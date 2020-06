Med Pogačarjem in Rogličem zdaj neodločeno, 1:1 #video

Komaj 21-letnemu čudežnemu dečku slovenskega kolesarstva se je v nedeljo na Rudnem polju na Pokljuki, sicer slovenskem biatlonskem središču, ki bo februarja prihodnje leto gostilo svetovno prvenstvo, najslajše smejalo. 15,7-kilometrski gorski kronometer je odpeljal v 31 minutah, 10 sekundah in 48 stotinkah, priznal pa je, da je bržčas ključno prednost pridobil z menjavo kolesa.

Odločilna menjava kolesa

"To smo dolgo premlevali in se včeraj na treningu odločili, da se jo izplača izvesti. To je bila prava odločitev. No, vsaj meni to ustreza in s tem mi je uspel stoodstotni kronometer. Šel sem na vso moč, res je bilo težko, a na koncu se ves trud poplača," je povedal o taktični menjavi kolesa, ko je klanec odpeljal s cestnim, kakšnih šest kilometrov ravninskega dela trase na planoti pa na specialnem kolesu za kronometer. "Tudi na kronometru na Touru bo menjava kolesa in to je bil dober trening," pravi.

Menjava kolesa se je obrestovala. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po cestni dirki ni bil razočaran, "dal sem vse od sebe, premagal pa me je najboljši kolesar na svetu," pravi, in tudi zato je nedeljska zmaga še toliko slajša, priznava: "Tudi Primož je šel fenomenalno in bila je res dobra borba. Presrečen sem, ker sem danes popravil, kar mi prejšnji teden ni uspelo. Premagati prvega kolesarja sveta je vedno nekaj posebnega. Sem se pa kar malo presenetil. Potihem sem upal na tak razplet, nisem si pa tega drznil glasno napovedovati. Želel sem le dati svoj maksimum in to je bilo tokrat dovolj."

Dvojno veselje v gospodinjstvu Žigart–Pogačar Konkurenca med ženskami elite je bila nadvse okrnjena, ob odsotnosti Urše Pintar in Eugenije Bujak pa se je do zmage domala sprehodila Urška Žigart, sicer dekle Tadeja Pogačarja. "Dnevna forma je bila, šlo je, vseeno pa bi bilo dobro, če bi bila še druga dekleta na štartu, da bi se lahko primerjale," je povedala 23-letna članica kluba Ale BTC Ljubljana. "Šele mednarodne tekme bodo pokazale, kje smo," je še dodala, sicer pa je veliko bolj nervozno spremljala razplet tekme članov: "Bila sem živčna zaradi Tadeja. Na koncu sem odštevala sekunde in se je izšlo. Po Krvavcu ni bil siten, ampak je dejal, da je najboljši zmagal. Vseeno je računal, da bo danes on najmočnejši."

Med asoma zdaj neodločeno

"Recimo, da je zdaj 1:1. Kapo dol Primožu in čestitke. Res je dober kolesar. V čast mi je, da lahko dirkam z njim, proti njemu in ga kdaj tudi premagam," nam je o dvoboju s Primožem Rogličem še pritrdil mladenič iz Komende, vesel tudi izjemnega vzdušja ob progi in v cilju, izkušenejši Zasavec, zmagovalec lanske Vuelte in prvi zvezdnik slovenskega kolesarstva, je ob porazu ohranil dobro voljo, očitno je bilo, da nam še ni pokazal vsega, česar je sposoben.

"Ni bilo slabo. Neki štart v sezono je. Vse čestitke Tadeju, danes je bil najmočnejši in je zasluženo zmagal. Sam lahko optimistično gledam naprej in lahko počasi začnem priprave na dirke," je obkoljen z družino in člani kluba navijačev ter ob skandiranju gledalcev razlagal državni podprvak Roglič. Kje je izgubil naslov, nas je zanimalo.

Roglič je trpel. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kar "lušten" zalogaj

"Rekel bi, da sem izgubljal po celi trasi, saj se nisem najbolje počutil. Težko se je spet privaditi na tekmovalni ritem. To je bila prava preizkušnja. Če v zadnjih dveh mesecih nisem naredil niti enega intervala, daljšega od štirih minut, je bilo tole kar 'lušten' zalogaj za opraviti. Šel sem na polno, potem pa malce bolj trpel do konca," je odgovarjal 30-letnik iz Strahovelj pri Zagorju ob Savi.

Zakaj tudi sam ni menjal kolesa? "Po vojni je lahko razglabljati, kako in kaj storiti z menjavo kolesa. Ampak dejstvo je, da če bi bil močnejši in bi bolj pritiskal na pedale, bi se izšlo meni v prid," je bil kratek.

Polanc je realist

Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates Jan Polanc je zasedel tretjo stopničko odra za zmagovalce. Prva dva sta razred zase, pravi: "Počutil sem se v redu in postavil svoj tempo in končal tako, kot sem načrtoval. Zavedal pa sem se, da je najbolj realno, da posežem po tretjem mestu, kar bi bilo več, bi bilo že presenečenje. Svoj cilj sem izpolnil, zadovoljen pa sem, da je uspelo Tadeju, ki je del naše ekipe in je s tem vse izpadlo tako dobro."

Polanc zadovoljen s tretjim mestom. Tokrat. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kako pa 28-letnik iz Britofa pri Kranju ocenjuje strategijo z menjavo koles? Je bila prav ta danes odločilna? "Nimamo vse ekipe istega materiala, istih koles, opreme istega proizvajalca, zato sva s Tadejem tukaj testirala, kaj bi bilo najhitrejše v klanec oziroma koliko in na katerih odsekih bi izgubljala s tem ali onim kolesom in ugotovila sva, da je za naju boljše, da za prvi del proge, vzpon, uporabiva normalni kolesi, za drugi, ravninski del pa veliko hitrejši kolesi za kronometer."

Menjava koles tudi trening za Tour

In kakšni so ti časovni prihranki? "Nekje od menjave koles do cilja, se pravi na delu s kolesom za kronometer, ocenjujem, da se pridobi nekje od 25 sekund do pol minute. S tem, da kakšnih deset sekund vzame sama menjava koles, je to realna prednost nekje okoli 15, 20 sekund. Je bil pa to zagotovo tudi trening za Tour, tu je bil naš mehanik in tudi on mora malo povaditi to menjavo za Tour."

Tri močne domače dirke, najprej kriterij v Komendi, pa nato cestna dirka za državno prvenstvo in nazadnje še kronometer na Pokljuki, so za Pogačarja dober test pred nadaljevanjem sezone. "Cilj prvih dirk je, da se dobro zavrtijo noge in jaz sem zadovoljen, da smo končno v pogonu, je pa zdaj še dolga do dirk," pravi eden od naših adutov na letošnjem Touru, ki se bo v Nici začel 29. avgusta, končal pa v Parizu 20. septembra. Še prej pa? "Zdaj gremo na višino, vozim Strade Bianche, San Remo in Dauphine, potem pa vse za Tour."

