kot pedaliramo, manj moči porabljamo. Dokazano je, da naše mišice na nogah ostanejo bolj prožne, če kolesarimo z višjimi obrati. Torej nekje med 90 in 100 obrati na minuto. Poskusite vzdrževati visoko frekvenco pedaliranja. Je pa ta del vadbe kar zahteven, zato predlagam, da se tega lotite postopoma in s krajšimi intervali (2-4 min). Nato intervale podaljšujete."

"Še pred 30 leti je bilo značilno in bolj popularno kolesarjenje na 'moč'. Torej z nižjo kadenco. Lance Armstrong je bil tisti, ki je v kolesarstvo prinesel novo spoznanje in tako so najboljši začeli čim dlje ohranjati visoko frekvenco obratov, saj pri višji frekvenci manj obremenjujemo mišice in tako ohranjamo njihovo prožnost. Je pa za tak način pedaliranja potrebnega precej treninga," razlaga Pogačar.

Kako varno zavirati ...

V oddaji je prav tako predstavljeno, kako voziti v skupini, kar je ključnega pomena glede varnosti. S pravilnim načinom smo bolj varni udeleženci prometa, hkrati pa bodo tudi avtomobili bolj pazljivi na kolesarje. V zgornjem videu je nazorno prikazano, kako se v skupini spopasti s cesto.

Za tiste, ki ste novi v svetu cestnega kolesarstva, je pomembno, da veste, kako pravilno držite krmilo. Trije načini so. Največkrat držite zavorne točke in ročke – dva prsta na zavornih ročicah. V vožnji v klanec nato primete krmilo na vrhu. "Takrat se dvigneš v trupu, povečaš prostornino pljuč, olajšaš dihanje. Pri spustih, ko so hitrosti visoke, primemo krivine krmila, spustimo komolce. Bolj, ko se spustimo, bolj aerodinamični smo. Profesionalci se pri hitrih spustih dajo v položaj želve. Usedejo se na štango in držijo čelado čisto nizko," razlaga Koncilija.

Izjemno pomembno pri kolesarjenju je pravilno zaviranje. "Vedno si prizadevamo za varno zaviranje, namesto nenadnega ustavljanja, zlasti pa upočasnimo pred ovinki in težjimi odseki poti. Če začnete zavirati šele, ko ste v ovinku, je to zelo nevarno. Nadzor nad kolesom je ključnega pomena na zahtevnejšem terenu, kjer raje peljemo nekoliko počasneje, a z več kontrole. Vsekakor priporočam, da se tudi pri tehniki zaviranja najprej tega naučimo na kakšnem poligonu oz. parkirišču. Treniramo zaviranje pri klasični drži krmila ter pri držanju krmila v krivini," poudarja prvi trener Tadeja Pogačarja.

Zavore z obroči ali disk zavore?

V zadnjem obdobju je vse več specialk z disk zavorami, ki so boljše v dežju, medtem ko v suhem bistvene razlike ni, poudarjata Pogačar in Koncilija.

Disk zavore so lahko tudi preglavica, poudarjata Koncilija in Pogačar, če niso pravilno nastavljene. Foto: Alen Milavec

In katere potem izbrati? "Disk zavore so odlične na mokri podlagi. V zgornjem videu smo videli, da se lahko ustavimo zelo hitro, medtem ko smo s čeljustnimi zavorami porabili nekoliko več časa. Na suhi podlagi bistvene razlike nismo zaznali, moramo pa poudariti, da bi pri težjih kolesarjih to razliko zagotovo videli, saj bi se z disk zavorami ustavili prej," pravi Koncilija in dodaja, da imajo disk zavore manjši problem: "Zelo natančno morajo biti nastavljene. Če se samo malo drgnejo, ne bodo ovirale naše vožnje, ampak bo občutek vseeno slab. Če se bodo močno drgnile, pa to pomeni dejansko manjšanje naše hitrosti vožnje."

"Odločitve, katere izbrati, vam nisva olajšala, a boste vseeno znali presoditi, katere vam bolj ustrezajo," pa je bil odgovor Tadeja Pogačarja.