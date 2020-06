Po državnem prvenstvu neodločeno, sledi spopad na Touru?

Po izjemnem kolesarskem tednu v Sloveniji, ko so se zaradi ustavljenih tekmovanj v tujini, za kar je poskrbel novi koronavirus, po domačih cestah podili skoraj vsi naši najboljši kolesarji, tudi prva zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar, je pozornost naših asov zdaj usmerjena v svet, še najbolj v glavno tekmo okrnjene sezone, septembrski Tour de France. "Rogla" in "Pogi", člana konkurenčnih ekip Jumbo-Visma in UAE Emirates, bosta sodelovala, pravita, prej ali slej pa "se bosta morala udariti tudi ona dva", kot opozarja Pogačarjev moštveni kolega Jan Polanc.

Vrhunska slovenska asa, Primož Roglič, številka ena svetovnega kolesarstva, in Tadej Pogačar, deseti na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci), mladi up, eden najbolj vročih kolesarjev na svetu, sta imela v zadnjem tednu privilegij, da sta se dvakrat pomerila v ponovnem štartu sezone, ki jo je marca grobo prekinila pandemija novega koronavirusa.

Velika pozornost prireditelje ujela nepripravljene

Ves svet je prav zaradi Rogliča in Pogačarja z velikim zanimanjem opazoval dogajanje v Sloveniji in njuna spopada na dveh tekmah državnega prvenstva, po katerih je izid med njima neodločen. Roglič je v imenitnem slogu dobil cestno dirko s ciljnim vzponom na Ambrož pod Krvavcem, Pogačar pa nedeljski kronometer od Gorij do Rudnega polja na Pokljuki.

Tekmi, še prej tudi kriterij Tadeja Pogačarja v Komendi, na katerem je svoje adute dobro izkoristil še en slovenski as Luka Mezgec, so pritegnile tudi izjemno pozornost domače javnosti, kar je predvsem prireditelje nedeljskega kronometra, kolesarski klub Gorje, ujelo nepripravljene.

Fotogalerija z nedeljskega DP (foto: Peter Podobnik & Matic Klanšek Velej/Sportida):

To je organizacijsko nekoliko šepalo, za nadzorovanje nepričakovane velike množice, ki se je zbrala ob cesti na Pokljuko, številnih avtomobilov in poplave rekreativnih kolesarjev, ki so na cesti povzročali manjši kaos, niso imeli niti dovolj redarjev, kar je na primer še najbolj ujezilo veterana Janija Brajkovića, ki je na Twitterju zapisal: "Lepo je spet imeti kolesarski dogodek v Sloveniji, primerni pa bi bili tudi kakšni varnostni ukrepi. Teh ni bilo."

It's nice to have cycling event again in slovenia. But it would also be appropriate to take at least some safety measures....there were none — Janibrajkovic (@janibrajkovic) June 28, 2020

"Dokler se oba borita proti drugim, si lahko nekoliko pomagata, a ..."

Ljubitelji kolesarstva so vseeno prišli na svoj račun in v nacionalnem ponosu vzneseno ugibali o tem, kako bosta domača junaka svojo moč zdaj lahko pokazala še svetovni konkurenci. Tudi sama sta prikimavala sanjarjenju o slovenski solidarnosti na največjih dirkah. "Upam, da bo tega čim več. Več nas je, bolje je. Če samo pogledate lansko Vuelto, sva bila s Tadejem kar nekajkrat sama in upam, da bo tudi na letošnjem Touru nekaj podobnega. Če je le mogoče, se mi zdi vedno najboljše, če si Slovenci pomagamo, izkoristimo priložnost in delamo skupaj," je na vprašanje o sodelovanju odgovoril Roglič.

"Dokler se oba borita proti drugim, si lahko nekoliko pomagata, a ko bosta v položaju za najvišja mesta, se bosta morala udariti tudi ona dva." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zavezništva se v kolesarstvu sklepajo ves čas, a vselej le dokler so ta zaveznikom v vzajemno korist, neizbežno pa je, da se bosta Roglič in Pogačar prej ali slej znašla v položaju, ko bosta zgolj tekmeca, pa opozarja Jan Polanc, Pogačarjev moštveni kolega: "Dokler se oba borita proti drugim, si lahko nekoliko pomagata, a ko bosta v položaju za najvišja mesta, se bosta morala udariti tudi ona dva. Lahko sta si v pomoč, da se znebita najnevarnejših tekmecev na vzponih, nato pa … Bomo videli, kako bo na Touru."

