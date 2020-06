Na Touru tudi gledalci, na odru za zmagovalce brez objemov in poljubov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor kolesarske dirke po Franciji Christian Prudhomme je v pogovoru za španski El Periodico dejal, da bo letošnji Tour skoraj zagotovo potekal v prisotnosti gledalcev. Dodal je še, da so morali organizatorji spremeniti eno od etap, a da večjih sprememb v luči novega koronavirusa na največji tritedenski dirki na svetu ni pričakovati.

Prudhomme je v pogovoru za španski časnik dejal, da bodo za gledalce obstajale določene omejitve. "Morda letos res ni najboljše leto za zbiranje avtogramov. Navijači bodo lahko obiskali Tour, a bodo razporejeni tako, da bodo oddaljeni od tekmovalcev," je dejal direktor Toura. Pričakuje, da bodo protokole za obisk gledalcev urejali ves julij in tudi v začetku avgusta.

Dodal je, da bodo na vzpone predvidoma spuščali le gledalce na kolesih, pohodnike in tiste, ki bodo uporabljali sredstva javnega prevoza organizatorja, medtem ko bo vožnja z avtomobili in avtodomi zelo omejena.

Omejitve na odru za zmagovalce, pri reklamnih konvojih ...

Obenem je dodal, da na odru za zmagovalce ne bo več poljubljanja in objemanja, v veljavi pa bodo strogi zaščitni ukrepi. "Ampak ponavljam, položaj se spreminja iz dneva v dan, tako da bomo proti začetku Toura vedeli bolj natančno, kaj in kako omejiti," je na to temo dejal Prudhomme.

Omejen bo tudi reklamni konvoj več stotih vozil, ki pred glavnino pelje po trasah etap. Ta bo zaradi finančnega vpliva, ki ga je imel na trg novi koronavirus, letos omejen na vsega 60 odstotkov siceršnjega števila vozil, ocenjuje Prudhomme.

Organizatorji so po njegovih besedah morali skrajšati eno od etap. Tako bo 14. etapa med Clermont-Ferrandom in Lyonom za tri kilometre krajša (194 km), sicer pa Prudhomme do začetka Toura ne pričakuje novih posegov v traso.

Dirka po Franciji se bo po prilagojenem koledarju Mednarodne kolesarske zveze začela 29. avgusta, končala pa 20. septembra na Elizejskih poljanah.

