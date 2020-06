Roglič: Več ne moremo zahtevati

Kaj lepšega kot dvoboj med dvema najboljšima slovenskima kolesarjema Primožem Rogličem in Tadej Pogačarjem bi si lahko zaželeli za uvod nadaljevanja letošnje sezone. In po tem, kar sta pokazala, bomo Slovenci na trnih tudi na znameniti dirki po Franciji, ki je cilj obema zvezdnikoma slovenskega kolesarstva.

Da je kolesarstvo zelo priljubljeno v Sloveniji in da sta Primož Roglič ter Tadej Pogačar velik magnet za gledalce, smo se lahko prepričali na nedeljskem državnem prvenstvu, na katerem se je že na štartu v Cerkljah na Gorenjskem zbralo veliko ljudi. Manjkalo jih ni niti na ravninskem delu trase, pa čeprav je deževalo, vrhunec pa je bil na vzponu na Ambrož pod Krvavcem, kjer je bil cilj.

Velika množica kolesarskih navdušencev je na zadnjem vzponu želelo videti dvoboj dveh najboljših kolesarjev. In dobila ga je. Na koncu je zmaga pripadla izkušenejšemu Rogliču, ki je prvič postal državni prvak. Njegove besede po zmagi povedo, da je bila dirka res na nož: "Četudi bi drugi najboljši dirkali danes, ne verjamem, da bi šlo v klanec kaj hitreje, ko sva s Tadejem kolesarila z ramo ob rami. Mislim, da je to kar to, če gledam v svetovnem merilu."

Kaj je po osvojenem naslovu državnega prvaka povedal Primož Roglič?

Osrednji cilj sezone obeh slovenskih kolesarjev je slovita dirka po Franciji. Oba bosta imela vlogi kapetana. Sicer Pogačar še izpostavlja Fabia Aruja, ki je pred petimi leti osvojil Vuelto kot naš Roglič lani, a je videti, da ima mladi slovenski kolesar več dinamita v nogah. Italijan zadnja leta namreč ne kaže takšnih predstav, kot verjetno v moštvu UAE Emirates pričakujejo – zadnjo Vuelto je zaradi poškodbe pred štartom 13. etape zapustil.

A je mladi Pogačar skromen in kapetanski trak navidezno podaja Italijanu: "Tour imam v programu. Tam bo po vsej verjetnosti kapetan Aru. Zame bo ena velika preizkušnja. Prvi Tour bo in se ga že veselim. Upam, da bom v najboljši formi. Bomo videli, kako bo potekalo."

Prihod Rogliča in Pogačarja v cilj

Pogačar bo pri 21 letih vzel Tour kot veliko šolo, čeprav lahko pričakujemo, da bo na njem pustil pečat. Zato pa se s skupno zmago spogleduje Roglič. Jumbo-Visma bo imela eno izmed najboljših ekip na dirki po Franciji, ki bi se morala začeti 29. avgusta v Nici in končati 20. septembra v Parizu. Kapetani so predvideni trije. Ob našemu Rogliču še Tom Dumoulin in Steven Kruijswijk. Slednji je bil lani na Touru tretji, Dumoulin pa je v karieri že osvojil Giro in bil leta 2018 na Touru drugi - takrat je bil Roglič četrti.

Iskanje optimuma

A je videti, da delnice najvišje kotirajo prav Rogliču, ki iz leta v leto ekspresno napreduje. "Tour je glavni cilj sezone kot največja dirka. Nanjo želimo priti optimalno pripravljeni. Če to raven dosežemo, bomo tudi na dirki pokazali svojo moč. Več ne moremo zahtevati. Tour je prioriteta," poudarja Roglič, ki je v nedeljo premierno postal državni prvak.

Mladi Tadej Pogačar bi lahko bil celo kapetan UAE Emirates na letošnjem Touru. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Za prvega moža lanskoletne koledarske sezone je bila to šele prva dirka v koledarskem letu: "Za zdaj gre vse po načrtih. Štart moje tekmovalne sezone je super. Zagotovo si želim nekaj stvari izboljšati. To bomo storili na pripravah, ki bodo kmalu prišle na vrsto. Načrt je, da smo čez dva meseca najbolje pripravljeni."

Mohorič v Francijo in Andorro, z Brajkovičem sta si na državnem prvenstvu izmenjala nekaj besed

Načeloma ima Tour v programu tudi član Bahrain McLarna Matej Mohorič, ki je na državnem prvenstvu s tretjim mestom pokazal, da je prav tako dobro pripravljen: "Solidno je bilo. Do pravih dirk je še mesec. Dela pred mani je še veliko. Verjamem, da bomo na ekipnih pripravah dogradili tisto, kar moramo in bomo na prvih dirkah v avgustu v ospredju."

Matej Mohorič je na državnem prvenstvu zaostal le za Rogličem in Pogačarjem. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Za zmagovalcem Rogličem je zaostal 39 sekund, deset manj za drugim Pogačarjem. Zato pa je prehitel Janija Brajkoviča iz Adrie Mobila, s katerim sta si izmenjala nekaj besed: "Jezen je bil, ker mu pri narekovanju ritma nisem pomagal, ker bi morda lahko ujela Primoža in Tadeja. A sem vedel, četudi bi ju ujela, da bova slej ko prej popustila, ker sta kalkulirala in se gledala ter nista šla celoten vzpon na polno," je razložil Mohorič.

Danes je z ekipo že odpotoval na petdnevne priprave, na kateri si bodo skupaj s prvim zvezdnikom Mikelom Lando ogledali gorske etape Toura. "V juliju nas nato čakajo še skupne priprave v Andorri, kjer se bomo pripravili na dirko po Franciji," je zaključil Mohorič.