Rogličeva glavna skrb je trening, o rezultatih še ne razmišlja

Do začetka Toura konec avgusta bodo imeli kolesarji čas, da se spravijo v kar se da dobro formo, vsaj Rogliču se je na državnem prvenstvu poznalo, da je malce zarjavel, a njegova dosežka vseeno pričata o osupljivi moči zasavskega šampiona, zmagovalca lanske Dirke po Španiji. "Če povem po pravici, v zadnjih dveh mesecih nisem prav veliko treniral za kakšne daljše, konstantne napore, zato mi je v bistvu bolj ustrezala dirka na Krvavec prejšnji teden, s krajšimi, a bolj intenzivnimi napori. V tem lahko trenutno delujem boljše kot pri kakšnih konstantnih naporih," nam je priznal 31-letnik iz Strahovelj pri Zagorju ob Savi.

"Če povem po pravici, v zadnjih dveh mesecih nisem prav veliko treniral za kakšne daljše, konstantne napore." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zdaj je glavno, da se osredotočim in naredim korak naprej z višinskimi pripravami in pravimi treningi. To je moja glavna skrb, o rezultatih bom razmišljal pozneje. Moja pripravljenost je trenutno moja edina skrb," je še dodal kolesar, ki ga zdaj s kolegi iz močnega nizozemskega moštva Jumbo-Visma čakajo višinske priprave v Franciji, nedolgo zatem pa že tudi prve mednarodne dirke. "Mislim, da bomo kar hitro spet v formi za prave dirke," je prepričan.

Do Toura bo veliko skrivanja in taktiziranja Pred Tourom so na sporedu enodnevne preizkušnje Strade Bianche (1. avgusta), Milano–San Remo (8. 8.), dirka Po Lombardiji (15. 8.) in Po Bretanji (25. 8.), pa še štiridnevni Dirka po Poljski (5.–9. 8.), Criterium Dauphine (12.–16. 8.). Zaradi okrnjenega nabora dirk je na omenjenih pričakovati skoraj vse najboljše kolesarje iz svetovne serije, ti pa jih bodo najbrž izkoristili predvsem kot ogrevanje za Tour. Roglič pričakuje, da bo na omenjenih dirkah zato veliko skrivanja in taktiziranja, v tem pogledu je morda privilegij močnih domačih tekem za Pogija in Roglo lahko tudi breme, saj sta nekaj kart z odličnima predstavama tujim tekmecem vendarle razkrila.

Poplava kapetanov

Jumbo-Visma bo s tremi kapetani Rogličem, Tomom Dumoulinom in Stevenom Kruijswijkom glavni konkurent najbogatejši ekipi v karavani, britanskemu Ineosu, s Kolumbijcem Eganom Bernalom, pa Geraintom Thomasom in za zdaj še vedno tudi Chrisom Froomom, se pravi zadnjimi tremi zmagovalci francoske pentlje, med poznavalci pa visoko kotira tudi UAE Emirates, kjer je vloga kapetana prav tako nejasna.

"Morda se zdaj nalašč malo več pritiska nalaga Aruju, da se s tem razbremeni Tadeja." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pogačar to vlogo prepušča izkušenejšemu, 29-letnemu Italijanu Fabiu Aruju, ta v medijih poudarja, da bo glavni adut ekipe 22-letni Gorenjec. Vpogled v zakulisje nam je ponudil Polanc: "Trenutno se ve, da je glavni Aru, ki je zmagal na Vuelti (2015), konkurenčen je bil tudi na Giru (drugi 2015 in tretji 2014) in Touru (peti 2017). Morda se zdaj nalašč malo več pritiska nalaga Aruju, da se s tem razbremeni Tadeja. Bomo videli. Po prvih etapah mislim, da bo več jasnega. Moje stališče je, da je Tadej trenutno v boljši formi. Na štartu si bosta delila kapetanski trak, če lahko tako rečem, potem pa bo bolj jasno."

